Η Γερμανία υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα από τους δασμούς των ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα  

Η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ διαμορφώνει ένα νέο, δυσμενές περιβάλλον για τις γερμανικές εξαγωγές, την ώρα που η αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας δοκιμάζεται

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πληρώνει το βαρύτερο τίμημα από τον εμπορικό πόλεμο που έχει πυροδοτήσει η κυβέρνηση Τραμπ, καθώς οι εξαγωγές οχημάτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες κατέρρευσαν σχεδόν κατά 14% στο πρώτο εννεάμηνο του 2025. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση που έχει καταγραφεί σε οποιονδήποτε βασικό βιομηχανικό κλάδο της χώρας.

Παρότι η συμφωνία (Αύγουστος 2025) μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης περιόρισε τον τελικό δασμό στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στο 15%, το πλήγμα παραμένει σοβαρό. Οι δασμοί αυτοί, αν και χαμηλότεροι από το αρχικά εξαγγελθέν 25%, προστέθηκαν σε ένα ήδη επιβαρυμένο εμπορικό περιβάλλον και υπονόμευσαν την ανταγωνιστικότητα των γερμανικών κατασκευαστών στην αμερικανική αγορά.

Η πίεση δεν περιορίζεται μόνο στα αυτοκίνητα

Ο τομέας της μηχανολογίας και του βιομηχανικού εξοπλισμού είδε τις εξαγωγές του να υποχωρούν κατά 9,5%, καθώς οι δασμοί 50% σε χάλυβα και αλουμίνιο εκτόξευσαν το κόστος και περιόρισαν τη ζήτηση. Παράλληλα, και η χημική βιομηχανία κατέγραψε αντίστοιχη πτώση, αν και στην περίπτωσή της το πρόβλημα συνδέεται και με εσωτερικούς παράγοντες, όπως το υψηλό ενεργειακό κόστος και η μειωμένη βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία.

Συνολικά, οι γερμανικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 7,8%, ανατρέποντας μια μακρά περίοδο σταθερής ανάπτυξης που χαρακτήριζε τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών από το 2016 έως το 2024. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι προσωρινή.

Όπως επισημαίνεται, οι υψηλοί δασμοί τείνουν να παγιωθούν και να αποτελέσουν τη «νέα κανονικότητα» για τους Γερμανούς εξαγωγείς. Με δεδομένο ότι δεν διαφαίνεται επιστροφή σε ένα πιο ελεύθερο εμπορικό καθεστώς στο άμεσο μέλλον, οι προοπτικές για ουσιαστική ανάκαμψη των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ παραμένουν περιορισμένες.