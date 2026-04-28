Η Geely παρουσιάζει το πρώτο Robotaxi της Κίνας στην Auto China 2026

Η Geely Auto Group κάνει δυναμική εμφάνιση στην Auto China 2026 στο Πεκίνο, συμμετέχοντας για πρώτη φορά ως επίσημος εκθέτης. Στην έκθεση παρουσίασε ολόκληρο το τεχνολογικό της οικοσύστημα, δείχνοντας πόσο μπροστά βρίσκεται στην εποχή της έξυπνης κινητικότητας.

Την ημέρα των εγκαινίων, η Geely Auto Group, σε συνεργασία με την AFARI Technology και την CaoCao Mobility, αποκάλυψε το πρώτο κινεζικό πρωτότυπο Robotaxi ειδικά σχεδιασμένο για αυτόν τον σκοπό: το EVA Cab. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή επίδειξη του μέλλοντος της κινητικότητας νέας ενέργειας, βασισμένη στην «ενσωματωμένη νοημοσύνη» και την τεχνολογία Full-Domain AI 2.0 της Geely.

Στο περίπτερό της, η Geely παρουσίασε ένα ευρύ φάσμα καινοτομιών τόσο για το αυτοκίνητο όσο και πέρα από αυτό. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η ηλεκτρική αρχιτεκτονική 900V, η τεχνολογία εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης 12C (που επιτρέπει πλήρη φόρτιση σε μόλις 5 λεπτά), μπαταρίες στερεάς κατάστασης, έξυπνα πιλοτήρια και προηγμένες λύσεις υποβοηθούμενης οδήγησης. Παράλληλα, η εταιρεία έδειξε και τεχνολογίες εκτός αυτοκινήτου, όπως δίποδα ρομπότ με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη.

Όλα αυτά τα εκθέματα επιβεβαιώνουν ότι η Geely έχει εισέλθει πλήρως στην εποχή του Full-Domain AI 2.0 – μια αναβαθμισμένη αρχιτεκτονική ευφυΐας οχημάτων που η εταιρεία είχε παρουσιάσει λίγους μήνες νωρίτερα στην έκθεση CES 2026 στο Λας Βέγκας. Με το Full-Domain AI 2.0, το αυτοκίνητο παύει να είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς και μετατρέπεται σε ένα «AI-defined» όχημα, που προσφέρει πιο φυσική αλληλεπίδραση με τον οδηγό και σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας.

Το EVA Cab Robotaxi: Το μέλλον της αυτόνομης κινητικότητας

Το EVA Cab δεν είναι ένα συνηθισμένο concept car, αλλά μια τεχνολογική βιτρίνα του Full-Domain AI 2.0. Σχεδιάστηκε για να καλύψει τις προσδοκίες τόσο των χρηστών όσο και της βιομηχανίας για την αυτόνομη οδήγηση, και ξεχωρίζει σε τέσσερις βασικές πτυχές: σχεδιασμό, υλικό, λογισμικό και ενσωμάτωση οικοσυστήματος.

Ο εξωτερικός του σχεδιασμός ακολουθεί τη φιλοσοφία «Τεχνολογικά καθοδηγούμενη κινητικότητα για μια καλύτερη ζωή». Διαθέτει ηλεκτρικές συρόμενες πόρτες και μια καμπίνα όπου οι τέσσερις επιβάτες κάθονται αντικριστά, προσφέροντας άνεση και μεγαλύτερο εσωτερικό χώρο. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η μεγάλη ηλιοροφή «Galaxy Skyroof» που καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την οροφή.

Στο τεχνολογικό κομμάτι, το EVA Cab ενσωματώνει πρωτοποριακές λύσεις της Geely: την ηλεκτρική-ηλεκτρονική αρχιτεκτονική Quantum-Level AI EEA 4.0 (την πρώτη παγκοσμίως), το υπερυψηλής ανάλυσης LiDAR με 2.160 γραμμές και το πρώτο λογισμικό υποβοηθούμενης οδήγησης επιπέδου L4 έτοιμο για μαζική παραγωγή.

Η αρχιτεκτονική EEA 4.0 χρησιμοποιεί τεχνολογία κβαντικής κρυπτογράφησης, προσφέροντας κορυφαία ασφάλεια και απόδοση σε όλα τα συστήματα του οχήματος και στο cloud. Επιπλέον, το όχημα διαθέτει το πρωτοποριακό σύστημα SOVD (Service-Oriented Vehicle-Cloud Integrated Diagnostics), το οποίο παρέχει προληπτική προστασία σε όλη τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου. Η Geely είναι μάλιστα η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως που έλαβε την πιστοποίηση ISO 8800 AI Safety.

Στο κομμάτι της υπολογιστικής ισχύος, το EVA Cab είναι εξοπλισμένο με τρία κορυφαία τσιπ (NVIDIA SuperChip, NVIDIA Thor U και Qualcomm Snapdragon 8397), προσφέροντας συνολική ισχύ που ξεπερνά τα 3.000 TOPS. Αυτή η ισχύς είναι αρκετή για να υποστηρίξει πλήρως αυτόνομη οδήγηση επιπέδου L4 σε πραγματικές συνθήκες.

Όσον αφορά την αίσθηση του περιβάλλοντος, το σύστημα LiDAR 2.160 γραμμών μπορεί να σαρώσει έως και 25,92 εκατομμύρια σημεία ανά δευτερόλεπτο και να ανιχνεύει εμπόδια σε απόσταση έως 600 μέτρων.

Επόμενα βήματα

Η Geely σχεδιάζει να λανσάρει την ειδική έκδοση του EVA Cab για την CaoCao Mobility το 2027, με στόχο την ευρεία εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών Robotaxi. Η εταιρεία έχει ήδη μεγάλη εμπειρία στον τομέα της διαμοιρασμένης κινητικότητας μέσω της CaoCao Mobility και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πάνω από ένα χρόνο πιλοτικών δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες στις πόλεις Hangzhou και Suzhou.

Στην έκθεση, η Geely παρουσίασε επίσης τεχνολογίες για έξυπνες πόλεις, έξυπνη ενέργεια, προηγμένες πλατφόρμες και οικοσυστήματα μεθανόλης, δείχνοντας ότι έχει περάσει πλέον στην «εκρηκτική φάση» της εποχής Full-Domain AI 2.0, ενσωματώνοντας την τεχνητή νοημοσύνη σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της.

