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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ιαπωνική μάρκα που έχει πουλήσει 1,25 εκατ. εξηλεκτρισμένα οχήματα στην Ευρώπη

ΣΑΒΒΑΤΟ | 25.07.2026
Autotypos Team
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Έχει πουλήσει πάνω από 1,25 εκατ. εξηλεκτρισμένα οχήματα από το 2010 και πλέον διαθέτει την πιο πλούσια γκάμα στην ιστορία της

Η Nissan συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά της ηλεκτροκίνησης, ανακοινώνοντας ότι οι συνολικές πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχημάτων της στην Ευρώπη ξεπέρασαν πλέον τα 1,25 εκατομμύρια από το 2010 έως σήμερα. Από αυτά, σχεδόν 350.000 είναι αμιγώς ηλεκτρικά, επιβεβαιώνοντας τον πρωτοποριακό ρόλο της μάρκας, ο οποίος ξεκίνησε με την παρουσίαση του Nissan LEAF το 2010.

Σήμερα, η Nissan διαθέτει τη μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη γκάμα εξηλεκτρισμένων μοντέλων στην ιστορία της στην Ευρώπη. Σε αυτή περιλαμβάνονται το ολοκαίνουργιο MICRA, το LEAF τρίτης γενιάς, τα Qashqai και X-Trail με την αποκλειστική τεχνολογία e-POWER, καθώς και το ανανεωμένο Ariya, προσφέροντας επιλογές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών και διαφορετικών τρόπων μετακίνησης.

Η πιο πλούσια γκάμα εξηλεκτρισμένων στην ιστορία της

Η νέα αυτή γκάμα παρουσιάστηκε πρόσφατα στη Βαρκελώνη, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης για τον ευρωπαϊκό ειδικό Τύπο. Εκεί, η ιαπωνική εταιρεία παρουσίασε τις διαφορετικές τεχνολογίες εξηλεκτρισμού που διαθέτει, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα κάθε λύσης, από τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα έως το σύστημα e-POWER και τις υβριδικές εκδόσεις.

Η στρατηγική της Nissan βασίζεται στην προσφορά πολλαπλών επιλογών, ώστε κάθε οδηγός να μπορεί να επιλέξει την τεχνολογία που ανταποκρίνεται καλύτερα στις καθημερινές του ανάγκες, είτε πρόκειται για μετακινήσεις μέσα στην πόλη είτε για μεγαλύτερα ταξίδια.

Έρχεται το νέο Juke & άλλο ένα ηλεκτρικό μοντέλο

Παράλληλα, η Nissan συνεχίζει να επενδύει στην περαιτέρω διεύρυνση της ηλεκτρικής της γκάμας. Μέσα στο 2026 αναμένεται να παρουσιάσει ένα νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της κατηγορίας Α, ενώ στις αρχές του 2027 θα ακολουθήσει το νέο Juke EV, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων.

Με την προσθήκη των νέων μοντέλων, η εταιρεία φιλοδοξεί να καλύψει ακόμη περισσότερες κατηγορίες αγοραστών, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν χαμηλές εκπομπές ρύπων, σύγχρονες τεχνολογίες και αυξημένη ευχρηστία.

Η ηλεκτροκίνηση στο επίκεντρο

Με περισσότερες επιλογές από ποτέ, η Nissan συνεχίζει να επενδύει τόσο στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα όσο και στην τεχνολογία e-POWER και στις υβριδικές εκδόσεις. Στόχος της είναι να διευκολύνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, δίνοντας στους οδηγούς τη δυνατότητα να επιλέξουν το σύστημα κίνησης που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και τον τρόπο ζωής τους, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση του μέλλοντος της κινητικότητας στην Ευρώπη.

Τι κρατάμε:

  • Η Nissan ξεπέρασε τις 1,25 εκατ. πωλήσεις εξηλεκτρισμένων στην Ευρώπη
  • Η ιαπωνική μάρκα συνεχίζει στον δρόμο που «χάραξε» με το LEAF το 2010
  • Σήμερα διαθέτει την πιο πλούσια γκάμα στην ιστορία της, με επιλογές για όλους
  • Συνεχίζει να επενδύει τόσο σε ηλεκτρικά και υβριδικά, όσο και στην τεχνολογία e-POWER

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Tags
#E-power#Nissan#Nissan Ariya#Nissan Juke#Nissan Leaf#Nissan Micra#Nissan Qashqai#Nissan X-Trail#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#υβριδικά αυτοκίνητα
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