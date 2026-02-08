Η Hyundai ετοιμάζει 5 νέα compact μοντέλα – Πότε έρχεται το πρώτο;

Η Hyundai επιταχύνει τον εξηλεκτρισμό της ευρωπαϊκής της γκάμας, επιβεβαιώνοντας ότι μέσα στους επόμενους 18 μήνες θα παρουσιάσει πέντε νέα ηλεκτροκίνητα μοντέλα

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται οι δημοφιλείς κατηγορίες Β και C, με τρία από τα νέα μοντέλα να τοποθετούνται σε αυτές, σηματοδοτώντας τη σαφή πρόθεση της μάρκας να ενισχύσει την παρουσία της στον όγκο της αγοράς.

Η αρχή θα γίνει τον Απρίλιο, με την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Hyundai Ioniq 3, ενός αμιγώς ηλεκτρικού hatchback που θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο της Milan Design Week.

Το Ioniq 3 ανοίγει τον χορό

Το νέο Ioniq 3 τοποθετείται απέναντι σε καθιερωμένους παίκτες της κατηγορίας, όπως τα Volkswagen ID.3, Renault Megane E-Tech και Peugeot e-308. Το μοντέλο βασίζεται στην αρχιτεκτονική E-GMP 400V του ομίλου Hyundai Motor Group και θα μοιράζεται βασικά μηχανικά μέρη, συστήματα κίνησης και επιλογές μπαταρίας με το Kia EV4.

Στην κορυφαία του έκδοση, η αυτονομία εκτιμάται ότι θα προσεγγίζει τα 390 μίλια (περίπου 630 χλμ.), τοποθετώντας το ανάμεσα στις πιο αποδοτικές προτάσεις της κατηγορίας. Η παραγωγή του έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στα τέλη του καλοκαιριού στο εργοστάσιο της Hyundai στο Ιζμίτ της Τουρκίας.

Μικρό εξωτερικά, ευρύχωρο εσωτερικά

Παρότι το μήκος του αναμένεται να κινείται κοντά σε αυτό του i20, η Hyundai υπόσχεται εσωτερικούς χώρους συγκρίσιμους με εκείνους του i30. Το πλεονέκτημα αυτό αποδίδεται στην αμιγώς ηλεκτρική πλατφόρμα, που επιτρέπει καλύτερη εκμετάλλευση του μεταξονίου και της καμπίνας.

Σε επίπεδο τοποθέτησης, το Ioniq 3 θα γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στο μικρό Inster και το Ioniq 5, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τιμή εκκίνησης γύρω στις 35.000 λίρες στη βρετανική αγορά.

Πέντε νέα μοντέλα έως το 2027

Το Ioniq 3 αποτελεί μόνο ένα μέρος του ευρύτερου πλάνου της Hyundai. Μέχρι τα μέσα του 2027, η εταιρεία σκοπεύει να λανσάρει συνολικά πέντε νέα ηλεκτροκίνητα μοντέλα, ανάμεσά τους ακόμη δύο που θα τοποθετηθούν στις κατηγορίες Β και C.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται η εμφάνιση ενός πιο «ψηλού» SUV-style μοντέλου, βασισμένου στο Ioniq 3, ακολουθώντας τη λογική που εφαρμόζει η Kia με τα EV4 και EV3. Την ίδια στιγμή, η Hyundai εξελίσσει μια σημαντικά ανανεωμένη γενιά του i30, η οποία θα προσφέρεται αποκλειστικά με υβριδικά σύνολα.

Υβριδικά μόνο για Tucson και Bayon

Στο πλάνο περιλαμβάνονται επίσης η νέα γενιά του Tucson – του πιο εμπορικού SUV της Hyundai στην Ευρώπη – καθώς και ο διάδοχος του Bayon. Και τα δύο μοντέλα αναμένεται να λανσαριστούν την επόμενη διετία και θα διατίθενται αποκλειστικά με υβριδικά συστήματα κίνησης.

Η στρατηγική αυτή αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της Hyundai για «πολλαπλές λύσεις εξηλεκτρισμού», προσαρμοσμένες στις διαφορετικές ανάγκες και ρυθμούς μετάβασης των ευρωπαϊκών αγορών.

Ευελιξία απέναντι στην αβεβαιότητα

Ο Xavier Martinet, επικεφαλής της Hyundai Europe, ξεκαθαρίζει ότι η εταιρεία δεν ποντάρει μονοδιάστατα στα αμιγώς ηλεκτρικά. Όπως επισημαίνει, η μεταβαλλόμενη ζήτηση και οι γεωπολιτικές και ρυθμιστικές αβεβαιότητες καθιστούν απαραίτητη μια ευέλικτη προσέγγιση, με ισχυρή παρουσία τόσο στα EV όσο και στα υβριδικά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής είναι το γεγονός ότι το Ioniq 3 θα παράγεται στο ίδιο εργοστάσιο με το βενζινοκίνητο i20, επιτρέποντας στη Hyundai να αυξομειώνει την παραγωγή ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς.

Ισχυρή πορεία στην Ευρώπη

Σήμερα, περίπου το 80% των μοντέλων της Hyundai στην Ευρώπη διατίθεται με κάποια μορφή εξηλεκτρισμού, με στόχο το ποσοστό αυτό να φτάσει το 100% έως το 2027. Το 2025, οι πωλήσεις ηλεκτροκίνητων μοντέλων στην Ευρώπη σημείωσαν άνοδο 48%, ανεβάζοντας το μερίδιο των EV στο 18% των συνολικών πωλήσεων της μάρκας.

Συνολικά, η Hyundai κατέγραψε 603.542 πωλήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά, εξασφαλίζοντας μερίδιο 4,5%, με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελεί τη σημαντικότερη επιμέρους αγορά της εταιρείας στην περιοχή.

