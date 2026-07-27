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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η GAC έφτασε τα 30.000.000 οχήματα – Στην Ελλάδα τρέχει προσφορά-φωτιά

ΔΕΥΤΕΡΑ | 27.07.2026
Autotypos Team
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Η GAC πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της, καθώς το 30.000.000ό όχημά της βγήκε από τη γραμμή παραγωγής, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή ανάπτυξη που έχει σημειώσει μέσα σε μόλις 29 χρόνια

Το επετειακό μοντέλο ήταν ένα δεξιοτίμονο GAC M8 PHEV (GN8 στις αγορές του εξωτερικού), με την εταιρεία να γιορτάζει την επίτευξη αυτή μέσω μιας παγκόσμιας εκδήλωσης, στην οποία συμμετείχαν εργοστάσιά της από διάφορες χώρες. Παράλληλα παρουσιάστηκαν και νέα εξηλεκτρισμένα μοντέλα, αναδεικνύοντας τη στρατηγική κατεύθυνση της GAC προς την ηλεκτροκίνηση και τις νέες τεχνολογίες.

Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η εταιρεία χρειάστηκε λιγότερο από τρεις δεκαετίες για να φτάσει τα 30 εκατομμύρια οχήματα. Στο διάστημα αυτό η GAC εξελίχθηκε από έναν κατασκευαστή με παρουσία κυρίως στην κινεζική αγορά σε έναν όμιλο με έντονη διεθνή δραστηριότητα, αξιοποιώντας τόσο τις συνεργασίες της με εταιρείες όπως η Honda και η Toyota, όσο και την ανάπτυξη των δικών της μαρκών GAC, AION και HYPTEC.

Στόχος η διεθνής επέκταση

Τα τελευταία χρόνια η κινεζική εταιρεία έχει στρέψει το βάρος της στην ηλεκτροκίνηση, τα έξυπνα συστήματα και τις συνδεδεμένες υπηρεσίες, επενδύοντας παράλληλα σε νέες εγκαταστάσεις παραγωγής και στην εξέλιξη της τεχνολογίας της. Μέσα από τη στρατηγική One GAC 2.0, στόχος της δεν είναι πλέον μόνο η εξαγωγή αυτοκινήτων, αλλά η δημιουργία ολοκληρωμένης παρουσίας στις αγορές του εξωτερικού, με τοπική παραγωγή, έρευνα και εξέλιξη, δίκτυο πωλήσεων και υπηρεσίες after sales.

Η διεθνής επέκταση της GAC συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς. Σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 110 χώρες και περιοχές, διαθέτοντας περισσότερα από 746 σημεία πώλησης και εξυπηρέτησης, επτά εργοστάσια εκτός Κίνας και εννέα κέντρα αποθήκευσης ανταλλακτικών, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο παγκόσμιο δίκτυο.

Πλώρη για 1 εκατ. εξαγωγές τον χρόνο

Η ανοδική πορεία αποτυπώνεται και στις εξαγωγικές επιδόσεις της. Το 2025 οι εξαγωγές της ξεπέρασαν τις 130.000 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση άνω του 47%, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 είχαν ήδη ξεπεράσει τις 120.000 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 132% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Συνολικά, οι πωλήσεις της εκτός Κίνας έχουν πλέον ξεπεράσει τα 540.000 οχήματα.

Η επίτευξη των 30 εκατομμυρίων οχημάτων αποτελεί αναμφίβολα το σημαντικότερο ορόσημο μέχρι σήμερα για τη GAC, η οποία συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές, έχοντας θέσει ως επόμενο μεγάλο στόχο το 1 εκατομμύριο ετήσιες πωλήσεις εκτός Κίνας έως το 2030.

Η super προσφορά της GAC στην Ελλάδα

Ενώ η GAC συνεχίζει να «καλπάζει», η κινέζικη μάρκα προσφέρει το αμιγώς ηλεκτρικό AION V στη χώρα μας με τελική τιμή από 26.900 ευρώ (έκδοση Premium), στο πλαίσιο νέας καλοκαιρινής προσφοράς. Αυτή αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων και απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα σύγχρονο ηλεκτρικό SUV με μεγάλη αυτονομία, πλούσιο εξοπλισμό και υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Το AION V συνδυάζει ηλεκτρική αυτονομία έως 510 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο WLTP, ισχύ 204 ίππων και δυνατότητα ταχείας φόρτισης, καλύπτοντας τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και τις απαιτήσεις μεγαλύτερων ταξιδιών.

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Tags
#GAC#GAC Aion V#SUV#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#Κίνα
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