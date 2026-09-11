Η Honda γράφει ιστορία στην οδική ασφάλεια – Πρώτη στον κόσμο με 5 αστέρια από τη FIA

Η Honda έγινε η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που κατακτά την κορυφαία βαθμολογία στο Road Safety Index της FIA

Η Honda έγραψε ιστορία στο FIA Road Safety Index, καθώς έγινε η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που λαμβάνει πέντε αστέρια στην κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών. Η κορυφαία βαθμολογία απονεμήθηκε στη ιαπωνική εταιρεία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του Ιταλικού Grand Prix της F1 στη Monza. Η αξιολόγηση αφορά τη συνολική πολιτική και διαχείριση της ασφάλειας σε 17 χώρες και όχι τις επιδόσεις συγκεκριμένων μοντέλων σε crash tests.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη διάκριση χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση: δεν αφορά τις επιδόσεις κάποιου Honda σε δοκιμές πρόσκρουσης. Το FIA Road Safety Index αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία οργανώνει, διαχειρίζεται, παρακολουθεί και αναφέρει τις δράσεις της στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

Τι αξιολογεί το FIA Road Safety Index

Το FIA Road Safety Index αποτελεί ουσιαστικά έναν έλεγχο εταιρικής διακυβέρνησης στον τομέα της οδικής ασφάλειας και όχι ένα σύστημα αντίστοιχο με τις δοκιμές που πραγματοποιούν οργανισμοί όπως η NHTSA ή το IIHS. Η αξιολόγηση εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες σχεδιάζουν την πολιτική τους για την ασφάλεια, παρακολουθούν την αποτελεσματικότητά της και καταγράφουν τον αντίκτυπό της. Η κλίμακα αξιολόγησης διευρύνθηκε πρόσφατα από τρία σε πέντε αστέρια.

Για να φτάσει η Honda στην ανώτατη βαθμολογία, χρειάστηκε να περάσει επιτυχώς τρεις νέες ενότητες που προστέθηκαν στο αρχικό πλαίσιο αξιολόγησης. Αυτές αφορούν τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση των επιδόσεων στον τομέα της ασφάλειας και τη διαχείριση της κουλτούρας ασφάλειας, σε συνδυασμό με την κάλυψη της εφοδιαστικής αλυσίδας ή των προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Honda ήταν η πρώτη εταιρεία που ολοκλήρωσε επιτυχώς και τις τρεις.

Η FIA αναγνώρισε μεταξύ άλλων τους φιλόδοξους στόχους της Honda, την ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση και τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία μετρά τον αντίκτυπο των ενεργειών της στον τομέα της ασφάλειας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η έκταση της αξιολόγησης. Δεν περιορίστηκε σε μία αγορά ή σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά κάλυψε 17 χώρες και πάνω από το 90% των παγκόσμιων πωλήσεων της Honda σε αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Οι ελεγκτές εξέτασαν επίσης τον τρόπο με τον οποίο η Honda σχεδιάζει να παρακολουθεί την πρόοδό της στο μέλλον, αντί να αξιολογούν απλώς την κατάσταση που επικρατεί σήμερα.

Δεν αντικαθιστά τα crash tests

Για τους οδηγούς, η διάκριση αποτελεί περισσότερο ένδειξη του τρόπου με τον οποίο η Honda αντιμετωπίζει συνολικά την οδική ασφάλεια και λιγότερο μια άμεση αξιολόγηση της ασφάλειας των αυτοκινήτων της. Τα crash tests εξακολουθούν να αξιολογούν κάθε μοντέλο ξεχωριστά, όπως και οι ανακλήσεις που μπορεί να προκύψουν από προβλήματα ασφαλείας. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται η πρόσφατη ανάκληση της Honda που αφορούσε αισθητήρες αερόσακων και περίπου 100.000 αυτοκίνητα.

Το πλεονέκτημα της αξιολόγησης της FIA είναι ότι εξετάζει κάτι διαφορετικό: κατά πόσο η ασφάλεια αποτελεί μέρος του τρόπου με τον οποίο μια εταιρεία σχεδιάζει, παρακολουθεί και αναφέρει τις δραστηριότητές της. Αυτό μπορεί σε βάθος χρόνου να επηρεάσει και την τεχνολογία που καταλήγει στα αυτοκίνητα παραγωγής, όπως συμβαίνει με λύσεις που η Honda έχει μεταφέρει από τους αγώνες, μεταξύ άλλων και από το IndyCar.

Για τους διαχειριστές στόλων, η συγκεκριμένη αξιολόγηση μπορεί να έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς προσφέρει μια τεκμηριωμένη εικόνα για την πολιτική ασφάλειας ενός κατασκευαστή σε πολλές αγορές και σε ολόκληρο το εύρος των προϊόντων του.