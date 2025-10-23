Η Inchcape Hellas φέρνει την επανάσταση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα – Ποια είναι τα νέα αυτοκίνητα

Συνεργασία-σταθμός με τη GAC AION: Το στρατηγικό στοίχημα του κορυφαίου διανομέα Toyota-Lexus στο μέλλον της κινητικότητας

Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί νέα εποχή για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου, η Inchcape Hellas ανακοινώνει την είσοδό της στον χώρο της ηλεκτροκίνησης με την ένταξη της GAC AION στο χαρτοφυλάκιό της. Η συνεργασία αυτή αποτελεί μέρος της παγκόσμιας στρατηγικής Accelerate+ και φέρνει στη χώρα μας έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως.

Ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης

Η Inchcape Hellas, με 40 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά ως κορυφαίος διανομέας των Toyota και Lexus, επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε ένα νέο, δυναμικό πεδίο. Η στρατηγική απόφαση ένταξης της GAC AION βασίζεται σε τρεις πυλώνες: τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου με μάρκες που εκφράζουν το μέλλον της κινητικότητας, την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου Inchcape με καινοτόμες τεχνολογίες και νέες εμπειρίες για τον καταναλωτή, και τη δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τις ESG αξίες που καθοδηγούν τον όμιλο διεθνώς.

GAC AION: Η μάρκα που κατέκτησε την Κίνα

Η GAC AION, βραχίονας ηλεκτροκίνησης του GAC Group, είναι ένας από τους κορυφαίους ομίλους της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας στην Κίνα, με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια οχήματα ετησίως. Με ιστορία που ξεκινά το 1955 και παρουσία στη λίστα Fortune Global 500, η μάρκα έχει πετύχει κάτι εντυπωσιακό: πάνω από ένα εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα πωλήθηκαν σε λιγότερο από 5 χρόνια, καταγράφοντας μία από τις ταχύτερες αναπτυξιακές πορείες στον κλάδο παγκόσμια.

Η φιλοσοφία της μάρκας συνοψίζεται στο σλόγκαν “AION: AI always ON”, συνδυάζοντας τεχνητή νοημοσύνη, καινοτομία, λειτουργικότητα, απόδοση και ποιότητα σε μια ολοκληρωμένη πρόταση ηλεκτρικής κινητικότητας.

AION V: Το πρώτο μοντέλο στην Ελλάδα

Η πρώτη παρουσία της GAC AION στη χώρα μας θα ξεκινήσει με το AION V, ένα ηλεκτρικό SUV που συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά. Το μοντέλο προσφέρει κορυφαία αυτονομία 510 km ήδη από τη βασική του έκδοση, ταχύτατη φόρτιση 30%-80% σε μόλις 18 λεπτά και κορυφαία ασφάλεια με 5 αστέρια στις δοκιμές EuroNCAP.

Ο εσωτερικός χώρος του AION V είναι πλήρως ψηφιακός, με έξυπνες λειτουργίες φωνητικού ελέγχου και premium στοιχεία άνεσης: θερμαινόμενα καθίσματα με μασάζ 8 σημείων, πανοραμική ηλιοροφή 2,14 m² και ενσωματωμένο ψυγείο με διπλή λειτουργία ψύξης και θέρμανσης. Στη συνέχεια, η γκάμα θα εμπλουτιστεί με το AION UT, το επόμενο μοντέλο της μάρκας.

Μεγάλη επένδυση στην ελληνική αγορά

Η συνεργασία με τη GAC AION δεν είναι απλώς μια νέα αντιπροσωπεία. Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης επενδυτικής στρατηγικής που περιλαμβάνει:

Νέο εκθεσιακό χώρο : Πλήρως ψηφιοποιημένο showroom στα Βόρεια Προάστια, σχεδιασμένο να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην εμπειρία της ηλεκτροκίνησης

: Πλήρως ψηφιοποιημένο showroom στα Βόρεια Προάστια, σχεδιασμένο να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην εμπειρία της ηλεκτροκίνησης Ανάπτυξη δικτύου : Νέο δίκτυο πωλήσεων και υπηρεσιών με επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και εκπαίδευση

