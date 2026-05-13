EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Jaguar των 1000+ ίππων που κόβει τους δεσμούς με το παρελθόν

ΤΕΤΑΡΤΗ | 13.05.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Το αιρετικό μοντέλο Type 01 με την ξεχωριστή σχεδιαστική ταυτότητα, θέλει να επαναπροσδιορίσει την Jaguar σε μια νέα, αμιγώς ηλεκτρική εποχή

Η Jaguar είναι έτοιμη να κάνει το πιο ριψοκίνδυνο βήμα της σύγχρονης ιστορίας της, αφού το πρώτο μοντέλο της νέας ηλεκτρικής εποχής της , αναμένεται να αποκαλυφθεί επίσημα μέσα στον Σεπτέμβριο (2026).

Το νέο μοντέλο θα αποτελέσει την έκδοση παραγωγής του αμφιλεγόμενου concept Jaguar Type 00, ενός αυτοκινήτου που προκάλεσε πολλές συζητήσεις και δίχασε το κοινό όταν παρουσιάστηκε. Η Jaguar όμως, παρά το ότι δέχτηκε δριμεία κριτική,  δείχνει αποφασισμένη να αφήσει πίσω της οτιδήποτε γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για αυτή. Τέλος οι θερμικοί κινητήρες, τέλος οι παραδοσιακές γραμμές, τέλος ακόμη και η «κλασική» εμπορική λογική της εταιρείας.

Το μοντέλο που θα εγκαινιάσει την νέα εποχή της Jaguar φέρεται πως θα ξεπερνά τους 1.000 ίππους, θα βασίζεται σε μια αποκλειστικά ηλεκτρική πλατφόρμα και θα τοποθετηθεί απέναντι σε μοντέλα όπως η Porsche Taycan, αλλά με σαφώς πιο avant-garde σχεδιαστική προσέγγιση, ξεχωριστού χαρακτήρα και ισχυρής ταυτότητας.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτονομία που μπορεί να αγγίζει τα 770 χιλιόμετρα και αρχική τιμή άνω των 100.000 ευρώ.

Η ονομασία «Type 01» θεωρείται συμβολική. Η Jaguar θέλει να παρουσιάσει το αυτοκίνητο ως το «σημείο εκκίνησης» της νέας της εποχής, και το όνομα αντιπροσωπεύσει το επόμενο αριθμητικό και λογικό βήμα μετά concept Type 00.

Η στρατηγική αυτή όμως παραμένει εξαιρετικά αμφιλεγόμενη. Η Jaguar έχει ήδη αποσύρει σχεδόν όλα τα παραδοσιακά της μοντέλα από την αγορά, μένοντας πρακτικά χωρίς ενεργή γκάμα μέχρι να εμφανιστεί η νέα ηλεκτρική σειρά. Πολλοί θεωρούν πως η εταιρεία επιχειρεί ένα «άλμα στο κενό», εγκαταλείποντας το παραδοσιακό βρετανικό sport-luxury προφίλ της για ένα υπερμοντέρνο, σχεδόν fashion ύφος.

Στα social media και σε forums αυτοκινήτου, οι αντιδράσεις παραμένουν έντονες. Κάποιοι βλέπουν μια τολμηρή προσπάθεια αναγέννησης, άλλοι μιλούν για απομάκρυνση από ό,τι έκανε την εταιρεία ξεχωριστή επί δεκαετίες.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η νέα Jaguar Type 01 δεν θα περάσει απαρατήρητη. Και ίσως αυτό ακριβώς να επιδιώκει η Jaguar.

#Jaguar#Jaguar Type 00 Concept#Jaguar Type 01
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
