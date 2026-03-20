Η Ferrari έριξε “πόρτα” στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν

Τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και μάρκες πολυτελείας όπως η Ferrari δεν έχουν άλλη επιλογή απ’ το να «παγώσουν» τις παραδόσεις

Ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται και το θεοκρατικό καθεστώς απειλεί με χτυπήματα όσα πλοία προσπαθούν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ, με την «μπάλα» να παίρνει και μάρκες πολυτελείας όπως η Ferrari. Ενώ κάποιες μάρκες δοκιμάζουν εναλλακτικές μεθόδους για να καταφέρουν τα προϊόντα τους να φτάσουν σε μια από τις πιο σημαντικές τους αγορές, η ιταλική φίρμα φαίνεται πως είναι έτοιμη να σταματήσει εντελώς τις παραδόσεις, τουλάχιστον μέχρι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή να ηρεμήσει.

Αυτοκίνητα συνεχίζουν να φτάνουν αεροπορικώς

Ως γνωστών, τα εξωτικά supercars έχουν την… τιμητική τους στις εύπορες χώρες της Μέσης Ανατολής, με πόλεις όπως το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι να θεωρούνται «πρωτεύουσες» των supercars και των hypercars σε αυτή τη μεριά του κόσμου. Μετά τους εκτεταμένους βομβαρδισμούς ΗΠΑ και Ισραήλ, το Ιρανικό καθεστώς έχει… απασφαλίσει, απειλώντας σχεδόν όλες τις γύρω χώρες με πυραυλικές επιθέσεις και drones.

Πρόσφατα, οι συνέπειες του πολέμου επεκτάθηκαν και στον ενεργειακό τομέα, ενώ οι επιθέσεις συνεχίζονται προς όλες τις χώρες του περσικού κόλπου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Ferrari έχει σταματήσει το μεγαλύτερο μέρος των παραδόσεων στην περιοχή, αν και ορισμένα αυτοκίνητα συνεχίζουν να φτάνουν αεροπορικώς. Παράλληλα, η Maserati προχώρησε σε προσωρινή παύση των αποστολών, επικαλούμενη δυσκολίες στη μεταφορά και ζητήματα ασφαλείας.

«Φρένο» στις παραδόσεις βάζει και η Bentley, με τον CEO, Frank-Steffen Walliser, να λέει πως η παραγωγή δεν έχει μειωθεί, αλλά οι πελάτες της βρετανικής μάρκας πολυτελείας έχουν αυτή τη στιγμή «άλλες προτεραιότητες» από την αγορά μιας καινούργιας Bentley.

Στο Bloomberg μίλησε επίσης και η Mansory, με τον γνωστό βελτιωτικό οίκο (που επίσης κάνει «χρυσές δουλειές» στη Μέση Ανατολή) να λέει πως συνεχίζει προς το παρόν τις παραδόσεις, εξετάζοντας την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ωστόσο, η Mansory αναφέρει πως η μεταφορά αυτοκινήτων αεροπορικώς της κοστίζει τρεις με τέσσερις φορές παραπάνω από τις θαλάσσιες.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις

Παρά τους εκτεταμένους βομβαρδισμούς από ΗΠΑ και Ισραήλ, το καθεστώς συνεχίζει τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή, περιγράφοντάς τες ως «απάντηση» στα Ισραηλινά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Το Associated Press μεταδίδει ότι επλήγη διυλιστήριο στη Σαουδική Αραβία, ενώ εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου στο Κατάρ υπέστη εκτεταμένες ζημιές από πυραυλικά χτυπήματα.

Παράλληλα, Άμπου Ντάμπι και Κουβέιτ φέρονται επίσης να βρέθηκαν στο στόχαστρο, με το καθεστώς να απειλεί με νέες επιθέσεις σε περίπτωση που χτυπηθούν εκ νέου ιρανικές υποδομές.

