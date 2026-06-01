Η Gen Z βρήκε τρόπο να κυκλοφορεί με Ferrari παρά το νεαρό της ηλικίας της

Ποιος είπε πως για να οδηγείς Ferrari πρέπει να έχεις βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη; Η νέα γενιά βρίσκει νέους έξυπνους τρόπους να απολαμβάνει εξωτικά supercars

H απόκτηση μιας Ferrari παραμένει άπιαστο όνειρο για τους περισσότερους petrolheads στον κόσμο, ειδικά για όσους το νεαρό της ηλικίας και η «στενή» οικονομική κατάσταση επιτρέπει μόνο την οδήγηση κάποιου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου εικοσαετίας. Στην Ιαπωνία, ωστόσο, η νέα γενιά (η λεγόμενη Gez Z) φαίνεται πως βρήκε ένα… glitch στο Matrix.

Αφού δεν μπορούν να πάρουν μια Ferrari έκαστος, νεαροί Ιάπωνες χωρίζουν μια στα πέντε, απολαμβάνοντάς την… με βάρδιες!

Ένα διαφορετικό μοντέλο

Ενώ μέχρι τώρα μπορούσαν να οδηγήσουν Ferrari μόνο στον… ύπνο τους, ήρθε η Rendez-Vous να αλλάξει τα δεδομένα. Πρόκειται για μια εταιρεία που προσφέρει ένα διαφορετικό μοντέλο συνιδιοκτησίας, επιτρέποντας σε πέντε άτομα να μοιράζονται ένα μεταχειρισμένο supercar για έναν χρόνο.

Σε αντίθεση με ό,τι θα περίμενε κανείς, οι συμμετέχοντες δεν χωρίζουν απλώς το συνολικό κόστος αγοράς του αυτοκινήτου στα πέντε. Αντίθετα, η Rendez-Vous απαιτεί μόνο την κάλυψη της αξίας που θα χάσει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο μέσα σε αυτόν τον χρόνο, την οποία αξία μοιράζονται ισόποσα μεταξύ τους. Μέσω της υπηρεσίας, κάθε συνιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να οδηγεί το αυτοκίνητο για έως και 50 ημέρες ετησίως, ενώ στο συνολικό κόστος περιλαμβάνονται επίσης η στάθμευση, η συντήρηση, η ασφάλιση, καθώς και όλοι οι προβλεπόμενοι φόροι.

Η Rendez-Vous δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον χώρο των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αγοράζοντας η ίδια τα οχήματα πριν τα εντάξει στον στόλο της. Η γκάμα περιλαμβάνει από κλασικά αυτοκίνητα της δεκαετίας του 1950 μέχρι σύγχρονα σπορ μοντέλα και supercars.

Supercars… για τους νέους

Ένας από τους χρήστες της υπηρεσίας είναι ο Kanji Hiraiwa, ο οποίος μίλησε στο Nikkei Asia. Ο 24χρονος Ιάπωνας μπορεί πλέον να αποκαλεί τον εαυτό του συνιδιοκτήτη μιας μεταχειρισμένης Ferrari 360 Modena για τον επόμενο χρόνο. Η υπηρεσία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των νεαρών φίλων της αυτοκίνησης στην Ιαπωνία, με τη λίστα αναμονής να έχει φτάσει τα περίπου 3.500 άτομα.

«Το κόστος ιδιοκτησίας ενός αυτοκινήτου είναι υπερβολικά υψηλό για τους ανθρώπους που βρίσκονται στα 20s τους», δήλωσε στο μέσο ο εκπρόσωπος της Rendez-Vous, Ryota Asaoka. «Η ελπίδα μας είναι να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το οικονομικό βάρος, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν την οδήγηση».

Η συγκεκριμένη προσέγγιση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε νεότερους οδηγούς να βρεθούν πίσω από το τιμόνι του supercar των ονείρων τους χωρίς να χρειαστεί να τα πληρώσουν όσο θα πλήρωναν για ένα… σπίτι. Παράλληλα, υπηρεσίες αυτού του τύπου βοηθούν στο να αντιμετωπιστεί η σταδιακή μείωση ενδιαφέροντος για την ιδιοκτησία αυτοκινήτου στην Ιαπωνία.

Πρόσφατη έρευνα αποκάλυψε ότι το 33% των «20άρηδων» στη χώρα δεν ενδιαφέρεται να αποκτήσει το δικό του αυτοκίνητο. Επιπλέον, ξεχωριστή μελέτη επισημαίνει ότι το κόστος αγοράς και συντήρησης αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους πολλοί Ιάπωνες απομακρύνονται από το παραδοσιακό μοντέλο ιδιοκτησίας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η συνιδιοκτησία φαίνεται να αναδεικνύεται ως μια εναλλακτική λύση που επιτρέπει στους λάτρεις των αυτοκινήτων να απολαμβάνουν μοντέλα υψηλών επιδόσεων, χωρίς να επωμίζονται το οικονομικό βάρος που έρχεται με την ιδιοκτησία τους.

Τι κρατάμε:

Η Gen-Z στην Ιαπωνία βρήκε τρόπο να οδηγεί Ferrari με μικρό κόστος

To πρόγραμμα συνιδιοκτησίας της Rendez-Vous επιτρέπει σε νεαρούς να μοιράζονται supercars

Νεαροί μοιράζονται Ferrari ανά πέντε, χωρίζοντας ισόποσα την αξία που θα χάσει το αυτοκίνητο σε έναν χρόνο

Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιτυχημένο, με τη λίστα αναμονής να έχει φτάσει τα περίπου 3.500 άτομα

Πηγή: Carscoops.com