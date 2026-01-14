Η ηλεκτρική BMW M3 έρχεται με 4 ηλεκτρικά μοτέρ και προσομοίωση αλλαγής ταχυτήτων

Η BMW M ετοιμάζεται να γράψει το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία της, μεταφέροντας για πρώτη φορά την περίφημη εμπειρία του «Ultimate Driving Machine» στην αμιγώς ηλεκτρική εποχή

Από το 2027, η BMW θα παρουσιάσει μια ολοκαίνουργια γενιά ηλεκτρικών μοντέλων, βασισμένων στη νέα αρχιτεκτονική Neue Klasse, σηματοδοτώντας παράλληλα μια νέα εποχή για τα sport αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, της σειράς Μ.

«Η επόμενη γενιά μοντέλων θα θέσει νέα σημεία αναφοράς στην κατηγορία των high-performance οχημάτων», δηλώνει ο Franciscus van Meel, Διευθύνων Σύμβουλος της BMW M GmbH. «Με την τεχνολογία Neue Klasse, ανεβάζουμε την οδηγική εμπειρία BMW M σε εντελώς νέο επίπεδο, προσφέροντας δυναμική έτοιμη για πίστα, αλλά απόλυτα αξιοποιήσιμη στην καθημερινή οδήγηση».

Ηλεκτρική καρδιά, αυθεντικό «BMW M» DNA

Η νέα γενιά ηλεκτρικών BMW M ενσωματώνει με αυθεντικότητα το DNA της μάρκας, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της οδηγικής απόλαυσης. Το πλήρως ηλεκτρικό σύστημα κίνησης συνδυάζει εκρηκτικές επιδόσεις με δυνατότητες πίστας, χωρίς συμβιβασμούς στην αυτονομία ή την καθημερινή χρηστικότητα.

Η τεχνολογία 800 Volt εξασφαλίζει ταχύτατη φόρτιση και υψηλή ενεργειακή απόδοση, ενώ το προηγμένο σύστημα ανάκτησης ενέργειας (recuperation) καθιστά τα νέα BMW M ιδανικούς συντρόφους τόσο για την πόλη όσο και για απαιτητικές διαδρομές. Παράλληλα, η νέα αρχιτεκτονική με ανεξάρτητη κίνηση σε κάθε τροχό ανοίγει νέους ορίζοντες στη δυναμική συμπεριφορά και την ενεργητική ασφάλεια.

Θα περιλαμβάνει προσομοιωμένες αλλαγές σχέσεων συνοδεία ανάλογης ηχητικής εμπειρίας, με στόχο να προσθέσει συναίσθημα στα ηλεκτρικά μοντέλα, τα οποία συχνά στερούνται ενθουσιασμού

Neue Klasse και «Superbrains»: ο εγκέφαλος της νέας γενιάς

Καθοριστικό ρόλο στις εντυπωσιακές επιδόσεις παίζει η νέα ηλεκτρονική αρχιτεκτονική της Neue Klasse. Τέσσερις υπερυπολογιστές – τα λεγόμενα «Superbrains» – διαχειρίζονται συνισταμένες της οδήγησης, της δυναμικής συμπεριφοράς, της αυτόνομης οδήγησης, του infotainment και των συστημάτων άνεσης.

Το αποτέλεσμα είναι ταχύτερη ανταλλαγή δεδομένων, άμεση απόκριση, αλλά και δυνατότητα για ταχύτερα updates και αναβαθμίσεις λογισμικού, ενισχύοντας τη διαχρονική αξία των μοντέλων.

BMW M eDrive: τέσσερις κινητήρες, απόλυτος έλεγχος

Η νέα γενιά BMW M έχει εξελιχθεί εξ αρχής γύρω από το καινοτόμο BMW M eDrive, βασισμένο στην τεχνολογία Gen6 της Neue Klasse. Κάθε τροχός κινείται από έναν ηλεκτροκινητήρα, με το σύστημα BMW M Dynamic Performance Control να διαχειρίζεται με απόλυτη ακρίβεια τη ροπή και την πρόσφυση.

Δύο μονάδες κίνησης – μία σε κάθε άξονα – με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες συνολικά, συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα της πίσω κίνησης και της τετρακίνησης. Η εμπρός κίνηση μπορεί μάλιστα να αποσυνδεθεί πλήρως, προσφέροντας την κλασική, καθαρόαιμη αίσθηση πίσω κίνησης που χαρακτηρίζει τη BMW M, με αυξημένη απόδοση και αυτονομία σε ταξίδια.

Για τη διατήρηση του συναισθηματικού χαρακτήρα, τα ηλεκτρικά BMW M θα διαθέτουν ειδικά προγράμματα οδήγησης, προσομοιωμένες αλλαγές σχέσεων και ένα νέο, εξελιγμένο ηχητικό περιβάλλον.

Μπαταρία υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένη για πίστα

Η μπαταρία υψηλής τάσης, με πάνω από 100 kWh ωφέλιμης ενέργειας, έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις απαιτήσεις των high-performance μοντέλων. Η φιλοσοφία «Design to Power» αξιοποιεί βελτιστοποιημένες κυλινδρικές κυψέλες Gen6, ενώ το εξελιγμένο σύστημα ψύξης εξασφαλίζει σταθερή απόδοση ακόμα και σε συνθήκες έντονης καταπόνησης.

Η μπαταρία αποτελεί δομικό στοιχείο του αμαξώματος, συνδεδεμένη απευθείας με τους άξονες, αυξάνοντας τη συνολική ακαμψία και βελτιώνοντας περαιτέρω τη δυναμική συμπεριφορά.

Ελαφριά κατασκευή και φυσικά υλικά για πρώτη φορά

Η BMW M παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της ελαφριάς κατασκευής, εισάγοντας για πρώτη φορά στοιχεία από φυσικές ίνες στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων. Με εμπειρία από την χρήση του στους αγώνες, το υλικό αυτό προσφέρει παρόμοια χαρακτηριστικά με το ανθρακονήμα, αλλά με έως και 40% χαμηλότερο αποτύπωμα CO₂.