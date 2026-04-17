Η γέφυρα που αποκαθιστά ζημιές που έγιναν πριν από 2,5 χρόνια στην κακοκαιρία «Daniel», δόθηκε στην κυκλοφορία

Η νέα γέφυρα παραδίδεται στην κυκλοφορία, κλείνοντας μια σημαντική πληγή που άφησαν πίσω τους οι καταστροφικοί «Daniel» και «Elias» τον Σεπτέμβριο του 2023

Ο λόγος για τη νέα γέφυρα στο Αλιγαρόρεμα του Δήμου Βόλου, τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν σήμερα (17/4), παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου. Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης οι Βουλευτές Μαγνησίας Χρήστος Τριαντόπουλος και Χρήστος Μπουκώρος, ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος και η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων Άννα Μαρία Παπαδημητρίου.

Κλείνουν οι πληγές

Το έργο εντάσσεται στην εργολαβία για την αποκατάσταση των ζημιών σε 293 σημεία οδικών υποδομών στους Δήμους Ζαγοράς-Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Βόλου και Ρήγα Φεραίου, μετά τις καταστροφές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Κατά την τελετή των εγκαινίων ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Σήμερα δίνουμε στην κυκλοφορία τη Γέφυρα στο Αλιγαρόρεμα. Κλείνουμε μία πληγή που είχαμε από τον “Daniel”. Το έργο υλοποιήθηκε στο χρονοδιάγραμμα που είχαμε πει κι έχει περάσει λιγότερο από ένα έτος από τότε που είχαμε υπογράψει τις συμβάσεις για τα οδικά έργα αποκατάστασης των ζημιών από τις θεομηνίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η Πολιτεία επενδύει 1,3 δισ. ευρώ για την επούλωση των πληγών του “Daniel”. Αξιοποιούμε 600 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Πρόκειται για παρεμβάσεις που γίνονται σε 1.007 σημεία σε όλη τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα και η Γέφυρα στο Αλιγαρόρεμα είναι μία από τις σημαντικότερες. Σκοπός μας είναι με τα μέτρα επέμβασης, όχι μόνο να αποκαταστήσουμε την οδική κυκλοφορία στην περιοχή, αλλά και να θωρακίσουμε τις υποδομές σε ενδεχόμενο αντίστοιχο έντονο φαινόμενο. Παραδίδουμε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στον Δήμο Βόλου, στην τοπική κοινωνία, αλλά και σε όλους τους Έλληνες πολίτες μια νέα γέφυρα, μια σύγχρονη υποδομή καλύτερη από αυτή που υπήρχε όταν έγινε η καταστροφή». Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος δήλωσε: «Η αποκατάσταση των ζημιών στις οδικές υποδομές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας είναι ένα σύνθετο έργο που εκτείνεται σε μεγάλο οδικό δίκτυο. Μόνο σε αυτή την εργολαβία περιλαμβάνονται 293 σημεία, στα οποία πρέπει να γίνουν εργασίες. Σήμερα βρισκόμαστε στη Γέφυρα στο Αλιγαρόρεμα για να την παραδώσουμε σε χρήση, έγινε επίπονη δουλειά και υλοποιήθηκε μια σύγχρονη γέφυρα με σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά! Θεμελιώνεται επί πασσάλων στα 19 μ., στηρίζεται σε δύο ακρόβαθρα που γεφυρώνονται με προκατασκευασμένα δοκάρια προ έντασης 40 μ. Επίσης κατασκευάστηκαν έργα διευθέτησης της κοίτης και προστασίας της γέφυρας. Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες του Υπουργείου, αλλά και τον Δήμαρχο Βόλου για τη στενή συνεργασία, ειδικά για τη μεταφορά των δικτύων κοινής ωφέλειας. Συνεχίζουμε την εντατική δουλειά για την απρόσκοπτη αποκατάσταση των υπόλοιπων προς εκτέλεση θέσεων σε όλους τους Δήμους».

