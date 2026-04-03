Η Ford έσπασε τα χρονόμετρα στο Nurburgring με νέο ρεκόρ – Ξεπέρασε την AMG One! (Video)

Το Ford GT Mk IV «σπάει» τα χρονόμετρα και κυριαρχεί στην «Πράσινη Κόλαση» του Nurburgring – Δείτε incar video από το νέο ρεκόρ

Tο Ford GT Mk IV κατάφερε να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Nurburgring Nordschleife, καταγράφοντας έναν από τους γρηγορότερους γύρους στην ιστορία της θρυλικής πίστας. Η εν λόγω επίδοση έρχεται λίγο πριν κλείσει ο κύκλος παραγωγής της τελευταίας γενιάς του εμβληματικού Ford GT.

Παράλληλα τιμά την 10η επέτειο από τη νίκη του Ford GT στο Le Mans και τα 60 χρόνια από την εποχή που η Ford σύνδεσε το όνομά της με τον διάσημο αγώνα αντοχής χάρη στο θρυλικό GT40.

Ο τρίτος γρηγορότερος γύρος στην ιστορία του Nordschleife

Με χρόνο 6:15.59, το Ford GT Mk IV κατατάσσεται πλέον ως το τρίτο ταχύτερο αυτοκίνητο στην ιστορία του Nurburgring Nordschleife (της διαδρομής των 20,8 χλμ.) και παράλληλα ανεβάζει τη Ford στη κορυφή μεταξύ των Αμερικάνων κατασκευαστών. Επιπλέον, το Ford GT Mk IV είναι το ταχύτερο αυτοκίνητο που διατίθεται αυτή τη στιγμή προς πώληση στην «Πράσινη Κόλαση», καθώς και το ταχύτερο που τροφοδοτείται αποκλειστικά από κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Πρόκειται για ένα από τα μόλις 67 αντίτυπα του Ford GT Mk IV, κάθε ένα κινείται από έναν ειδικά ρυθμισμένο κινητήρα EcoBoost με διπλό turbo και ισχύ πάνω από 800 ίππους. Διαθέτει αγωνιστική ανάρτηση Adaptive Spool Valve (ASV) της Multimatic, μακρύτερο μεταξόνιο, ειδικό αγωνιστικό κιβώτιο ταχυτήτων, αμάξωμα από ανθρακονήματα και ουρά τύπου duck-tail για μέγιστη κάθετη δύναμη.

Πλέον μόνο δύο αυτοκίνητα βρίσκονται μπροστά από το Ford GT στην κατάταξη: το ένα είναι το αμιγώς ηλεκτρικό Volkswagen ID.R με χρόνο 6:05.336, ενώ η κορυφή ανήκει (και θα ανήκει μάλλον για αρκετό καιρό ακόμα) στην Porsche 919 Hybrid Evo, η οποία κατάφερε να σημειώσει τον απίστευτο χρόνο των 5:19.546 το 2018.

Ο χρόνος του Ford GT Mk IV ήταν κατά περίπου 14 δευτερόλεπτα γρηγορότερος από αυτόν της Mercedes-AMG One, ωστόσο, το επιβλητικό hypercar της Mercedes εξακολουθεί να είναι το πιο γρήγορο αυτοκίνητο παραγωγής στο Green Hell. Μεταξύ των «θυμάτων» του Ford GT είναι και αυτοκίνητα όπως, το Xiaomi SU7 Ultra (6:22.091) και η Lotus Evija (6:24.047), ενώ ο πιο κοντινός αμιγώς θερμικός ανταγωνιστής είναι η Porsche 991 GT2 RS της Manthey (6:43.300).

Ποιος το οδήγησε;

Για να οδηγήσει το «θηρίο» στην πίστα, η Ford επέλεξε τον εργοστασιακό της οδηγό, Frédéric Vervisch, δύο φορές νικητή στον 24ωρο αγώνα του Nürburgring (2019 & 2022) και έναν από τους πρώτους νικητές με τη νέα Mustang GT3 στον 24ωρο αγώνα Rolex Daytona το 2025.

«Η οδήγηση του GT Mk IV στο Nurburgring είναι μια εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη», δήλωσε ο Frédéric Vervisch. «Είναι το απόλυτο όπλο, μια πραγματική προέκταση των θέλω σου, με άμεση και ακριβή απόκριση. Σε κάθε τμήμα της πίστας, το Ford GT Mk IV εμπνέει εμπιστοσύνη, επιτρέποντάς σου να πιέζεις στο όριο. Στην πίστα βιώνεις την ιστορία της και νιώθεις την απίστευτη ικανότητα των μηχανικών της Ford Racing που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για να κατασκευάσουν αυτό το όχημα. Το να κατακτήσουμε αυτά τα ρεκόρ είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, μία απόδειξη του τι είναι δυνατό να καταφέρεις όταν το πάθος συναντά την ακρίβεια».

Η επίτευξη του ρεκόρ ήταν ομαδική προσπάθεια, με σημαντική συμβολή από τους συνεργάτες της Ford, Multimatic και Michelin. Η Ford Racing συνεχίζει να δείχνει την ποικιλομορφία της μέσα από μοντέλα υψηλών επιδόσεων – από ειδικά κατασκευασμένα ηλεκτρικά οχήματα μέχρι αυτοκίνητα παραγωγής που εστιάζουν στην απόδοση στην πίστα – και μεταφέρει όλη αυτή την τεχνογνωσία και εμπειρία στη δημιουργία καλύτερων αυτοκινήτων για τους πελάτες της σε όλο τον κόσμο.

Οι κορυφαίες επιδόσεις της Ford στο Nurburgring Nordschleife:

Ford GT Mk IV – 6:15.59 (Frédéric Vervisch)

Ford F-150 Lightning SuperTruck – 6:43.482 (Romain Dumas)

Ford Transit SuperVan 4.2 – 6:48.393 (Romain Dumas)

Ford Mustang GTD – 6:52.072 (Dirk Müller)