: Νέο δίκτυο πωλήσεων και υπηρεσιών με επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και εκπαίδευση Ενίσχυση οικονομίας : Στήριξη της ελληνικής αγοράς μέσα από νέες θέσεις εργασίας και συνεργασίες

: Στήριξη της ελληνικής αγοράς μέσα από νέες θέσεις εργασίας και συνεργασίες Βιωσιμότητα: Ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις ESG δεσμεύσεις του Ομίλου Inchcape

Όπως δήλωσε ο Hermann Riedl, CEO & Managing Director της Inchcape Hellas: “Η συνεργασία μας με το GAC Group και η ένταξη της GAC AION στο χαρτοφυλάκιό μας αποτελούν μια ακόμη στρατηγική επιλογή που εκφράζει με σαφήνεια το όραμά μας: να φέρουμε στην Ελλάδα μια μάρκα ηλεκτροκίνησης που συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, υψηλή ποιότητα και ουσιαστική αξία για τον καταναλωτή. Η Inchcape Hellas διαθέτει τις υποδομές, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό για να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, με τρόπο αξιόπιστο, προσιτό και ουσιαστικό.”

Το μέλλον της κινητικότητας στην Ελλάδα

Η στρατηγική πρόθεση της Inchcape έχει στόχο να φέρει προστιθέμενη αξία στην ελληνική αγορά μέσα από συνεργασίες με παγκόσμιους κατασκευαστές, αναδεικνύοντας το δυναμικό της χώρας, ενισχύοντας τον εγχώριο κλάδο αυτοκινήτου και δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης σε ένα διεθνές περιβάλλον που εξελίσσεται με ταχύτητα.

Η Inchcape Hellas, ως μέλος της Inchcape plc – του κορυφαίου παγκόσμιου διανομέα αυτοκινήτων με δραστηριότητα σε 6 ηπείρους και περισσότερους από 16.000 εργαζόμενους – συνδυάζει τη βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς με μοναδική τεχνολογία και προηγμένα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, δημιουργώντας καινοτόμες εμπειρίες που προσφέρουν εξαιρετικές επιδόσεις και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα μπαίνει σε νέα τροχιά, και η Inchcape Hellas είναι έτοιμη να την καθοδηγήσει.

Τα 5 κλειδιά της συνεργασίας

Στρατηγική διεύρυνση : Η Inchcape Hellas προσθέτει την GAC AION στο χαρτοφυλάκιό της, εισάγοντας μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκες ηλεκτροκίνησης παγκοσμίως

: Η Inchcape Hellas προσθέτει την GAC AION στο χαρτοφυλάκιό της, εισάγοντας μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκες ηλεκτροκίνησης παγκοσμίως Τεχνολογία αιχμής : Το AION V προσφέρει 510 km αυτονομία, φόρτιση 30%-80% σε 18 λεπτά και 5 αστέρια EuroNCAP

: Το AION V προσφέρει 510 km αυτονομία, φόρτιση 30%-80% σε 18 λεπτά και 5 αστέρια EuroNCAP Επενδυτικό σχέδιο : Νέος ψηφιακός εκθεσιακός χώρος στα Βόρεια Προάστια, ανάπτυξη δικτύου και δημιουργία θέσεων εργασίας

: Νέος ψηφιακός εκθεσιακός χώρος στα Βόρεια Προάστια, ανάπτυξη δικτύου και δημιουργία θέσεων εργασίας Κινεζική δύναμη : Η GAC AION έχει πουλήσει πάνω από 1 εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα σε λιγότερο από 5 χρόνια

: Η GAC AION έχει πουλήσει πάνω από 1 εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα σε λιγότερο από 5 χρόνια Όραμα βιωσιμότητας: Πλήρης ευθυγράμμιση με τις ESG αξίες του Ομίλου Inchcape και δέσμευση στο μέλλον της πράσινης κινητικότητας

