quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Hyundai Motor Company λανσάρει τη μάρκα IONIQ με 2 νέα πρωτότυπα

ΚΥΡΙΑΚΗ | 03.05.2026
Autotypos Team
i-hyundai-motor-company-lansarei-ti-marka-ioniq-me-2-nea-prototypa-800972

Η Hyundai Motor Company προχώρησε στο λανσάρισμα της πλήρως ηλεκτρικής μάρκας IONIQ στην Κίνα, σηματοδοτώντας μια νέα στρατηγική κατεύθυνση για την παρουσία της στην αγορά των NEV (New Energy Vehicles).

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της έκθεσης Auto China 2026, όπου η εταιρεία αποκάλυψε δύο νέα πρωτότυπα αυτοκίνητα που δείχνουν την επόμενη ημέρα της μάρκας. Τα δύο concept είναι το sedan Hyundai VENUS Concept και το οικογενειακό SUV Hyundai EARTH Concept.

Και τα δύο αποτελούν σχεδιαστικές μελέτες που δείχνουν τη μελλοντική κατεύθυνση της IONIQ ειδικά προσαρμοσμένη για την κινεζική αγορά, αλλά και τη συνολική εξέλιξη της ηλεκτρικής γκάμας της Hyundai.

H νέα στρατηγική της Hyundai

Η στρατηγική της εταιρείας δεν περιορίζεται μόνο σε νέα μοντέλα, αλλά επεκτείνεται και στη δημιουργία ενός ευρύτερου οικοσυστήματος κινητικότητας. Η Hyundai επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στην Κίνα, προσαρμόζοντας προϊόντα, τεχνολογίες και εμπειρίες χρήσης στις ανάγκες των τοπικών καταναλωτών, χωρίς να χάνει τα παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας που χαρακτηρίζουν τη μάρκα IONIQ.

Το VENUS Concept παρουσιάζεται ως ένα εμβληματικό ηλεκτρικό sedan με ιδιαίτερη σχεδιαστική ταυτότητα. Το εξωτερικό του ξεχωρίζει με το χρώμα “Radiant Gold”, ενώ η σχεδίαση δίνει έμφαση στην κομψότητα και στη μοναδικότητα, δημιουργώντας μια έντονη οπτική παρουσία. Στο εσωτερικό, η καμπίνα έχει οδηγoκεντρικό χαρακτήρα με ατμοσφαιρικό φωτισμό πολλαπλών επιπέδων, συνδυασμό πολυτελών υλικών όπως απαλό σουέτ και χρωμιωμένες χρυσές λεπτομέρειες, ενώ ενσωματώνεται και ένας ψηφιακός χαρακτήρας με το όνομα “Lumi”, που προσθέτει πιο «ζωντανή» αλληλεπίδραση με τον οδηγό.

Από την άλλη πλευρά, το EARTH Concept είναι ένα πιο στιβαρό και δυναμικό SUV, σχεδιασμένο για οικογενειακή χρήση αλλά και περιπέτεια. Η εξωτερική του εμφάνιση βασίζεται στο χρώμα “Aurora Shield”, ενώ ενισχύεται από στοιχεία όπως προστατευτικές ποδιές και εμφανή μπουλόνια που τονίζουν τον off-road χαρακτήρα. Στο εσωτερικό, η Hyundai δημιούργησε έναν χώρο που θυμίζει «μικρή Γη», με καθίσματα τύπου “air-hug” από αεροκυψελωτά υλικά, απαλό φωτισμό εμπνευσμένο από φυσικά τοπία και έξυπνες “shy-tech” λειτουργίες. Υπάρχει επίσης ο χαρακτήρας “Aero” και κρυφά γραφικά με χάρτες του Πεκίνου που ενισχύουν την αίσθηση εξερεύνησης.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Η εταιρεία εισάγει επίσης μια νέα λογική ονοματολογίας για την κινεζική αγορά, όπου τα μελλοντικά μοντέλα IONIQ θα παίρνουν ονόματα εμπνευσμένα από πλανήτες, συμβολίζοντας ότι κάθε όχημα περιστρέφεται γύρω από τον πελάτη. Όπως δήλωσε ο Simon Loasby, στόχος είναι η δημιουργία μιας εντελώς νέας προσέγγισης με ισχυρή ταυτότητα και άμεση αναγνωρισιμότητα, βασισμένη στη φιλοσοφία “Lead, don’t follow”.

Tι κρατάμε:

  • Η Hyundai αποκάλυψε δύο νέα πρωτότυπα που δείχνουν την επόμενη ημέρα της μάρκας
  • Πρόκειται για το sedan Hyundai VENUS Concept και το οικογενειακό SUV Hyundai EARTH Concept
  • Το VENUS Concept παρουσιάζεται ως ένα εμβληματικό ηλεκτρικό sedan με ιδιαίτερη σχεδιαστική ταυτότητα
  • Το EARTH Concept είναι ένα πιο στιβαρό και δυναμικό SUV, σχεδιασμένο για οικογενειακή χρήση αλλά και περιπέτεια

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Hyundai#Ioniq#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#Κίνα

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-hyundai-ton-650-ippon-pou-nikise-mechri-kai-tin-bmw-m2-cs-798977

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.04.2026

Το Hyundai των 650 ίππων που νίκησε μέχρι και την BMW M2 CS
to-compact-suv-tis-hyundai-ton-5-300-evro-pou-tha-sarone-stin-ellada-797635

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.03.2026

Το compact SUV της Hyundai των 5.300 ευρώ που θα σάρωνε στην Ελλάδα
yperochi-kinisi-apo-ti-hyundai-exoplizei-tin-pyrosvestiki-me-ypersygchrona-robot-796803

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.03.2026

Υπέροχη κίνηση από τη Hyundai – Εξοπλίζει την Πυροσβεστική με υπερσύγχρονα ρομπότ
h-hyundai-ypegrapse-synergasia-me-koryfaio-kataskevasti-gia-tin-anaptyxi-elastikon-tou-mellontos-677026

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.02.2026

H Hyundai υπέγραψε συνεργασία με κορυφαίο κατασκευαστή για την ανάπτυξη ελαστικών του μέλλοντος
pou-kataskevazontai-ta-elastika-pou-foroun-markes-opos-hyundai-kia-kai-volkswagen-group-792932

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13.02.2026

Πού κατασκευάζονται τα ελαστικά που φορούν μάρκες όπως Hyundai, Kia και Volkswagen Group;
megalonei-i-gkama-n-tis-hyundai-poio-best-seller-einai-pithano-na-akolouthisei-791973

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.02.2026

Μεγαλώνει η γκάμα N της Hyundai – Ποιο best-seller είναι πιθανό να ακολουθήσει;

Πρόσφατες Ειδήσεις