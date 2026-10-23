Η GAC AION Ελλάδας πρώτη στην Ευρώπη – Τι διάκριση πήρε;

Η επιτυχία της GAC AION στην Ελλάδα αναγνωρίστηκε στο Παρίσι, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την είσοδο της μάρκας AION στην ελληνική αγορά

Ο επίσημος εισαγωγέας και διανομέας της μάρκας στη χώρα μας, Μέλος του Ομίλου Inchcape Hellas, τιμήθηκε με το «Retail Excellence Award» στην 1η Πανευρωπαϊκή Συνάντηση Εισαγωγέων και Διανομέων της GAC International. Η ξεχωριστή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2026 στο Παρίσι και το βραβείο παρέλαβε ο κ. Hermann Riedl, Πρόεδρος & Managing Director της Inchcape Hellas.

Η ελληνική παρουσία διακρίθηκε μεταξύ των Ευρωπαίων εισαγωγέων και διανομέων του Ομίλου για το ολοκληρωμένο και υποδειγματικό λανσάρισμα της GAC AION. Το λανσάρισμα αναγνωρίστηκε ως σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά, ενώ τιμήθηκε και η δυναμική ανάπτυξη και οι ισχυρές επιδόσεις που κατέγραψε σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα.

Από την πρώτη παρουσίαση στην ευρωπαϊκή αναγνώριση

Πριν ακόμη συμπληρωθεί ένας χρόνος από την είσοδό της στην ελληνική αγορά, η AION έχει ήδη δώσει ουσιαστικό περιεχόμενο στην παρουσία της. Η αρχή έγινε τον Νοέμβριο του 2025 με το αμιγώς ηλεκτρικό SUV AION V και η συνέχεια ήρθε τον Μάιο του 2026 με το AION UT. Παράλληλα με την παρουσίαση των μοντέλων, η ελληνική ομάδα επένδυσε στη γνωριμία του κοινού με τη μάρκα, στην ανάπτυξη του δικτύου με σύγχρονες μονάδες, στις δοκιμές οδήγησης των πελατών και στην υποστήριξή τους.

Η αναγνώριση στο Παρίσι φωτίζει ακριβώς αυτή τη συντονισμένη προσπάθεια, ώστε η νέα μάρκα να αποκτήσει πραγματική θέση και προοπτική στην ελληνική αγορά. Για όποιον γνωρίζει σήμερα την AION, τα δύο μοντέλα δείχνουν ήδη τον χαρακτήρα της. Το AION V είναι ένα ευρύχωρο ηλεκτρικό SUV με αυτονομία έως 510 χιλιόμετρα (WLTP), ενώ το AION UT είναι ένα σύγχρονο ηλεκτρικό hatchback με αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα (WLTP), σχεδιασμένο να συνδυάζει ευελιξία και πρακτικότητα.

Και τα δύο έχουν αποσπάσει πέντε αστέρια στις ανεξάρτητες δοκιμές ασφάλειας Euro NCAP. Διαφορετικές προτάσεις, με κοινή έμφαση στην υπερσύγχρονη τεχνολογία, την ποιότητα, την άνεση και την ασφάλεια που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες του οδηγού.

Μαζί με τους συνεργάτες, με ορίζοντα την Ευρώπη

Η απονομή έγινε σε μια συνάντηση με κεντρικό μήνυμα «DRIVING FORWARD, WINNING TOGETHER». Ανώτατα στελέχη της GAC και περίπου 100 εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού της δικτύου συζήτησαν τα επόμενα βήματα της κοινής τους πορείας. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την έναρξη του Paris Motor Show 2026, όπου η εταιρεία παρουσίασε, μεταξύ άλλων, το νέο AION UT Cross, το οποίο πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του.

Η GAC έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι επιδιώκει όχι μόνο να παραμείνει, αλλά και να αναπτυχθεί δυναμικά στην Ευρώπη. Η φιλοσοφία «In Europe, For Europe» δεν σημαίνει απλώς περισσότερα αυτοκίνητα στους εκθεσιακούς χώρους για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Σημαίνει οχήματα σχεδιασμένα με γνώμονα τις ανάγκες και τις συνήθειες των Ευρωπαίων, παραγωγή στην Αυστρία μέσω της συνεργασίας με τη Magna Steyr, καθώς και τη διερεύνηση για την άμεση δημιουργία ενός υπερσύγχρονου εργοστασίου σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε υποδομές ανταλλακτικών στο Ρότερνταμ και σε ένα δίκτυο πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης που αναπτύσσεται διαρκώς. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η GAC επιδιώκει να εμβαθύνει τη σχέση της με το ευρωπαϊκό κοινό και να αποκτήσει μακροπρόθεσμη παρουσία στην αγορά. Στόχος της εταιρείας είναι να διαθέτει περισσότερα από 180 σημεία πωλήσεων και εξυπηρέτησης στην Ευρώπη έως το τέλος του 2026.

Τεχνολογία που έχει νόημα και φροντίδα που συνεχίζεται

Πίσω από τη νέα ευρωπαϊκή ταυτότητα «GAC. THE ENGINEERS» βρίσκεται μια απλή ιδέα: η ποιότητα ενός αυτοκινήτου αρχίζει πολύ πριν φτάσει στα χέρια του οδηγού. Βρίσκεται στον σχεδιασμό, στις δοκιμές, στην προσοχή στη λεπτομέρεια και στη διαρκή βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας. Αυτό εκφράζει και το μήνυμα «ENGINEERING FOR A BETTER LIFE»: η τεχνολογική εξέλιξη αποκτά αξία όταν κάνει τη μετακίνηση πιο ασφαλή, άνετη και εύκολη στην καθημερινότητα.

Με την ίδια λογική παρουσιάστηκε επίσης το GAC CARE+, η νέα διεθνής ταυτότητα υπηρεσιών της εταιρείας. Η σχέση με τον πελάτη δεν ολοκληρώνεται με την παράδοση των κλειδιών του νέου του αυτοκινήτου. Συνεχίζεται με οδική βοήθεια, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες φροντίδας κατά τη διάρκεια της χρήσης του αυτοκινήτου. Έτσι, η ευρωπαϊκή επέκταση της GAC στηρίζεται όχι μόνο σε νέα μοντέλα, αλλά και στην εμπιστοσύνη που χτίζεται μετά την αγορά.

Για την ελληνική ομάδα της GAC AION, αυτή η ευρωπαϊκή διάκριση είναι μια στιγμή χαράς και υπερηφάνειας, αλλά και ένα ισχυρό κίνητρο για τη συνέχεια. Η αναγνώριση ήρθε από το Παρίσι. Η επόμενη σελίδα αυτής της επιτυχημένης πορείας συνεχίζει να γράφεται καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους.