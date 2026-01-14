quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρική BMW M3 έρχεται με 4 ηλεκτρικά μοτέρ και προσομοίωση αλλαγής ταχυτήτων

ΤΕΤΑΡΤΗ | 14.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
i-ilektriki-bmw-m3-erchetai-me-4-ilektrika-moter-kai-prosomoiosi-allagis-tachytiton-789441

Η BMW M ετοιμάζεται να γράψει το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία της, μεταφέροντας για πρώτη φορά την περίφημη εμπειρία του «Ultimate Driving Machine» στην αμιγώς ηλεκτρική εποχή

Από το 2027, η BMW θα παρουσιάσει μια ολοκαίνουργια γενιά ηλεκτρικών μοντέλων, βασισμένων στη νέα αρχιτεκτονική Neue Klasse, σηματοδοτώντας παράλληλα μια νέα εποχή για τα sport αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, της σειράς Μ.

«Η επόμενη γενιά μοντέλων θα θέσει νέα σημεία αναφοράς στην κατηγορία των high-performance οχημάτων», δηλώνει ο Franciscus van Meel, Διευθύνων Σύμβουλος της BMW M GmbH. «Με την τεχνολογία Neue Klasse, ανεβάζουμε την οδηγική εμπειρία BMW M σε εντελώς νέο επίπεδο, προσφέροντας δυναμική έτοιμη για πίστα, αλλά απόλυτα αξιοποιήσιμη στην καθημερινή οδήγηση».

Ηλεκτρική καρδιά, αυθεντικό «BMW M» DNA

Η νέα γενιά ηλεκτρικών BMW M ενσωματώνει με αυθεντικότητα το DNA της μάρκας, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της οδηγικής απόλαυσης. Το πλήρως ηλεκτρικό σύστημα κίνησης συνδυάζει εκρηκτικές επιδόσεις με δυνατότητες πίστας, χωρίς συμβιβασμούς στην αυτονομία ή την καθημερινή χρηστικότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η τεχνολογία 800 Volt εξασφαλίζει ταχύτατη φόρτιση και υψηλή ενεργειακή απόδοση, ενώ το προηγμένο σύστημα ανάκτησης ενέργειας (recuperation) καθιστά τα νέα BMW M ιδανικούς συντρόφους τόσο για την πόλη όσο και για απαιτητικές διαδρομές. Παράλληλα, η νέα αρχιτεκτονική με ανεξάρτητη κίνηση σε κάθε τροχό ανοίγει νέους ορίζοντες στη δυναμική συμπεριφορά και την ενεργητική ασφάλεια.

Θα περιλαμβάνει προσομοιωμένες αλλαγές σχέσεων συνοδεία ανάλογης ηχητικής εμπειρίας, με στόχο να προσθέσει συναίσθημα στα ηλεκτρικά μοντέλα, τα οποία συχνά στερούνται ενθουσιασμού

Neue Klasse και «Superbrains»: ο εγκέφαλος της νέας γενιάς

Καθοριστικό ρόλο στις εντυπωσιακές επιδόσεις παίζει η νέα ηλεκτρονική αρχιτεκτονική της Neue Klasse. Τέσσερις υπερυπολογιστές – τα λεγόμενα «Superbrains» – διαχειρίζονται συνισταμένες της οδήγησης, της δυναμικής συμπεριφοράς, της αυτόνομης οδήγησης, του infotainment και των συστημάτων άνεσης.

Το αποτέλεσμα είναι ταχύτερη ανταλλαγή δεδομένων, άμεση απόκριση, αλλά και δυνατότητα για ταχύτερα updates και αναβαθμίσεις λογισμικού, ενισχύοντας τη διαχρονική αξία των μοντέλων.

BMW M eDrive: τέσσερις κινητήρες, απόλυτος έλεγχος

Η νέα γενιά BMW M έχει εξελιχθεί εξ αρχής γύρω από το καινοτόμο BMW M eDrive, βασισμένο στην τεχνολογία Gen6 της Neue Klasse. Κάθε τροχός κινείται από έναν ηλεκτροκινητήρα, με το σύστημα BMW M Dynamic Performance Control να διαχειρίζεται με απόλυτη ακρίβεια τη ροπή και την πρόσφυση.

Δύο μονάδες κίνησης – μία σε κάθε άξονα – με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες συνολικά, συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα της πίσω κίνησης και της τετρακίνησης. Η εμπρός κίνηση μπορεί μάλιστα να αποσυνδεθεί πλήρως, προσφέροντας την κλασική, καθαρόαιμη αίσθηση πίσω κίνησης που χαρακτηρίζει τη BMW M, με αυξημένη απόδοση και αυτονομία σε ταξίδια.

Για τη διατήρηση του συναισθηματικού χαρακτήρα, τα ηλεκτρικά BMW M θα διαθέτουν ειδικά προγράμματα οδήγησης, προσομοιωμένες αλλαγές σχέσεων και ένα νέο, εξελιγμένο ηχητικό περιβάλλον.

Μπαταρία υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένη για πίστα

Η μπαταρία υψηλής τάσης, με πάνω από 100 kWh ωφέλιμης ενέργειας, έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις απαιτήσεις των high-performance μοντέλων. Η φιλοσοφία «Design to Power» αξιοποιεί βελτιστοποιημένες κυλινδρικές κυψέλες Gen6, ενώ το εξελιγμένο σύστημα ψύξης  εξασφαλίζει σταθερή απόδοση ακόμα και σε συνθήκες έντονης καταπόνησης.

Η μπαταρία αποτελεί δομικό στοιχείο του αμαξώματος, συνδεδεμένη απευθείας με τους άξονες, αυξάνοντας τη συνολική ακαμψία και βελτιώνοντας περαιτέρω τη δυναμική συμπεριφορά.

Ελαφριά κατασκευή και φυσικά υλικά για πρώτη φορά

Η BMW M παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της ελαφριάς κατασκευής, εισάγοντας για πρώτη φορά στοιχεία από φυσικές ίνες στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων. Με εμπειρία από την χρήση του στους αγώνες, το υλικό αυτό προσφέρει παρόμοια χαρακτηριστικά με το ανθρακονήμα, αλλά με έως και 40% χαμηλότερο αποτύπωμα CO₂.

Όλες Οι Ειδήσεις

Tags
#BMW#BMW M#BMW M3
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
