Η Hyundai Motor Company λανσάρει τη μάρκα IONIQ με 2 νέα πρωτότυπα

Η Hyundai Motor Company προχώρησε στο λανσάρισμα της πλήρως ηλεκτρικής μάρκας IONIQ στην Κίνα, σηματοδοτώντας μια νέα στρατηγική κατεύθυνση για την παρουσία της στην αγορά των NEV (New Energy Vehicles).

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της έκθεσης Auto China 2026, όπου η εταιρεία αποκάλυψε δύο νέα πρωτότυπα αυτοκίνητα που δείχνουν την επόμενη ημέρα της μάρκας. Τα δύο concept είναι το sedan Hyundai VENUS Concept και το οικογενειακό SUV Hyundai EARTH Concept.

Και τα δύο αποτελούν σχεδιαστικές μελέτες που δείχνουν τη μελλοντική κατεύθυνση της IONIQ ειδικά προσαρμοσμένη για την κινεζική αγορά, αλλά και τη συνολική εξέλιξη της ηλεκτρικής γκάμας της Hyundai.

H νέα στρατηγική της Hyundai

Η στρατηγική της εταιρείας δεν περιορίζεται μόνο σε νέα μοντέλα, αλλά επεκτείνεται και στη δημιουργία ενός ευρύτερου οικοσυστήματος κινητικότητας. Η Hyundai επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στην Κίνα, προσαρμόζοντας προϊόντα, τεχνολογίες και εμπειρίες χρήσης στις ανάγκες των τοπικών καταναλωτών, χωρίς να χάνει τα παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας που χαρακτηρίζουν τη μάρκα IONIQ.

Το VENUS Concept παρουσιάζεται ως ένα εμβληματικό ηλεκτρικό sedan με ιδιαίτερη σχεδιαστική ταυτότητα. Το εξωτερικό του ξεχωρίζει με το χρώμα “Radiant Gold”, ενώ η σχεδίαση δίνει έμφαση στην κομψότητα και στη μοναδικότητα, δημιουργώντας μια έντονη οπτική παρουσία. Στο εσωτερικό, η καμπίνα έχει οδηγoκεντρικό χαρακτήρα με ατμοσφαιρικό φωτισμό πολλαπλών επιπέδων, συνδυασμό πολυτελών υλικών όπως απαλό σουέτ και χρωμιωμένες χρυσές λεπτομέρειες, ενώ ενσωματώνεται και ένας ψηφιακός χαρακτήρας με το όνομα “Lumi”, που προσθέτει πιο «ζωντανή» αλληλεπίδραση με τον οδηγό.

Από την άλλη πλευρά, το EARTH Concept είναι ένα πιο στιβαρό και δυναμικό SUV, σχεδιασμένο για οικογενειακή χρήση αλλά και περιπέτεια. Η εξωτερική του εμφάνιση βασίζεται στο χρώμα “Aurora Shield”, ενώ ενισχύεται από στοιχεία όπως προστατευτικές ποδιές και εμφανή μπουλόνια που τονίζουν τον off-road χαρακτήρα. Στο εσωτερικό, η Hyundai δημιούργησε έναν χώρο που θυμίζει «μικρή Γη», με καθίσματα τύπου “air-hug” από αεροκυψελωτά υλικά, απαλό φωτισμό εμπνευσμένο από φυσικά τοπία και έξυπνες “shy-tech” λειτουργίες. Υπάρχει επίσης ο χαρακτήρας “Aero” και κρυφά γραφικά με χάρτες του Πεκίνου που ενισχύουν την αίσθηση εξερεύνησης.

Η εταιρεία εισάγει επίσης μια νέα λογική ονοματολογίας για την κινεζική αγορά, όπου τα μελλοντικά μοντέλα IONIQ θα παίρνουν ονόματα εμπνευσμένα από πλανήτες, συμβολίζοντας ότι κάθε όχημα περιστρέφεται γύρω από τον πελάτη. Όπως δήλωσε ο Simon Loasby, στόχος είναι η δημιουργία μιας εντελώς νέας προσέγγισης με ισχυρή ταυτότητα και άμεση αναγνωρισιμότητα, βασισμένη στη φιλοσοφία “Lead, don’t follow”.

