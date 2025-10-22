Η Honda κινδυνεύει να χάσει την μεγαλύτερη αγορά της – Τι έχει συμβεί, στον αέρα δισεκατομμύρια $ και χιλιάδες θέσεις εργασίας

Σφοδρή αντίδραση από την Honda και άλλους Ιάπωνες κατασκευαστές, ανοίγει ένα μέτωπο με οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προεκτάσεις

Η μάχη για το μέλλον των δύο τροχών στο Βιετνάμ μόλις ξεκίνησε. Με φόντο τη ρύπανση του αέρα και την παγκόσμια μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, η κυβέρνηση αποφάσισε να περιορίσει σταδιακά την κυκλοφορία των βενζινοκίνητων δίτροχων στο Ανόι, από τα μέσα του 2026, αρχικά στο ιστορικό κέντρο και αργότερα, ως το 2028, σε ευρύτερες ζώνες της πόλης.

Η απόφαση, που βασίζεται σε οδηγία του πρωθυπουργού Phạm Minh Chính, προκάλεσε άμεση και έντονη αντίδραση από την Honda και άλλες ιαπωνικές εταιρείες που κυριαρχούν στην τοπική αγορά.

Ποιος αποφάσισε το μέτρο και γιατί

Η πρωτοβουλία προήλθε από την κεντρική κυβέρνηση του Βιετνάμ και όχι από τον δήμαρχο του Ανόι. Τοπικά, η δημοτική αρχή θα αναλάβει την εφαρμογή του μέτρου, αλλά η πολιτική κατεύθυνση είναι εθνική.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η απαγόρευση είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της υψηλής ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς το Ανόι καταγράφει επίπεδα ρύπων συγκρίσιμα με τις πιο ρυπασμένες πόλεις της Ασίας. Παράλληλα, η απαγόρευση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική πράσινης μετάβασης που περιλαμβάνει και περιορισμούς στα συμβατικά αυτοκίνητα.

Η κυριαρχία της Honda και το διακύβευμα

Η Honda ελέγχει σχεδόν το 80% της αγοράς δικύκλων του Βιετνάμ, με 2,6 εκατομμύρια πωλήσεις το 2024. Στη χώρα λειτουργούν τέσσερα εργοστάσια της εταιρείας, ενώ το όνομά της έχει γίνει συνώνυμο του όρου «μοτοσυκλέτα» στην τοπική γλώσσα.

Όμως, σχεδόν όλα τα μοντέλα της παραμένουν βενζινοκίνητα. Παρότι διαθέτει δύο ηλεκτρικά scooter (CUV e: και ICON e:), οι πωλήσεις τους είναι ελάχιστες.

Μετά την ανακοίνωση της απαγόρευσης, οι πωλήσεις της Honda έπεσαν κατά 22% τον Αύγουστο του 2025, προτού ανακάμψουν ελαφρά. Η εταιρεία, που ήδη αντιμετωπίζει διεθνή πίεση από τον μετασχηματισμό της αγοράς αυτοκινήτου προς την ηλεκτροκίνηση, βλέπει πλέον να απειλείται και το πλέον κερδοφόρο σκέλος της δραστηριότητάς της, δηλαδή οι μοτοσυκλέτες και μάλιστα σε μια αγορά στην οποία κυριαρχεί.

Η αντίδραση των Ιαπώνων κατασκευαστών

Η ιαπωνική πρεσβεία στο Ανόι απέστειλε επιστολή προς τις βιετναμέζικες αρχές προειδοποιώντας ότι μια «αιφνίδια απαγόρευση» θα μπορούσε να πλήξει την απασχόληση σε βιομηχανίες υποστήριξης, όπως αντιπροσωπείες και προμηθευτές εξαρτημάτων. Η πρεσβεία ζήτησε να θεσπιστεί ένα «κατάλληλο οδικό χάρτη ηλεκτροκίνησης» με μεταβατική περίοδο και σταδιακή εφαρμογή των κανονισμών.

Παράλληλα, η Ένωση Ξένων Κατασκευαστών Μοτοσικλετών – με επικεφαλής τη Honda και μέλη τις Yamaha και Suzuki – προειδοποίησε ότι η απόφαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακοπές παραγωγής ή ακόμη και πτώχευση εταιρειών στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η επιστολή της ανέφερε πιθανά «ντόμινο επιπτώσεων» για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους, 2.000 αντιπροσωπείες και 200 προμηθευτές εξαρτημάτων.

Η άνοδος της VinFast

Αντίθετα, η VinFast, η εγχώρια εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων, είδε τις πωλήσεις των ηλεκτρικών δικύκλων της να εκτοξεύονται κατά 55% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, φτάνοντας σχεδόν τις 70.000 μονάδες.

Αναλυτές προβλέπουν ότι η απαγόρευση θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την εκρηκτική άνοδο της VinFast και άλλων βιετναμέζικων startup που δραστηριοποιούνται στην ηλεκτροκίνηση. Η εξέλιξη αυτή φέρνει στο προσκήνιο μια νέα βιομηχανική ισορροπία, όπου η τοπική και κρατικά υποστηριζόμενη τεχνολογία μπορεί να εκτοπίσει τις παγιωμένες ιαπωνικές δυνάμεις της αγοράς.

Η επόμενη μέρα

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση του Βιετνάμ δεν έχει υποχωρήσει στις πιέσεις ούτε της Ιαπωνίας ούτε των κατασκευαστών. Ο πρωθυπουργός Chính επανέλαβε ότι η μείωση εκπομπών είναι παγκόσμια υποχρέωση και ότι οι λύσεις πρέπει να βρεθούν «με τον κατάλληλο ρυθμό, αλλά χωρίς καθυστέρηση».

Οι τοπικές αρχές προετοιμάζονται για την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου από το 2026, ενώ η βιομηχανία αναζητά τρόπο να προσαρμοστεί.

Η «κόντρα του Ανόι» έχει μετατραπεί σε μικρογραφία του παγκόσμιου διλήμματος: πώς συνδυάζονται η οικονομική εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα με την ανάγκη για καθαρότερο αέρα και βιώσιμη ανάπτυξη.

Στην προκειμένη περίπτωση, μιλάμε για μια αγορά με τζίρο δισεκατομμυρίων σε ετήσια βάση, ρυθμό αύξησης 5,7% και πρόβλεψη ότι θα φτάσει τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030.

