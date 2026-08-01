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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Ferrari που όλοι μίσησαν έχει ήδη ξεπουλήσει – Ποιος ήταν ο στόχος πωλήσεων;

ΣΑΒΒΑΤΟ | 01.08.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Παρά τις έντονες αντιδράσεις, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Ferrari «έπιασε» τον ετήσιο στόχο πωλήσεών, σε μόλις δύο μήνες

Η αποκάλυψη της πρώτης αμιγώς ηλεκτρικής Ferrari,  Luce, στα τέλη Μαΐου, προκάλεσε ένα πρωτοφανές κύμα αντιδράσεων στην παγκόσμια αυτοκινητιστική κοινότητα. Η κίνηση του θρυλικού κατασκευαστή από το Maranello θεωρήθηκε από πολλούς ορκισμένους φίλους της μάρκας ότι αλλοιώνει το ιταλικό DNA αλλά δεν ήταν μόνο αυτό.  Η σχεδίαση, η οποία δεν θύμιζε σε τίποτα την δυναμική και τις… «sexy» γραμμές με τις οποίες έχουν όλοι συνδέσει τα αυτοκίνητα της Ferrari, ενίσχυσε περισσότερο την δυσαρέσκεια, μετατρέποντας τη Luce σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα μοντέλα των τελευταίων ετών.

Παρά την κατακραυγή και τον έντονο σκεπτικισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που πολλοί πίστεψαν ότι θα μεταφραστούν ως «εμπορική αποτυχία», η πραγματικότητα φαίνεται να δικαιώνει την Ferrari για την τόλμη της. Μόλις δύο μήνες μετά το επίσημο ντεμπούτο της, η Luce κατάφερε να πιάσει  τον ετήσιο στόχο πωλήσεων των 500 μονάδων που είχε θέσει η διοίκηση , επιβεβαιώνοντας την μεγάλη ζήτηση. Η αγορά της Κίνας φαίνεται πως διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την εμπορική επιτυχία, καθώς οι καταναλωτές εκεί αγκάλιασαν αμέσως την τεχνολογική υπεροχή και την πολυτέλεια του νέου ηλεκτρικού υπεραυτοκινήτου.

Στο τεχνικό κομμάτι, η Luce βασίζεται σε μια ολοκαίνουργια πλατφόρμα που σχεδιάστηκε ειδικά για την ηλεκτροκίνηση. Εφοδιάζεται με τέσσερις ανεξάρτητους ηλεκτροκινητήρες, έναν τοποθετημένο σε κάθε τροχό, οι οποίοι συνδυαστικά αποδίδουν την επιβλητική ισχύ των χιλίων πενήντα ίππων.

Η ηγεσία της Ferrari χαρακτήρισε τις αντιδράσεις των «παραδοσιακών» φίλων της μάρκας, ως αναμενόμενες.  Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Benedetto Vigna, στήριξε από την πρώτη στιγμή το εγχείρημα, δηλώνοντας πως οι προκαταβολές και οι τραπεζικές καταθέσεις που έφταναν στα γραφεία της εταιρείας αμέσως μετά την αποκάλυψη επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Παγκόσμιου Μάρκετινγκ, Emanuele Carando, παραδέχθηκε ότι τα αρνητικά σχόλια για την Luce ήταν πολλά και -παραδόξως πως- χαρακτήρισε τις αντίδρασεις ως κάτι θετικό, αφού απέδειξαν ότι το κύριο «καύσιμο» των φίλων της Ferrari, εξακολουθεί να είναι το πάθος.

Παρά την τεράστια επιτυχία της Luce και την επίτευξη των εμπορικών στόχων, η διοίκηση του Maranello ξεκαθαρίζει πως η ηλεκτροκίνηση δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τα θερμικά μοτέρ. Η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στους  κινητήρες εσωτερικής καύσης, με ιδιαίτερη έμφαση στον εμβληματικό ατμοσφαιρικό V12, ενώ παράλληλα εξετάζει τη χρήση συνθετικών καυσίμων και βιοκαυσίμων για να κρατήσει ζωντανή την παραδοσιακή εμπειρία οδήγησης για τα επόμενα χρόνια.

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Tags
#Ferrari#Ferrari Luce
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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