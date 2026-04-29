EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η καρέκλα γραφείου της Toyota που θα κρατήσει 50 χρόνια – Πόσο κοστίζει;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 29.04.2026
Autotypos Team
Η νέα και κάπως ασυνήθιστη πρόταση της Toyota αφορά μια συλλεκτική gaming καρέκλα, βασισμένη στο κάθισμα του Toyota Crown

Η Toyota παρουσιάζει μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη πρόταση: μια συλλεκτική gaming καρέκλα, βασισμένη στο εμπρός κάθισμα του Toyota Crown. H εν λόγω καρέκλα ανήκει στη σειρά “The Crown Collection” και κατασκευάζεται από την Toyota Boshoku, το τμήμα του ομίλου που εξειδικεύεται σε καθίσματα και εσωτερικά εξαρτήματα αυτοκινήτων.

Ζώνη ασφαλείας με USB-C

Η καρέκλα Crown Seat Desk Chair διατηρεί πολλά από τα χαρακτηριστικά ενός πολυτελούς καθίσματος αυτοκινήτου. Μάλιστα, περιλαμβάνει ακόμα και ζώνη ασφαλείας, η οποία εδώ έχει μετατραπεί σε θύρα φόρτισης USB-C. Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη καρέκλα gaming με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, κάτι που την καθιστά ιδανική για χρήση σε driving sims.

Καλή, αλλά για λίγους

Η ιδέα δεν είναι εντελώς νέα. Στο παρελθόν, η Nissan είχε συνεργαστεί με την Itoki για να μεταφέρει καθίσματα μοντέλων όπως τα Nissan GT-R και Nissan Cube σε καρέκλες γραφείου. Παρόμοιες καρέκλες έχουμε δει και στη Γερμανία από εταιρείες όπως η Porsche, η BMW, η Mercedes-Benz και η Recaro.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, η Crown Seat εντυπωσιάζει: ηλεκτρικές ρυθμίσεις, θέρμανση, αερισμό και USB-C υποστήριξη. Η κατασκευή της βασίζεται σε υλικά υψηλής ποιότητας, ενώ οι μηχανισμοί της λειτουργούν ομαλά και αθόρυβα. Η βάση της καρέκλας έχει σχεδιαστεί από την Itoki.

Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό μειονέκτημα: θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στην Ιαπωνία, σε μόλις 70 κομμάτια, έναντι περίπου 3.500 δολαρίων.

Τι κρατάμε:

  • Η Toyota μπαίνει στην αγορά των gaming chairs
  • Αυτό με μια υπερσύγχρονη καρέκλα που βασίζεται σε αυτή του Toyota Crown
  • Διαθέτει χαρακτηριστικά όπως, θέρμανση, αερισμό και ζώνη με USB-C
  • Μόλις 70 κομμάτια, μόνο στην Ιαπωνία και τιμή περίπου 3.500 δολάρια (περίπου 3.000 ευρώ)

