Η Ferrari πέρασε και στον τομέα της υγείας – Άνοιξε διαγνωστικό κέντρο

Το όνομα της Ferrari ξανά στην επικαιρότητα – Αυτή τη φορά όχι για τη Formula 1 ή για το επερχόμενο ηλεκτρικό της μοντέλο

Η Ferrari είναι συνήθως στην επικαιρότητα για τη Formula 1 ή για κάποιο επερχόμενο εξωτικό της αυτοκίνητο. Ωστόσο, αυτή τη φορά η εταιρεία από το Maranello απασχολεί τα νέα για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο: την ίδρυση ενός σύγχρονου ιατρικού διαγνωστικού κέντρου, το οποίο θα εξυπηρετεί τόσο τους εργαζόμενους της όσο και τους κατοίκους της περιοχής.

Το νέο κέντρο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Philips και την Med-Ex. Η τελευταία αποτελεί εδώ και χρόνια ιατρικό συνεργάτη της Ferrari, ενώ η Philips ανέλαβε την παροχή του προηγμένου διαγνωστικού εξοπλισμού. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε σύγχρονες προληπτικές εξετάσεις και εξειδικευμένη ιατρική αξιολόγηση, χωρίς οι πολίτες να χρειάζεται να μετακινούνται σε μεγαλύτερες πόλεις ή να περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Έμφαση στην πρόληψη

Το εγχείρημα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά που μια εταιρεία εκτός του τομέα της υγείας δημιουργεί στην Ιταλία ένα διαγνωστικό κέντρο αυτού του επιπέδου σε συνεργασία με δημόσιους φορείς. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές συνεργάστηκαν στενά με τη Ferrari, ώστε η νέα δομή να λειτουργεί συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα υγείας και όχι ανταγωνιστικά.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του, το κέντρο αναμένεται να υπογράψει τριετή συμφωνία με την τοπική υγειονομική αρχή της Modena, προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες μαστογραφίας σε γυναίκες που ζουν στο Maranello, τη Formigine και το Fiorano Modenese. Βάση του προγράμματος πρόληψης αναμένεται να πραγματοποιηθούν περίπου 8.300 εξετάσεις, ενώ οι αξιολογήσεις θα γίνονται από ειδικούς του δημόσιου συστήματος υγείας.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση των προγραμμάτων έγκαιρου εντοπισμού του καρκίνου και στην ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών σε τακτικές προληπτικές εξετάσεις κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Παράλληλα, το κέντρο φιλοδοξεί να λειτουργήσει και ως κόμβος επιδημιολογικών μελετών, με την υποστήριξη της ανάλυσης δεδομένων από τη Med-Ex. Επιπλέον, θα παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως δεύτερης ιατρικής γνώμης μέσω συνεργασιών με κορυφαία δημόσια ιατρικά κέντρα της Ιταλίας. Έτσι, οι ασθενείς θα μπορούν να λαμβάνουν αξιολόγηση των ιατρικών τους δεδομένων από εξειδικευμένους επιστήμονες, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν διαφορετικά νοσοκομεία.

Η Ferrari τονίζει ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Οποιοδήποτε οικονομικό πλεόνασμα θα επανεπενδύεται στην εκπαίδευση ιατρικού και τεχνικού προσωπικού, καθώς και σε υποτροφίες για νέους γιατρούς και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας.

Προηγμένος ιατρικός εξοπλισμός

Από τεχνολογικής πλευράς, το κέντρο διαθέτει εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών. Ανάμεσα στα συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι μαγνητικός τομογράφος ολόκληρου σώματος (Total Body MRI), αξονικός τομογράφος Spectral CT, σύστημα μαστογραφίας με τομοσύνθεση, ψηφιακή ακτινογραφία και μέτρηση οστικής πυκνότητας DEXA. Παράλληλα, λογισμικό που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει στην ταχύτερη επεξεργασία των εικόνων και στην αύξηση της διαγνωστικής ακρίβειας, βοηθώντας τους γιατρούς να καταλήγουν σε πιο γρήγορα και σαφή συμπεράσματα.

Το νέο διαγνωστικό κέντρο ενισχύει επίσης τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα ευεξίας της Ferrari. Μέσα από το πρόγραμμα Formula Benessere, περισσότεροι από 4.000 εργαζόμενοι επισκέπτονται γιατρό τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ενώ πάνω από 1.000 παιδιά εργαζομένων λαμβάνουν ιατρικές συμβουλές μέσω του Formula Benessere Junior.

Με τη λειτουργία της νέας εγκατάστασης, οι εργαζόμενοι της Ferrari αποκτούν πλέον ακόμη ευκολότερη πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών, συγκεντρωμένων σε έναν σύγχρονο χώρο.

