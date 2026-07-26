Η καραμπόλα που έκοψε ένα Cybertruck στα δύο

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά τροχαία ατυχήματα με Tesla Cybertruck καταγράφηκε το περασμένο Σάββατο στο Silver Spring του Maryland

Σκηνές χάους άφησε πίσω του ένα φορτηγό μετακομίσεων στο Maryland, το οποίο φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να έπεσε πάνω σε σειρά ακινητοποιημένων οχημάτων, προκαλώντας καραμπόλα με τουλάχιστον 10 αυτοκίνητα. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 10 άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και 3 παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Ωστόσο, αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή ήταν η κατάσταση στην οποία βρέθηκε μετά το ατύχημα ένα Tesla Cybertruck. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ηλεκτρικό pickup κυριολεκτικά κόπηκε στα δύο, με την καμπίνα να αποσπάται από το πίσω μέρος του οχήματος, ενώ τα καλώδια υψηλής τάσης παρέμειναν να κρέμονται ανάμεσα στα δύο τμήματα.

Καραμπόλα με τουλάχιστον 10 οχήματα

Σύμφωνα με τις Αρχές της κομητείας Montgomery, το φορτηγό έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τουλάχιστον 10 οχήματα, προκαλώντας αλυσιδωτές συγκρούσεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν επιβάτες από ορισμένα από τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα, ενώ οι εικόνες μετά το ατύχημα δείχνουν συντρίμμια διάσπαρτα σε όλο το οδόστρωμα και οχήματα ακινητοποιημένα σε διάφορες κατευθύνσεις.

Ανάμεσα στα εμπλεκόμενα οχήματα διακρίνεται ένα μαύρο SUV αναποδογυρισμένο πίσω από το φορτηγό μετακόμισης, ενώ ένα ακόμη βρίσκεται μπροστά του με εκτεταμένες ζημιές, έχοντας δεχθεί ισχυρή πλευρική σύγκρουση πριν παρασυρθεί.

Το Cybertruck την πλήρωσε πιο ακριβά

Παρότι η καραμπόλα προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε αρκετά οχήματα, το Cybertruck ήταν αυτό που συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα. Το αμφιλεγόμενο ηλεκτρικό pickup της Tesla, γνωστό για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του, υπέστη τόσο εκτεταμένες ζημιές ώστε το εμπρός τμήμα αποκολλήθηκε πλήρως από την καρότσα.

Σε νεότερη ενημέρωσή της μέσω X, η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι 10 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με ελαφρά τραύματα, μεταξύ τους και 3 ανήλικοι. Παρά τις εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής, οι τραυματισμοί αποδείχθηκαν σχετικά περιορισμένοι, γεγονός που οι Αρχές χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα θετικό δεδομένης της σφοδρότητας της σύγκρουσης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και τους λόγους που οδήγησαν το φορτηγό στην απώλεια ελέγχου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για πιθανούς παράγοντες που συνέβαλαν στο δυστύχημα, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Πηγή: Carscoops.com