Η Ford ξαναφέρνει το Fiesta αλλά με τεχνολογία Renault

H Ford ανακοινώνει μια ιστορική συνεργασία με τη Renault για την κυκλοφορία δύο νέων μοντέλων. Ένα από αυτά είναι ο διάδοχος του Fiesta

Τα δύο νέο ηλεκτρικά μοντέλα θα βασίζονται στην πλατφόρμα Ampr EV της Renault, με το πρώτο από τα δύο «προσιτά» μοντέλα να είναι ο διάδοχος του supermini της Ford, του εξαιρετικά δημοφιλούς Fiesta, το οποίο συνδέεται στενά με το Renault 5 και κατασκευαζόταν δίπλα σε αυτό στο ElectriCity στο Douai της Γαλλίας.

Το δεύτερο αναμένεται να είναι ένα μικρό ηλεκτρικό crossover που βασίζεται στο Renault 4, το οποίο θα μπορούσε να αντικαταστήσει το Puma Gen-E.

Σχεδιασμένο εξ ολοκλήρου εσωτερικά

Το νέο Fiesta δεν θα είναι απλά ένα Renault 5 με σήμα Ford, αλλά ένα «ξεχωριστό ηλεκτρικό όχημα με την επωνυμία Ford» σχεδιασμένο εξ ολοκλήρου εσωτερικά, ενώ θα διαθέτει «ξεχωριστή δυναμική οδήγησης» και «αυθεντικό DNA Ford», όπως επιβεβαιώνει η μάρκα. Ωστόσο, το πιθανότερο σενάριο είναι το νέο Fiesta να μοιράζεται το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού του με το μοντέλο της Renault, όπως τον ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 121 ή 215 ίππων (ανάλογα την έκδοση) στον μπροστινό άξονα και τις επιλογές μπαταρίας (40 ή 52 kWh).

Πρόκειται για ένα δυναμικό comeback της Ford σε μια κατηγορία απ’ την οποία απουσίαζε μετά την απόσυρση του Fiesta, κάτι που πραγματοποιήθηκε μετά από 8 γενιές και περίπου μισό αιώνα ιστορίας για το εμβληματικό supermini.

Η Ford θέλει να ανακτήσει το «χαμένο έδαφός» στην Ευρώπη

Μετά και την απόσυρση του Fiesta, το μερίδιο αγοράς της Ford στην Ευρώπη έπεσε από το 12% κάτω από το 4%, λόγω της χαμηλής ζήτησης για τα ηλεκτρικά crossovers της στη Γηραιά ήπειρο. Οι πωλήσεις των Capri και Explorer ήταν τόσο χαμηλές που η Ford αναγκάστηκε πρόσφατα να περικόψει έως και 1000 θέσεις εργασίας στην Κολωνία και μειώσει τις βάρδιες σε μία έχοντας ήδη αναιρέσει την απόφασή της να στραφεί πλήρως στην ηλεκτροκίνηση έως το 2030.

Διαβάστε επίσης: Νέο Suzuki eVitara: Πότε έρχεται Ελλάδα – Αναλυτικά οι εκδόσεις

Με την παραγωγή του Focus να έχει ολοκληρωθεί τον περασμένο μήνα, η γκάμα της Ford στην Ευρώπη αποτελείται πλέον σχεδόν αποκλειστικά από SUV και MPV που βασίζονται σε διαφορετικές εκδόσεις του Transit van.

Η επιστροφή του Fiesta, ενός supermini πιθανότατα με τιμή αντίστοιχη του Renault 5, θα είναι ένα αποφασιστικό βήμα προς την αποκατάσταση της μάρκας στην Ευρώπη, βοηθώντας της να ανακτήσει το χαμένο έδαφος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ford, Jim Farley, δήλωσε: «Η στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο Renault σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τη Ford και υποστηρίζει τη στρατηγική μας για την οικοδόμηση μιας εξαιρετικά αποτελεσματικής και κατάλληλης για το μέλλον επιχείρησης στην Ευρώπη. Θα συνδυάσουμε τη βιομηχανική κλίμακα και τα ηλεκτρικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου Renault με τον εμβληματικό σχεδιασμό και τη δυναμική οδήγησης της Ford για να δημιουργήσουμε οχήματα που είναι διασκεδαστικά, ικανά κι με ξεκάθαρο πνεύμα Ford».

Ο ομόλογός του στον Όμιλο Renault, François Provost, χαιρέτισε τη συμφωνία ως επίδειξη «της δύναμης της τεχνογνωσίας και της ανταγωνιστικότητας της συνεργασίας μας στην Ευρώπη».

Πηγή: Autocar.co.uk

Tι κρατάμε:

Το Ford Fiesta επιστρέφει ως ηλεκτρικό αδερφάκι του Renault 5

Η νέα συνεργασία Ford και Renault θα οδηγήσει στην κυκλοφορία δύο νέων μοντέλων

Με τον διάδοχο του Fiesta, η Ford θέλει να κάνει δυναμικό comeback στην Ευρώπη

Η συσκευή που θα σε γλυτώσει από πρόστιμα και πιθανότατα χειροπέδες στις γιορτές – Πρέπει να την έχεις στο αυτοκίνητο σου!

Αυτό είναι το φθηνότερο SUV της Mercedes-Benz στην Ελλάδα – Τώρα διαθέσιμο με 299 ευρώ/μήνα

Η πρώτη Suzuki Hayabusa Special Edition στην Ελλάδα – Που μπορείς να τη δεις