Η Hyundai αποκαλύπτει το μεγαλύτερο ηλεκτρικό που έχει κατασκευάσει ποτέ

To πρώτο από μια σειρά νέων ηλεκτρικών μοντέλων θα παρουσιάσει η Hyundai στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών

Σειρά νέων ηλεκτρικών μοντέλων ετοιμάζεται να παρουσιάσει η Hyundai μέσα στο 2026, ξεκινώντας από το μεγαλύτερο ηλεκτρικό της όχημα μέχρι σήμερα. H πρεμιέρα του νέου μοντέλου θα πραγματοποιηθεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, μεταξύ 9 και 18 Ιανουαρίου. Το νέο μοντέλο θα διαθέτει προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένου ενός εξελιγμένου συστήματος φόρτισης 800 Volt.

Στη συνέντευξη Τύπου ο κ. Raf Van Nuffel, Vice President of Product της Hyundai Motor Europe θα δώσει λεπτομερείς πληροφορίες για το μεγαλύτερο ηλεκτρικό όχημα της μάρκας και θα παρουσιάσει τα επόμενα βήματα στη γκάμα των ηλεκτρικών οχημάτων της Hyundai για το 2026.

«Το Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών παραμένει μια σημαντική διοργάνωση που μας δίνει τη δυνατότητα να αναδείξουμε πώς εξελίσσονται τα ηλεκτρικά μας προϊόντα και οι τεχνολογίες στους Ευρωπαίους πελάτες», δήλωσε ο κ. Raf Van Nuffel. «Καθώς η Ευρώπη επιταχύνει τη μετάβαση στις μηδενικές εκπομπές ρύπων, διοργανώσεις όπως αυτή μας επιτρέπουν να παρουσιάσουμε όχι μόνο νέα μοντέλα, αλλά και τις καινοτομίες που θα διαμορφώσουν την επόμενη γενιά των οχημάτων Hyundai. Ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές στην Ευρώπη, η Hyundai χαιρετίζει την ισχυρή εστίαση της έκθεσης στον εξηλεκτρισμό, που αντανακλά την τεχνολογική πρόοδο και τις προσδοκίες των πελατών για το μέλλον της βιώσιμης μετακίνησης στην Ευρώπη».

Πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση για το IONIQ 6

Στα πλαίσια της ανανέωσης της υπάρχουσας γκάμας της, από το INSTER έως το IONIQ 9, η Hyundai θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στο ευρωπαϊκό κοινό το ανανεωμένο IONIQ 6. Στο εν λόγω μοντέλο έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της αεροδυναμικής και του σχεδιασμού, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί επίσης τεχνολογικές αναβαθμίσεις στην καμπίνα και στις ψηφιακές του λειτουργίες.

Παράλληλα με τις πρεμιέρες, η παρουσία της Hyundai θα εμπλουτιστεί με μια ειδική N Zone, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν καλύτερα τα IONIQ 5 N και IONIQ 6 N, καθώς και με μια διαδραστική γωνιά arcade gaming βασισμένη στο INSTEROID.

Το INSTEROID είναι ένα πρωτοποριακό σχεδιαστικά concept, εμπνευσμένο από το INSTER EV, που συνδυάζει την αισθητική των βιντεοπαιχνιδιών με το τολμηρό, σπορτίφ στυλ, εξερευνώντας νέες ιδέες στην σχεδίαση των αυτοκινήτων και παρουσιάζοντας τη δημιουργική προσέγγιση της Hyundai πέρα από τα μοντέλα παραγωγής.

Η συνέντευξη Τύπου της Hyundai στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου στις 10:00 π.μ. στο περίπτερο της εταιρείας, που θα βρίσκεται στο Palais 6 (Booth 6.06).

