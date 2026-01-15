Η γερμανική μάρκα που πούλησε 1,6 εκατομμύρια αυτοκίνητα το 2025 – Στην Ελλάδα οι τιμές ξεκινούν από 24.980 ευρώ

Αύξηση παραγγελιών κατά 13% σε σύγκριση με το 2024 και άνοδος 58% στις παραγγελίες αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων

Περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια οχήματα παρέδωσε η Audi μέσα στο 2025 καταγράφοντας οριακή υποχώρηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, κατά το δεύτερο μισό της χρονιάς παρατηρήθηκε σταδιακή βελτίωση, με τις παραγγελίες να αυξάνονται κατά 13%, ενώ οι αντίστοιχες των αμιγώς ηλεκτρικών αυξήθηκαν κατά 58%.

Η νέα στρατηγική της Audi

H σταδιακή αύξηση αποδίδεται και στην υλοποίηση της νέας στρατηγικής της γερμανικής μάρκας, η οποία άρχισε να αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα εντός του 2025, με αιχμή την ηλεκτροκίνηση, καθώς και το νέο Audi Q3. Οι παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων κατέγραψαν ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τις 223.000 και σημειώνοντας αύξηση περίπου 36%.

Σημαντική συμβολή στη δυναμική αυτή είχαν μοντέλα όπως τα νέα Audi A6 e-tron και Audi Q6 e-tron, τα οποία ενίσχυσαν ουσιαστικά τη ζήτηση σε βασικές αγορές.

Σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές μάρκες βιώνουν έντονο ανταγωνισμό και ισχυρές πιέσεις, η Audi διατήρησε ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη και στη Γερμανία, ενώ κατέγραψε θετικά αποτελέσματα σε υπερπόντιες και αναδυόμενες αγορές.

«Η προϊοντική μας πρωτοβουλία περνά πλέον στον δρόμο και οι παραδόσεις αρχίζουν σταδιακά να το αποτυπώνουν», δήλωσε ο Marco Schubert, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Audi, αρμόδιος για Πωλήσεις και Marketing και πρόσθεσε «Το 2025 πετύχαμε κυρίως αυξήσεις στις παραδόσεις των ηλεκτρικών μας μοντέλων, γεγονός που επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον των πελατών για τη νέα γενιά προϊόντων της Audi. Με τη νέα μας στρατηγική, το δίκτυο συνεργατών μας και τις διεθνείς μας ομάδες, βρισκόμαστε σε ισχυρή θέση για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία και το 2026».

Θετική ανταπόκριση στα νέα ηλεκτρικά μοντέλα

Στην Ευρώπη (εξαιρουμένης της Γερμανίας), οι παραδόσεις ξεπέρασαν τις 464.000, διατηρούμενες σε επίπεδα αντίστοιχα με το προηγούμενο έτος, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα κατέγραψαν αύξηση περίπου 40%, φτάνοντας τις 113.000 μονάδες. Στη Γερμανία οι παραδόσεις ανήλθαν σε περισσότερα από 206.000 οχήματα (+4%), εκ των οποίων περίπου 41.000 ήταν αμιγώς ηλεκτρικά (+89%), επιβεβαιώνοντας τη θετική ανταπόκριση των πελατών στα νέα μοντέλα.

Στη Βόρεια Αμερική, οι παραδόσεις ανήλθαν σε περισσότερες από 202.000 μονάδες, με τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα να καταγράφουν νέο ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 33.000 μονάδες (+15%). Στον Καναδά, η Audi σημείωσε ιστορικά υψηλές επιδόσεις, με περισσότερες από 37.000 παραδόσεις.

Στην Κίνα, η Audi παρέδωσε περίπου 618.000 οχήματα, διατηρώντας την ηγετική της θέση έναντι των βασικών ανταγωνιστών στην premium κατηγορία. Η προϊοντική πρωτοβουλία για την κινεζική αγορά συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς, με σειρά νέων μοντέλων να προγραμματίζεται για το 2026.

Στις υπερπόντιες και αναδυόμενες αγορές, οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 6%, φτάνοντας τις 134.000 μονάδες, με τις παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων να ενισχύονται κατά περίπου 26%. Παράλληλα, η Audi κατέγραψε ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις σε επιμέρους αγορές, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να σημειώνονται στην Αργεντινή (+77%), την Τουρκία (+28%) και την Αίγυπτο (+21%), επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση της παρουσίας της μάρκας πέραν των παραδοσιακών αγορών.

Με μια ανανεωμένη γκάμα που περιλαμβάνει νέα μοντέλα όπως τα Q3, Q5, Q6, καθώς και τα A3 Allstreet, A5, A6 και την οικογένεια A6 e–tron, η μάρκα ενισχύει τη θέση της σε βασικές κατηγορίες της αγοράς, συνδυάζοντας σύγχρονη τεχνολογία, προηγμένα συστήματα κινητήρων και τη premium αίσθηση.

