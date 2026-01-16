quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η γνωστή μάρκα που πάνω από 1 στα 3 αυτοκίνητα που πούλησε το 2025, ήταν ηλεκτρικό

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης


Tο 2025 ήταν μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά για την κατασκευάστρια με το θρυλικό όνομα, καταγράφοντας συνολικές πωλήσεις 288.290 οχημάτων, αυξημένες κατά 17,7% σε σύγκριση με το 2024

Ο λόγος για τη ΜΙΝΙ που «κλέβει καρδιές» κατά πως φαίνεται με την επικαιροποιημένη στο σήμερα γκάμα της, που απηχεί το παρελθόν.  Ξεχωρίζει η εντυπωσιακή άνοδος των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων (BEV): με 105.535 παραδόσεις το 2025 (+87,9%), η μάρκα σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ στην ηλεκτροκίνηση. Πλέον, πάνω από ένα στα τρία MINI που πωλείται παγκοσμίως είναι αμιγώς ηλεκτρικό, ενώ σε αγορές όπως οι Κάτω Χώρες, η Τουρκία, η Σουηδία και η Κίνα το ποσοστό αυτό ξεπερνά κατά πολύ το 50%.

Ο Jean-Philippe Parain, Επικεφαλής της μάρκας MINI, δήλωσε:
«Η MINI αυξάνει σταθερά το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων της, επιβεβαιώνοντας τον καινοτόμο και μελλοντικό της προσανατολισμό. Η ισχυρή άνοδος των πωλήσεων σε όλες τις αγορές το 2025 αντικατοπτρίζει τη μεγάλη απήχηση της οικογένειας μοντέλων MINI. Ο ανανεωμένος εμβληματικός σχεδιασμός, ο σπορ χαρακτήρας, η μοναδικότητα και η διευρυμένη ηλεκτρική γκάμα ανταποκρίθηκαν πλήρως στις προσδοκίες των πελατών παγκοσμίως».

MINI Countryman: ο βασικός μοχλός ανάπτυξης

Καθοριστικό ρόλο στην εμπορική πορεία της μάρκας διαδραμάτισε το MINI Countryman, το μεγαλύτερο μοντέλο της γκάμας, το οποίο αντιπροσωπεύει 32,4% των συνολικών πωλήσεων. Το Countryman αναδεικνύει την τεχνογνωσία της MINI στην κατηγορία των SUV, συνδυάζοντας τον χαρακτηριστικό fun-to-drive χαρακτήρα με σύγχρονο σχεδιασμό και αυξημένη ευελιξία. Το 2025 πωλήθηκαν 93.305 μονάδες (+15,2%), ενώ η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση σημείωσε άνοδο 81,8% σε σχέση με το 2024.

Ρεκόρ για την John Cooper Works

Η σπορ υπομάρκα John Cooper Works (JCW) σημείωσε επίσης εξαιρετική χρονιά, καταγράφοντας 25.630 πωλήσεις, αυξημένες κατά 59,5%, τοποθετώντας την JCW σε νέο ιστορικό υψηλό. Τα μοντέλα υψηλών επιδόσεων αντιπροσώπευσαν 8,9% του συνολικού όγκου πωλήσεων της MINI, ενώ σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ιαπωνία και η Αυστραλία καταγράφηκαν οι υψηλότερες πωλήσεις JCW όλων των εποχών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η οικογένεια MINI Cooper παραμένει ισχυρή

Η οικογένεια MINI Cooper (3θυρο, 5θυρο και Cabrio) κατέγραψε 162.789 πωλήσεις, σημειώνοντας αύξηση 10,3% σε ετήσια βάση. Η νέα γενιά του MINI Cooper Cabrio, που παρουσιάστηκε το 2025, ενίσχυσε περαιτέρω τη γκάμα με 22.491 πωλήσεις (+18,4%). Το 5θυρο MINI Cooper ξεχώρισε με 47.850 μονάδες, σημειώνοντας εντυπωσιακή άνοδο 26,5%, χάρη στον συνδυασμό διασκεδαστικής οδήγησης, ευρυχωρίας και πρακτικότητας

Το 2026 φέρνει το MINI Paul Smith Edition

Το 2026 ξεκινά με την παρουσίαση του νέου MINI Paul Smith Edition, το οποίο θα είναι διαθέσιμο για τα 3θυρα και 5θυρα MINI Cooper καθώς και για το MINI Cooper Cabrio, τόσο σε αμιγώς ηλεκτρικές όσο και σε βενζινοκίνητες εκδόσεις. Η ειδική αυτή έκδοση συνδυάζει το χαρακτηριστικό στυλ του Βρετανού σχεδιαστή Paul Smith με το παιχνιδιάρικο και ανεξάρτητο πνεύμα της MINI. Μετά τις επιτυχημένες συνεργασίες «MINI STRIP» (2021) και «MINI Recharged by Paul Smith» (2022), ο σχεδιαστής επιστρέφει, μεταφέροντας για ακόμη μία φορά τη φιλοσοφία του «Classic with a twist» στη μάρκα.

#Mini
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις