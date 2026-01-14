Η Ford βρήκε τρόπο για να διατηρήσει το αυτοκίνητο σου υψηλή αξία σαν μεταχειρισμένο

Νέα πρωτοβουλία της Ford σε βοηθά να διατηρήσεις ψηλά την αξία του αυτοκινήτου σου σαν μεταχειρισμένο

H Ford έρχεται να σε βοηθήσει να ανεβάσεις τη αξία του – προηγούμενης γενιάς – αυτοκινήτου σου, προσφέροντας μειώσεις έως και 25% στις τιμές ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υφίστανται συχνότερα ζημιές σε τροχαία ατυχήματα και συγκρούσεις.

Η νέα πρωτοβουλία τίθεται σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2026 και αφορά αυτοκίνητα της Ford που κατασκευάστηκαν μέχρι το 2019.

Ανταλλακτικά υψηλής ποιότητας σε χαμηλές τιμές

Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να συντηρούν τα αυτοκίνητά τους επιλέγοντας ανάμεσα σε περισσότερα από 6.000 ανταλλακτικά εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που θα προσφέρονται με μειωμένες τιμές. Μεταξύ αυτών είναι εξαρτήματα όπως, πόρτες, πάνελ θυρών, προφυλακτήρες και γρίλιες ψυγείου, καθώς και προβολείς και άλλα εξαρτήματα φωτισμού για 35 μοντέλα.

Τα ανταλλακτικά αυτά καλύπτουν προηγούμενες γενιές δημοφιλών επιβατικών οχημάτων και pick-up, όπως τα Fiesta, Focus, Mondeo, C-MAX, Kuga και Ranger.

«Έχουμε δεσμευτεί να υποστηρίζουμε εκατομμύρια πιστούς πελάτες Ford που συνεχίζουν να εκτιμούν και να βασίζονται στα μοντέλα μας, μετακυλίοντας σε αυτούς τις μειώσεις κόστους που έχουμε επιτύχει στην εταιρεία μας», δήλωσε ο Dr. Wolfgang Voss, vice president, FCSD Europe. «Είτε πρόκειται για ένα αγαπημένο οικογενειακό hatchback που χρησιμοποιείται για τις καθημερινές διαδρομές στο σχολείο, είτε για ένα αυτοκίνητο που χαρίζει χαμόγελα σε ξεχωριστές στιγμές, οι νέες τιμές ανταλλακτικών θα βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες να διατηρήσουν τα οχήματά τους σε άριστη κατάσταση για πολλά χρόνια».

Εξαρτήματα και για παλαιότερα μοντέλα

Η επάρκεια εξαρτημάτων για παλαιότερα οχήματα είναι μια σημαντική δέσμευση για τη Ford και κάτι που η εταιρεία θέλει να προσφέρει σε όλους τους πελάτες της στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, στοιχεία της Ford δείχνουν ότι περίπου 1,2 εκατομμύρια αντίτυπα του Fiesta, τα οποία έχουν κατασκευαστεί από το 2008 έως και το 2017, χρησιμοποιούνται σήμερα από πελάτες της Ford σε όλη την Ευρώπη.

Η μείωση στις τιμές των γνήσιων ανταλλακτικών φέρνει οφέλη στους πελάτες, όπως:

Υψηλότερη ποιότητα κατασκευής , που μπορεί να βελτιώσει την τελική εμφάνιση του οχήματος, να διευκολύνει το ταίριασμα των χρωμάτων και να κάνει την τοποθέτηση πιο γρήγορη και σωστή

, που μπορεί να βελτιώσει την τελική εμφάνιση του οχήματος, να διευκολύνει το ταίριασμα των χρωμάτων και να κάνει την τοποθέτηση πιο γρήγορη και σωστή Διατήρηση της αξίας των οχημάτων

των οχημάτων Ενίσχυση της βιωσιμότητας, ενθαρρύνοντας την επισκευή αντί της αντικατάστασης, όταν αυτό συμφέρει οικονομικά

Τα γνήσια ανταλλακτικά Ford θα είναι διαθέσιμα μέσω των εξουσιοδοτημένων διανομέων και των κέντρων σέρβις της εταιρείας σε όλη την Ευρώπη.

