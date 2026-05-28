Η Ferrari απείλησε τους δημοσιογράφους με πρόστιμο 600.000 ευρώ εάν αποκάλυπταν την Luce πριν το embargo

Η αποκάλυψη της νέας Ferrari Luce φαίνεται πως συνοδεύτηκε από ένα επίπεδο μυστικότητας που σπάνια βλέπουμε ακόμη και σε hypercars

Η Ferrari ετοίμαζε εδώ και καιρό την αποκάλυψη της Luce, του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου στην ιστορία της ιταλικής φίρμας. Φυσικά, οι Ιταλοί δεν ήθελαν να ρισκάρουν την πιθανότητα να τους το χαλάσει κάποιο leak, αλλά το ύψος της «καμπάνας» σε περίπτωση διαρροής αυτή τη φορά ξεπέρασε κάθε όριο, ακόμα και για μια εταιρεία όπως η Ferrari.

Σύμφωνα με τον γνωστό YouTuber, Shmee150, η ιταλική μάρκα είχε προειδοποιήσει δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου με πρόστιμα που άγγιζαν τις 600.000 ευρώ σε περίπτωση διαρροής πληροφοριών ή φωτογραφιών πριν από την επίσημη παρουσίαση του μοντέλου.

Λες και ήταν… μυστικό του κράτους

Ο Tim Burton, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Shmee150, περιέγραψε το κλίμα της εκδήλωσης στη Ρώμη σαν κάτι ανάμεσα σε launch event και… επιχείρηση υψηλής ασφαλείας. Όπως ανέφερε στο βίντεό του, κατά την είσοδο των δημοσιογράφων στον χώρο παρουσίασης, κινητά τηλέφωνα και laptops σφραγίστηκαν με ειδικά αυτοκόλλητα, ενώ δεν επιτρεπόταν η χρήση προσωπικού φωτογραφικού εξοπλισμού ή συνεργείων λήψης βίντεο.

Αντί γι’ αυτό, η Ferrari είχε δικά της συνεργεία που κατέγραφαν το υλικό και το διένειμαν στους δημοσιογράφους λίγο πριν λήξει το embargo. Σύμφωνα με τον Shmee, αυτή η διαδικασία έκανε αρκετά δύσκολο για τους παρευρισκόμενους να εκφράσουν ελεύθερα τη άποψή τους για το αυτοκίνητο, ειδικά όταν οι υπεύθυνοι PR της Ferrari βρίσκονταν συνεχώς πάνω από το… κεφάλι τους.

«Τι έχουν κάνει;»

Ο ίδιος περιέγραψε την πρώτη του αντίδραση βλέποντας τη Luce με τη φράση «τι έχουν κάνει;», εξηγώντας ότι το design του μοντέλου τον ξάφνιασε, καθώς δεν έμοιαζε με αυτό που περίμενε από μια Ferrari. Παράλληλα, αποκάλυψε πως οι δημοσιογράφοι είχαν μόλις περίπου 30 λεπτά με το αυτοκίνητο, κάτι που – όπως λέει – οδήγησε αρκετούς στο να αναπαράγουν κυρίως τα επίσημα talking points της εταιρείας αντί για τη δική τους άποψη.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο αφορά τη διαφορετική μεταχείριση που φέρεται να είχαν creators από τον χώρο της τεχνολογίας. Σύμφωνα με τον Shmee150, YouTubers όπως ο Marques Brownlee συμμετείχαν σε ξεχωριστό event, με ορισμένους να έχουν την ευκαιρία να οδηγήσουν τη Luce, ενώ οι παραδοσιακοί δημοσιογράφοι αυτοκινήτου έμειναν σε δεύτερη μοίρα.

Ατυχία ή σχέδιο;

Η στρατηγική που ακολουθεί η Ferrari ίσως δεν είναι τυχαία. Η Luce δείχνει να στοχεύει περισσότερο σε ένα νέο κοινό που δεν προέρχεται απαραίτητα από τον παραδοσιακό κόσμο των petrolheads. Άλλωστε, η Ferrari διαθέτει ήδη μοντέλα όπως η Purosangue και τις κλασικές sport προτάσεις της για το πιο «σκληροπυρηνικό» κοινό της. Η Luce φαίνεται πως έχει ως αποστολή να φέρει νέους πελάτες στη μάρκα, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει μια πιο ριζοσπαστική προσέγγιση που δεν θα αρέσει σε πολλούς.

Το αν αυτή η στρατηγική θα πετύχει μένει να φανεί. Η Ferrari έχει ξαναρισκάρει στο παρελθόν με μοντέλα όπως η California και η Purosangue, όμως η Luce μοιάζει να διχάζει πολύ περισσότερο – κάτι που ίσως ήταν κι ο στόχος εξ αρχής.

