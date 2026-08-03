Η Ferrari έχει ξεπουλήσει και για το 2027

Η ζήτηση παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, με τη Ferrari να έχει ήδη καλύψει όλη την παραγωγή της για το 2027

Τι κι αν άναψε φωτιές με την παρουσίαση της νέας Luce, η «τρέλα» για μια Ferrari παραμένει στα κόκκινα με την ιταλική φίρμα να ανακοινώνει πως έχει ήδη ξεπουλήσει για το 2027. Αυτό σημαίνει πως όσοι υποβάλουν σήμερα νέα παραγγελία θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον μέχρι το 2028 για να παραλάβουν το αυτοκίνητό τους.

Από του παραχρόνου και… βλέπουμε

Η Ferrari συνεχίζει να καταγράφει ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται, με αποτέλεσμα τα βιβλία παραγγελιών της να έχουν ήδη γεμίσει για ολόκληρο το 2027. Αυτό σημαίνει πως οι νέες παραγγελίες που κατατίθενται σήμερα δεν πρόκειται να εκτελεστούν πριν από το 2028, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση για τα μοντέλα της εταιρείας παραμένει εξαιρετικά υψηλή.

Σύμφωνα με τη Ferrari, οι παραγγελίες συνεχίζουν να αυξάνονται χάρη στην «υγιή ζήτηση σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές», καθώς η γκάμα της ανανεώνεται με νέα μοντέλα, ενώ άλλα ολοκληρώνουν τον εμπορικό τους κύκλο.

Νέα μοντέλα και αποχωρήσεις από τη γκάμα

Αυτή την περίοδο η Ferrari λανσάρει τις Amalfi, 849 Testarossa και 296 Speciale/ 296 Speciale A, ενώ αντίθετα οι 296 GTS, Roma Spider και SF90 XX/ SF90 XX Spider αποσύρονται σταδιακά από την παραγωγή. Παράλληλα, αυξάνεται ο ρυθμός παραγωγής της νέας ναυαρχίδας, F80, ενώ πρόσφατες κατασκοπευτικές φωτογραφίες δείχνουν ότι βρίσκεται στα σκαριά και μια ανοιχτή έκδοση Aperta.

Την ίδια στιγμή, η Purosangue απέκτησε πρόσφατα την έκδοση Handling Speciale, ενώ η νέα 12Cilindri Manuale, η οποία διαθέτει προσομοιωμένο χειροκίνητο κιβώτιο με χαρακτηριστικό μεταλλικό επιλογέα (gated shifter), παρουσιάστηκε έχοντας ήδη εξαντλήσει την παραγωγή της. Για τη νέα Luce, η Ferrari εξακολουθεί να κρατά χαμηλούς τόνους, αναφέροντας μόνο ότι αποτελεί «ορόσημο στην ιστορία μας και μία σημαντική προσθήκη στη γκάμα των μοντέλων μας».

Παρά τα γεμάτα βιβλία παραγγελιών, οι παραδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συνολικά, η Ferrari παρέδωσε 6.802 αυτοκίνητα, δηλαδή 285 λιγότερα από πέρυσι. Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική απορρόφησε σχεδόν τις μισές παραδόσεις της εταιρείας, ενώ το 70% των αυτοκινήτων που παραδόθηκαν ήταν μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και το υπόλοιπο 30% υβριδικά.

Έρχονται κι άλλα νέα μοντέλα

Το 2026 δεν έχει ολοκληρωθεί και η Ferrari έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα παρουσιάσει συνολικά πέντε νέα μοντέλα μέσα στη χρονιά. Μέχρι στιγμής έχουν αποκαλυφθεί οι Amalfi Spider, Luce και 12Cilindri Manuale, ενώ παραμένει ασαφές αν η HC25, που βασίζεται στην F8 Spider, υπολογίζεται ως τέταρτο νέο μοντέλο.

Παράλληλα, πρωτότυπα που δοκιμάζονται στους δρόμους γύρω από το Maranello ενισχύουν τα σενάρια για την παρουσίαση μιας 296 Challenge Stradale ή κάποιας αντίστοιχης έκδοσης υψηλών επιδόσεων. Δεν έχει ακόμη γίνει γνωστό αν η ανοιχτή F80 Aperta θα παρουσιαστεί μέσα στο 2026 ή θα κάνει το ντεμπούτο της το 2027.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Benedetto Vigna, δήλωσε ότι η εταιρεία διαθέτει πλέον «την πιο ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων στην ιστορία της», κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, αντικατοπτρίζει τη συνεχή εξέλιξη της μάρκας.