EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η φθηνότερη Mercedes-Benz μπορεί σε λίγα χρόνια να μην είναι αυτοκίνητο – Τι φτιάχνουν;

ΠΕΜΠΤΗ | 12.02.2026
Autotypos Team
i-fthinoteri-mercedes-benz-borei-se-liga-chronia-na-min-einai-aftokinito-ti-ftiachnoun-658900

Ένα νέο φθηνό και «πολύ ελκυστικό» όχημα για τους νέους λένε πως ετοιμάζουν στη Mercedes

H Mercedes ανακοίνωσε πρόσφατα την επέκταση της «ζωής» της A-Class, με την παραγωγή της νέας γενιάς να μετακομίζει στις εγκαταστάσεις της γερμανικής μάρκας στην Ουγγαρία. Αρχικά, όλα έδειχναν πως αυτή θα είναι η τελευταία «στροφή» πριν την αντικατάστασή της από ένα μοντέλο με τον ίδιο χαρακτήρα, ωστόσο, ο διάδοχος της A-Class θα είναι πολύ διαφορετικός απ’ ότι περιμέναμε.

MERCEDES A-CLASS

Κάτι σαν SUV με λίγο… minivan

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αντικαταστάτρια της A-Class φαίνεται πως θα είναι κάτι σαν μίξη SUV και minivan, ενώ το νέο μοντέλο θα είναι σχεδιασμένο για νεότερο κοινό – εξ ου και η προσιτή τιμή της. Ο Jörg Burzer, επικεφαλής του τμήματος ανάπτυξης της Mercedes, δήλωσε πως το νέο μοντέλο «δεν μοιάζει με οτιδήποτε άλλο υπήρξε πριν» και το αποκάλεσε «πολύ ελκυστικό».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Burzer επιβεβαίωσε πως το νέο μοντέλο θα βασίζεται στην πλατφόρμα MMA της γερμανικής μάρκας, μια ευέλικτη πλατφόρμα που μπορεί να υποστηρίξει βενζινοκινητήρες, υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

MERCEDES A-CLASS

Ένα αυτοκίνητο για τους νέους

Σύμφωνα με το Autonews Europe, το νέο μοντέλο σχεδιάστηκε με το μυαλό στο νεανικό κοινό, κάτι που πιθανότατα σημαίνει πως η εταιρεία θα κινηθεί σε διαφορετική κατεύθυνση όσον αφορά το στυλ. Η νέα A-Class πιθανότατα θα συνδυάζει στοιχεία από την B-Class και την GLA, προσφέροντας στους υποψήφιους αγοραστές μια προσιτή επιλογή με αρκετούς χώρους, χωρίς να είναι απαραίτητα SUV.

H παραγωγή του νέου μοντέλου θα γίνει στο εργοστάσιο της Mercedes στο Kecskemét της Ουγγαρίας, δηλαδή στις ίδιες εγκαταστάσεις που θα πρόκειται να ξεκινήσει η παραγωγή της A-Class μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Tι κρατάμε:

  • Η αντικαταστάτρια της A-Class δεν θα είναι αυτή που περιμέναμε
  • Το νέο μοντέλο θα είναι κάτι σαν Β-Class με λίγο GLA και λίγο minivan
  • Ο επικεφαλής του τμήματος ανάπτυξης λέει πως το νέο μοντέλο «δεν μοιάζει με οτιδήποτε άλλο υπήρξε πριν»
  • Η παραγωγή θα γίνει στο εργοστάσιο της Mercedes στην Ουγγαρία, δίπλα στην A-Class

Πηγή: Carscoops.com


