Η Ferrari θα επαναφέρει το χειροκίνητο κιβώτιο στην 12Cilindri;

Η Ferrari φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει κάτι που πολλοί φίλοι της μάρκας περίμεναν εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες: να επαναφέρει το χειροκίνητο κιβώτιο σε μοντέλο παραγωγής

Ακόμα δεν έχει «κάτσει» η σκόνη από την αποκάλυψη της Luce, της πιο αμφιλεγόμενης Ferrari στην ιστορία της μάρκας, και φαίνεται πως οι Ιταλοί εξετάζουν ήδη τρόπους να γείρουν ξανά την «πλάστιγγα» από το κράξιμο στην… λατρεία. Μετά τις πληροφορίες πως στη Ferrari φαίνεται πως ετοιμάζουν hot εκδόσεις για μερικά από τα πιο δημοφιλή μοντέλα, έρχεται άλλη μια είδηση που σίγουρα θα στείλει πολλούς παραδοσιακούς fans στα ουράνια.

Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, το comeback θα γίνει με τον πιο… Ferrari τρόπο: μια ειδική έκδοση της 12Cilindri με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων!

Τρία πεντάλ σε Ferrari μετά από σχεδόν 20 χρόνια

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του The Supercar Blog, η ιταλική εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει μέσα στο καλοκαίρι μια ειδική έκδοση της Ferrari 12Cilindri με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Αν τελικά το σχέδιο υλοποιηθεί, θα έχουμε να κάνουμε με την πρώτη χειροκίνητη Ferrari παραγωγής μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες – την πρώτη «ναυαρχίδα» με V12 κινητήρα και τρία πεντάλ μετά την 599 GTB του 2007.

Βέβαια, όπως συμβαίνει συνήθως στο Maranello, δε θα έχουμε να κάνουμε με ένα «απλό» μοντέλο παραγωγής. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ferrari 12Cilindri με χειροκίνητο κιβώτιο θα παραχθεί σε πολύ περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και θα διατεθεί αποκλειστικά σε κορυφαίους πελάτες. Μάλιστα, οι κατοχυρώσεις ονομάτων δείχνουν ότι πιθανότατα θα ονομάζεται 12Cilindri MM (Mille Miglia).

Stuff of dreams

Και μόνο η ιδέα πάντως ακούγεται σαν… όνειρο θερινής νυκτός για τους παραδοσιακούς και σκληροπυρηνικούς fans της μάρκας: μια Ferrari με έναν ατμοσφαιρικό V12 6,5 λίτρων, 819 ίππους στους πίσω τροχούς και χειροκίνητο κιβώτιο. Το ενδιαφέρον όμως δεν σταματά εκεί.

Πρόσφατες πατέντες που εντόπισε το CarBuzz αποκαλύπτουν ότι η Ferrari εξετάζει και μια διαφορετική προσέγγιση για το μέλλον: ένα «ψηφιακό» χειροκίνητο κιβώτιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σύστημα θα χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό συμπλέκτη που θα προσομοιώνει την αίσθηση ενός παραδοσιακού χειροκίνητου, με αντίσταση και επαναφορά στο πεντάλ.

Η τεχνολογία αυτή φημολογείται ότι προορίζεται κυρίως για μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα επιδόσεων, πιθανώς ακόμη και για τη νέα Ferrari Luce.

Ωστόσο, η επερχόμενη χειροκίνητη 12Cilindri αναμένεται να διατηρήσει έναν πιο old-school χαρακτήρα, με «παραδοσιακό» μηχανικό κιβώτιο και αυθεντική οδηγική εμπειρία. Αν τελικά οι φήμες επιβεβαιωθούν, τότε η Ferrari ίσως ετοιμάζεται να ξαναδώσει στους οδηγούς κάτι που έλειπε πολύ από τη σύγχρονη εποχή των supercars: την απόλυτη σύνδεση ανθρώπου και μηχανής.

