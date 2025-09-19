Η Hyundai ακούει τον κόσμο: Ακόμη περισσότερα N μοντέλα

Στόχος της Hyundai να υπάρχουν πάνω από 7 μοντέλα με το σήμα “N” στη γκάμα της μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Η Hyundai παρουσίασε πρόσφατα το Ioniq 6 N, όμως δεν σταματά εκεί

Η σειρά N της Hyundai αναμένεται να ξεπεράσει τα 7 μοντέλα έως το τέλος της δεκαετίας

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: πάνω από 100.000 πωλήσεις παγκοσμίως για τα μοντέλα N

Έρχονται τουλάχιστον δύο νέα σπορ μοντέλα

Η Hyundai παρουσίασε πρόσφατα το Ioniq 6 N, ένα ηλεκτρικό σπορ σεντάν, όμως δεν σταματά εκεί. Η οικογένεια των επιδόσεων, γνωστή ως “N”, αναμένεται να ξεπεράσει τα 7 μοντέλα έως το τέλος της δεκαετίας. Παρότι οι λεπτομέρειες για τα νέα οχήματα παραμένουν «κρυφές», ο στόχος είναι ξεκάθαρος: πάνω από 100.000 πωλήσεις παγκοσμίως για τα μοντέλα N.

Σήμερα, η Hyundai διαθέτει 5 μοντέλα με το σήμα N: τα, i20 N, i30 N και Elantra N με θερμικούς κινητήρες, και τα αμιγώς ηλεκτρικά Ioniq 5 N και Ioniq 6 N. Επιπλέον, «στα σκαριά» βρίσκεται η έκδοση παραγωγής του N Vision 74, αν και δεν είναι σαφές αν αυτό θα συμπεριληφθεί στις νέες προσθήκες. Πιθανότερο είναι να κυκλοφορήσει ως ένα supercar περιορισμένης παραγωγής, παρά ως σταθερό μέλος της σειράς.

Τι άλλο να περιμένουμε;

Η Hyundai έχει αφήσει υπονοούμενα για μια επιστροφή των βενζινοκίνητων N μοντέλων στην Ευρώπη, προσαρμοσμένων στα αυστηρά πρότυπα ρύπων με τη χρήση υβριδικών κινητήρων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένα υβριδικό Kona N φαντάζει αρκετά πιθανό, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε και ένα υβριδικό Tucson N, δεδομένης της παγκόσμιας επιτυχίας του μοντέλου.

Ένα ακόμη υποψήφιο για την «αγωνιστική» περιποίηση N είναι το Ioniq 3, το οποίο βασίζεται στο πρόσφατο Three Concept hatchback. Με την αισθητική του να θυμίζει Veloster, είναι ένας ιδανικός υποψήφιος για μια σπορ έκδοση. Όσον αφορά το μεγάλο SUV Ioniq 9, είναι ακόμα νωρίς για να γνωρίζουμε αν θα αποκτήσει έκδοση N – αν και δεν αποκλείεται, καθώς η Kia ήδη διαθέτει το EV9 GT.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πλάνο της Hyundai για περισσότερα από 7 μοντέλα N έως το 2030 δεν περιλαμβάνει τις εκδόσεις N Line, οι οποίες αποτελούν κυρίως πακέτα εμφάνισης και σπορ ρυθμίσεων.

Τι κρατάμε:

Στόχος της Hyundai τα 7 μοντέλα Ν μέχρι το 2030 και οι 100.000 πωλήσεις παγκοσμίως

Μετά τα, Ioniq 6 N και N Vision 74, επόμενοι υποψήφιοι είναι τα Hyundai Kona, Tucson και Ioniq 3

Πιθανώς να δούμε υβριδικές εκδόσεις των, Kona & Tucson

