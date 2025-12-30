quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η γερμανική μάρκα που έφτιαξε δικό της κανάλι για να βλέπεις καθώς φορτίζεις

ΤΡΙΤΗ | 30.12.2025
AutoTypos Team
i-germaniki-marka-pou-eftiaxe-diko-tis-kanali-gia-na-vlepeis-kathos-fortizeis-787952

Η BMW εγκαινιάζει τις εφαρμογές M Cockpit, M Drag Meter και το νέο M Channel (in-car video). Ποιο αυτοκίνητο θα εξοπλιστεί πρώτο;

Η BMW M αναβαθμίζει την ψηφιακή εμπειρία στο αυτοκίνητο με τρεις νέες εφαρμογές και βελτιώσεις στο My BMW app. Το πακέτο λανσάρεται ως μέρος του BMW Digital Premium και είναι διαθέσιμο από σήμερα παγκοσμίως για τη νέα BMW iX3 με M Sport Package / M Sport Package Pro. Σταδιακά θα επεκταθεί και σε άλλα μοντελοέτη BMW M με Operating System X.

Το «κανάλι» που βλέπεις όσο φορτίζεις: M Channel

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το M Channel είναι ένα in-car video κανάλι αποκλειστικά για μοντέλα BMW M. Προβάλλει on-demand περιεχόμενο (how-to, stories, αγωνιστικά βίντεο, ενημερώσεις για υπηρεσίες όπως η BMW Driving Academy) στην κεντρική οθόνη — ιδανικό για διάρκεια φόρτισης ή διάλειμμα.

  • Η αναπαραγωγή συνοδεύεται από καθαρή εικόνα και καθηλωτικό ήχο.

  • Η χρήση προορίζεται για στάση και δεν αναπαράγεται κατά την οδήγηση.
    Με απλά λόγια, πρόκειται για το πρώτο ενσωματωμένο κανάλι ψυχαγωγίας της BMW M, ώστε ο χρόνος φόρτισης να γίνεται δημιουργικός.

M Cockpit: ζωντανά δεδομένα, στα μέτρα σου

Το M Cockpit συνοψίζει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από κινητήριο σύνολο, πλαίσιο, διαμήκη/εγκάρσια δυναμική και γεωδεδομένα. Ο οδηγός μπορεί να διαμορφώσει έως πέντε διαφορετικά dashboards με widgets/ενδείξεις που τον ενδιαφέρουν. Είναι ουσιαστικά ένα data layer τύπου «track-day», διαθέσιμο κάθε στιγμή.

M Drag Meter: μετρήσεις επιτάχυνσης

Το M Drag Meter είναι εργαλείο μετρήσεων επιτάχυνσης/επιβράδυνσης με GPS, σχεδιασμένο για πίστες dragster. Εμφανίζει 0-100, 60-120, χρόνο αντίδρασης στην εκκίνηση κ.ά., με δυνατότητα εμφάνισης έως τεσσάρων κριτηρίων ταυτόχρονα. Περιλαμβάνει στοιχεία gamification για πιο engaging εμπειρία, αλλά με σαφή προορισμό: νόμιμη, ελεγχόμενη χρήση σε πίστα.

My BMW app: M Community και προνόμια (αρχικά Γερμανία)

Στο My BMW app ενσωματώνεται η BMW M Community με αποκλειστικό περιεχόμενο, προϊόντα, events και προσφορές συνεργατών.

Τι κρατάμε;

  • M Channel: το πρώτο in-car κανάλι ψυχαγωγίας της BMW M για φόρτιση/διάλειμμα, με επιμελημένο περιεχόμενο.

  • M Cockpit & M Drag Meter: real-time δεδομένα και μετρήσεις drag με GPS, εστιασμένα στην ασφαλή, νόμιμη χρήση.

  • Digtal Premium rollout: ξεκινά από iX3 M Sport, επεκτείνεται σε περισσότερα M με OS X.

  • M Community στο My BMW app: αρχικά Γερμανία, με προνόμια για κατόχους M (MY2014+).

Πρόσφατες Ειδήσεις