Η φθηνότερη Mercedes-Benz μπορεί σε λίγα χρόνια να μην είναι αυτοκίνητο – Τι φτιάχνουν;

Ένα νέο φθηνό και «πολύ ελκυστικό» όχημα για τους νέους λένε πως ετοιμάζουν στη Mercedes

H Mercedes ανακοίνωσε πρόσφατα την επέκταση της «ζωής» της A-Class, με την παραγωγή της νέας γενιάς να μετακομίζει στις εγκαταστάσεις της γερμανικής μάρκας στην Ουγγαρία. Αρχικά, όλα έδειχναν πως αυτή θα είναι η τελευταία «στροφή» πριν την αντικατάστασή της από ένα μοντέλο με τον ίδιο χαρακτήρα, ωστόσο, ο διάδοχος της A-Class θα είναι πολύ διαφορετικός απ’ ότι περιμέναμε.

Κάτι σαν SUV με λίγο… minivan

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αντικαταστάτρια της A-Class φαίνεται πως θα είναι κάτι σαν μίξη SUV και minivan, ενώ το νέο μοντέλο θα είναι σχεδιασμένο για νεότερο κοινό – εξ ου και η προσιτή τιμή της. Ο Jörg Burzer, επικεφαλής του τμήματος ανάπτυξης της Mercedes, δήλωσε πως το νέο μοντέλο «δεν μοιάζει με οτιδήποτε άλλο υπήρξε πριν» και το αποκάλεσε «πολύ ελκυστικό».

Ο Burzer επιβεβαίωσε πως το νέο μοντέλο θα βασίζεται στην πλατφόρμα MMA της γερμανικής μάρκας, μια ευέλικτη πλατφόρμα που μπορεί να υποστηρίξει βενζινοκινητήρες, υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Ένα αυτοκίνητο για τους νέους

Σύμφωνα με το Autonews Europe, το νέο μοντέλο σχεδιάστηκε με το μυαλό στο νεανικό κοινό, κάτι που πιθανότατα σημαίνει πως η εταιρεία θα κινηθεί σε διαφορετική κατεύθυνση όσον αφορά το στυλ. Η νέα A-Class πιθανότατα θα συνδυάζει στοιχεία από την B-Class και την GLA, προσφέροντας στους υποψήφιους αγοραστές μια προσιτή επιλογή με αρκετούς χώρους, χωρίς να είναι απαραίτητα SUV.

H παραγωγή του νέου μοντέλου θα γίνει στο εργοστάσιο της Mercedes στο Kecskemét της Ουγγαρίας, δηλαδή στις ίδιες εγκαταστάσεις που θα πρόκειται να ξεκινήσει η παραγωγή της A-Class μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Tι κρατάμε:

Η αντικαταστάτρια της A-Class δεν θα είναι αυτή που περιμέναμε

Το νέο μοντέλο θα είναι κάτι σαν Β-Class με λίγο GLA και λίγο minivan

Ο επικεφαλής του τμήματος ανάπτυξης λέει πως το νέο μοντέλο «δεν μοιάζει με οτιδήποτε άλλο υπήρξε πριν»

Η παραγωγή θα γίνει στο εργοστάσιο της Mercedes στην Ουγγαρία, δίπλα στην A-Class

Πηγή: Carscoops.com