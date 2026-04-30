Η Ferrari Purosangue απέκτησε μία πιο σπορ ειδική έκδοση με τίτλο Handling Speciale

Η Ferrari Purosangue γίνεται ακόμα πιο σπορτίφ με το νέο πακέτο Handling Speciale, με… σπέσιαλ τιμή 430.000 ευρώ

Η Ferrari παρουσίασε ένα νέο πακέτο με το όνομα Handling Speciale για την Purosangue, το οποίο ενισχύει σημαντικά τον σπορ χαρακτήρα του πρώτου SUV στην ιστορία της ιταλικής μάρκας. Το πακέτο περιλαμβάνει αλλαγές στην ανάρτηση και το κιβώτιο, οι οποίες γίνονται ιδιαίτερα αισθητές στις λειτουργίες Race και ESC-Off.

Ακόμα πιο δυναμική

Το πακέτο περιλαμβάνει αναθεωρημένη ρύθμιση στην προσαρμοζόμενη ανάρτηση, η οποία γίνεται αισθητά πιο σφιχτή και μειώνει την κλίση του αμαξώματος κατά 10% σε σχέση με το στάνταρ μοντέλο. Επιπλέον, έχει γίνει επαναρρύθμιση στον αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ώστε οι αλλαγές να είναι πιο «βίαιες», ιδιαίτερα στις λειτουργίες Race και ESC-Off.

Στο χειροκίνητο mode, οι αλλαγές γίνονται ακόμα πιο θεαματικές από τις 5.500 σ.α.λ. και πάνω, ενώ η εταιρεία έχει φροντίσει να «περνά» περισσότερος ήχος του V12 κινητήρα στο εσωτερικό, τόσο κατά την εκκίνηση όσο και κατά την επιτάχυνση, σε σχέση με την απλή έκδοση.

Στο εξωτερικό, το πακέτο Handling Speciale προσθέτει νέες diamond-cut ζάντες , carbon πλαϊνές ποδιές και μαύρα εμβλήματα. Στο εσωτερικό, υπάρχουν πλακέτες «Handling Speciale» τοποθετημένες πίσω από τα πίσω καθίσματα, καθώς και αντίστοιχο γραφικό στα μαρσπιέ των πορτών.

H Purosangue θεωρείται από πολλούς το πιο οδηγοκεντρικό SUV στην κατηγορία του από την πρώτη κιόλας στιγμή που παρουσιάστηκε το 2023. Με αυτό το νέο πακέτο, η Ferrari ενισχύει περαιτέρω τη θέση του απέναντι σε ανταγωνιστές όπως η Aston Martin DBX S, το Range Rover Sport SV και η Bentley Bentayga Speed.

Η τιμή της Purosangue με το πακέτο Handling Speciale ανέρχεται στις 430.000 ευρώ στην Ιταλία.

