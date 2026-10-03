Η Formula 1 «βρυχήθηκε» στο ΟΑΚΑ: Η McLaren έφερε τον Häkkinen και την ιστορία της στην Αθήνα

Μια εικόνα από Formula 1 έζησε σήμερα η Αθήνα, με το ΟΑΚΑ να μετατρέπεται για λίγες ώρες σε πίστα και τη McLaren Racing να προσφέρει ένα από τα μεγαλύτερα motorsport events που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.

Το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, φέρνοντας το ελληνικό κοινό σε απόσταση αναπνοής από μονοθέσια της Formula 1, αλλά και από ορισμένες από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία της McLaren. Η εκδήλωση αποτέλεσε μάλιστα το πρώτο event μιας νέας διεθνούς σειράς που δημιουργούν από κοινού η Allwyn και η McLaren Racing, με στόχο να μεταφέρουν την εμπειρία της Formula 1 έξω από τα παραδοσιακά Grand Prix και πιο κοντά στους φίλους του motorsport.

Ο Mika Häkkinen ξανά στο cockpit

Αναμφίβολα ένα από τα μεγάλα πρόσωπα της ημέρας ήταν ο Mika Häkkinen. Ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1 και ένας από τους οδηγούς που έχουν συνδέσει όσο λίγοι το όνομά τους με τη McLaren επέστρεψε πίσω από το τιμόνι, αυτή τη φορά σε ένα μονοθέσιο με τεράστια ιστορική σημασία. Ο Φινλανδός οδήγησε την McLaren MP4/6, το μονοθέσιο με το οποίο ο Ayrton Senna κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1991. Η παρουσία ενός αυθεντικού μονοθεσίου μιας άλλης εποχής ήταν από μόνη της αρκετή για να ξεχωρίσει, όμως το γεγονός ότι βγήκε ξανά στην πίστα μπροστά στο κοινό του ΟΑΚΑ έκανε τη στιγμή ακόμη πιο ιδιαίτερη. Η MP4/6 αποτελεί άλλωστε ένα από τα σημαντικότερα μονοθέσια στην ιστορία της Formula 1 και είναι στενά συνδεδεμένη με την τελευταία περίοδο των ατμοσφαιρικών V12 κινητήρων της Honda στη McLaren.

Από τον Senna στη σύγχρονη McLaren

Το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε όμως στην ιστορική MP4/6. Στην ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή του ΟΑΚΑ εμφανίστηκε και η McLaren MCL60, προσφέροντας μια εντελώς διαφορετική εικόνα της Formula 1: μεγαλύτερες διαστάσεις, υβριδική τεχνολογία, ακραία αεροδυναμική και φυσικά τον χαρακτηριστικό ήχο μιας σύγχρονης αγωνιστικής κατασκευής. Πίσω από το τιμόνι της βρέθηκε ο Pato O’Ward, οδηγός της Arrow McLaren στο IndyCar και μέλος της ευρύτερης αγωνιστικής οικογένειας της βρετανικής ομάδας. Η ταυτόχρονη παρουσία της MCL60 και της MP4/6 έδωσε ουσιαστικά στους θεατές τη δυνατότητα να δουν δύο πολύ διαφορετικές εποχές της Formula 1 μέσα στο ίδιο event: από την αναλογική, ατμοσφαιρική εποχή του Senna μέχρι τη σύγχρονη τεχνολογία των υβριδικών μονοθεσίων.

Pato O’Ward και Alex Wurz στο ΟΑΚΑ

Εκτός από τον Häkkinen, στην Αθήνα βρέθηκαν ακόμη δύο γνωστά ονόματα του διεθνούς motorsport. Ο Pato O’Ward, ένας από τους πρωταγωνιστές του αμερικανικού IndyCar, ανέλαβε το οδηγικό σκέλος με την MCL60, ενώ το «παρών» έδωσε και ο Alex Wurz. Ο Αυστριακός έχει αγωνιστεί στη Formula 1, μεταξύ άλλων και με τη McLaren, ενώ έχει κατακτήσει δύο φορές τις περίφημες 24 Ώρες του Le Mans, το 1996 και το 2009. Στην Αθήνα συμμετείχε στο πρόγραμμα της εκδήλωσης και μοιράστηκε με το κοινό εμπειρίες από την πολυετή παρουσία του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Το ΟΑΚΑ μετατράπηκε σε motorsport venue

Για τις ανάγκες του event δημιουργήθηκε ειδική διαδρομή στον χώρο του ΟΑΚΑ, επιτρέποντας στα μονοθέσια να πραγματοποιήσουν live showrun μπροστά στους θεατές. Δεν επρόκειτο φυσικά για αγωνιστικό Grand Prix, αλλά για επίδειξη, με το πρόγραμμα να έχει σχεδιαστεί ώστε το κοινό να μπορέσει να δει και κυρίως να ακούσει τα αυτοκίνητα της McLaren σε πραγματική κίνηση. Παράλληλα, από τις 10:00 το πρωί λειτούργησε στον Τοίχο των Εθνών ειδικό Fanzone με ελεύθερη είσοδο και σειρά προτεραιότητας. Η επίσημη διοργάνωση είχε ανακοινώσει λειτουργία έως τις 17:30.

Simulators, showcars και εμπειρίες για το κοινό

Το πρόγραμμα δεν περιορίστηκε μόνο στις εμφανίσεις των μονοθεσίων. Στο Fanzone οι επισκέπτες μπορούσαν να δοκιμάσουν racing simulators, να δουν από κοντά showcars της McLaren, να φωτογραφηθούν με τα εκθέματα και να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες γύρω από τον κόσμο της Formula 1 και της McLaren Racing. Ήταν ουσιαστικά μια ολοκληρωμένη προσπάθεια να μεταφερθεί ένα μέρος της ατμόσφαιρας ενός αγωνιστικού Σαββατοκύριακου της F1 στην Αθήνα και όχι απλώς μια στατική παρουσίαση ενός μονοθεσίου.

Η McLaren είχε ήδη κάνει αισθητή την παρουσία της στην Αθήνα

Το σημερινό event αποτέλεσε την κορύφωση μιας σειράς ενεργειών της McLaren και της Allwyn στην πρωτεύουσα. Μία εβδομάδα νωρίτερα, ένα McLaren MCL40 Showcar είχε πραγματοποιήσει tour σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, περνώντας μεταξύ άλλων από το Σύνταγμα, το Καλλιμάρμαρο, τον Πειραιά, τη Γλυφάδα, τη Βουλιαγμένη, τον Λυκαβηττό, το Ψυχικό, το Μαρούσι και την Κηφισιά. Το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens», όμως, ήταν το μεγάλο φινάλε: αυθεντικός ήχος μονοθεσίων, ιστορία της Formula 1 και οδηγοί παγκόσμιας κλάσης μέσα στο ΟΑΚΑ. Και ιδιαίτερα η εικόνα του Mika Häkkinen πίσω από το τιμόνι της MP4/6 του Ayrton Senna ήταν από εκείνες τις στιγμές που δύσκολα περιμένει κανείς να δει χωρίς να βρίσκεται σε κάποιο ιστορικό Grand Prix ή στο paddock της Formula 1. Για λίγες ώρες, αυτή η εμπειρία ήρθε στην Αθήνα.