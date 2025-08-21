Η Ford θέλει να φτιάξει ένα off-road supercar με 1.000+ ίππους

Η Ford δείχνει για ακόμη μια φορά ότι δεν φοβάται να αμφισβητήσει τα όρια της αυτοκίνησης, επεξεργαζόμενη μια ιδέα που μοιάζει βγαλμένη από ταινία.

Η Ford σχεδιάζει ένα ηλεκτρικό supercar για off-road με ισχύ γύρω στους 1.000 ίππους.

Ο CEO Jim Farley δηλώνει πως «κανείς δεν έχει τολμήσει κάτι τέτοιο» και το σκέφτεται σοβαρά.

Το όραμα αντλεί έμπνευση από το Mustang GTD και τα Raptor, στοχεύοντας σε περιορισμένη παραγωγή.

Οι δηλώσεις του Jim Farley

Η Ford ετοιμάζεται να φέρει τα πάνω κάτω με μια ιδέα που δύσκολα φανταζόταν κανείς: ένα ηλεκτρικό supercar για off-road. Η αποκάλυψη έγινε από τον ίδιο τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Jim Farley, ο οποίος μίλησε για την πιθανότητα δημιουργίας ενός οχήματος 1.000 ίππων, σχεδιασμένου όχι για πίστες και άσφαλτο, αλλά για άμμο, πέτρα και λάσπη. Στα λόγια του, «κανείς δεν έχει φτιάξει ποτέ ένα τέτοιο supercar» και είναι αποφασισμένος να εξετάσει το ενδεχόμενο σοβαρά.

Η λογική πίσω από το σχέδιο δεν είναι τόσο ξένη στη φιλοσοφία της Ford. Η εταιρεία έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι ξέρει να δημιουργεί συλλεκτικά, πανίσχυρα μοντέλα, που ξεπερνούν τον χαρακτήρα ενός εμπορικού προϊόντος. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η Mustang GTD, ένα coupe περιορισμένης παραγωγής που ξεκινά από 327.000 δολάρια, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει κοινό που ζητά κάτι ακραίο και διαφορετικό. Με την ίδια λογική, ένα ηλεκτρικό supercar για off-road θα μπορούσε να αποτελέσει το «GTD της άμμου»: ένα εντυπωσιακό, ακριβό και αποκλειστικό δημιούργημα, που φτιάχτηκε για …εκλεκτούς πελάτες.

Παράλληλα, υπάρχει και το παράδειγμα των Raptor, που δείχνει τη δυναμική της αγοράς σε αυτό το κοινό. Ένα F-150 Raptor μπορεί να φτάσει τις 120.000 δολάρια, με αποδόσεις που αγγίζουν τους 800 ίππους. Αυτά τα pick-up απέδειξαν ότι οι πελάτες είναι πρόθυμοι να δώσουν μεγάλα ποσά για ένα off-road όχημα που συνδυάζει δύναμη και lifestyle. Το μήνυμα για τη Ford είναι σαφές: υπάρχει αγορά για κάτι πολύ πιο εξειδικευμένο και εντυπωσιακό.

Η ισχύς και η ηλεκτροποίηση

Εξίσου σημαντική είναι η επιλογή του Farley να μιλήσει για «μερικώς ηλεκτρικό» μοντέλο. Αυτό μπορεί να σημαίνει plug-in hybrid, με έναν ισχυρό κινητήρα βενζίνης να συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρες, ή ένα καθαρά ηλεκτρικό supercar με τετρακίνηση και μπαταρίες νέας γενιάς. Σε κάθε περίπτωση, η ηλεκτροκίνηση δίνει τη δυνατότητα να ξεπεραστούν όρια ισχύος και απόδοσης που μέχρι πρότινος ήταν αδιανόητα. Οι 1.000 ίπποι δεν είναι απλώς ένας αριθμός· είναι η ταυτότητα του ίδιου του project.

Περισσότερο κύρος, λιγότερες πωλήσεις

Φυσικά, η Ford δεν σχεδιάζει κάτι τέτοιο για να πουλήσει χιλιάδες μονάδες. Ο πραγματικός στόχος είναι διαφορετικός: να επιδείξει την τεχνολογική της δύναμη, να ενισχύσει το κύρος του brand και να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία που κανείς άλλος δεν έχει σκεφτεί. Είναι μια στρατηγική που θυμίζει περισσότερο επίδειξη δύναμης παρά εμπορικό στοίχημα. Στην πράξη, λίγοι θα το αποκτήσουν, πολλοί όμως θα μιλούν γι’ αυτό.

Τι κρατάμε;

Η Ford εξετάζει την παραγωγή ενός ηλεκτρικού supercar για off-road με ισχύ 1.000 ίππων.

Η φιλοσοφία του παραπέμπει στο Mustang GTD, με περιορισμένη παραγωγή και υψηλό κόστος.

Το κοινό-στόχος είναι οι λάτρεις της υπερβολής που ήδη επενδύουν σε μοντέλα όπως τα Raptor.

Το νέο αυτοκίνητο πόλης που ήρθε στην Ελλάδα με τιμή 22.490 ευρώ

Η BMW σταματά την παραγωγή του πιο εντυπωσιακού coupe της – Αυτή είναι η τελευταία έκδοση

Πώς καθορίζονται τα όρια ταχύτητας στους δρόμους;