Η κατηγορία αυτοκινήτων που σαρώνει σε πωλήσεις στην Ευρώπη – Αύξησε το μερίδιο της κατά 65,4% το Σεπτέμβριο

Έκρηξη στα plug-in υβριδικά: +65,4% τον Σεπτέμβριο στην ΕΕ. Πού κερδίζουν, γιατί ανεβαίνουν και τι σημαίνει για την αγορά.

Τα plug-in hybrid κατέγραψαν +65,4% ετήσια άνοδο τον Σεπτέμβριο (7ος συνεχόμενος μήνας ισχυρής αύξησης) σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ACEA. Σε επίπεδο έτους, έχουν φτάσει 722.914 ταξινομήσεις και 9% μερίδιο (από 6,9% πέρυσι).

Πού πρωταγωνιστούν

Οι μεγαλύτεροι «παίκτες» είναι η Ισπανία (+105,2%), η Γερμανία (+63,9%) και η Ιταλία (+72,6%), με ώθηση από εταιρικές πωλήσεις, ανανεωμένες εκδόσεις με μεγαλύτερες μπαταρίες και το ευέλικτο διπλό καύσιμο/ρεύμα σε καθημερινή χρήση.

Γιατί ανεβαίνουν τόσο

Ευελιξία φόρτισης (AC στο σπίτι/γραφείο, χωρίς απαίτηση DC σε κάθε διαδρομή).

Φορολογικά/εταιρικά οφέλη σε μεγάλες αγορές.

Νέα PHEV με καλύτερη ηλεκτρική αυτονομία, άρα χαμηλότερο κόστος χρήσης.

Τι σημαίνει για την αγορά

Με την ηλεκτρική διείσδυση να αυξάνεται άνισα, τα PHEV λειτουργούν ως γέφυρα μετάβασης, χρησιμοποιώντας ρεύμα στην πόλη και το θερμικό μοτέρ για μεγάλες αποστάσεις. Η δυναμική τους πιέζει τις τιμές/εξοπλισμούς σε όλη την κατηγορία.

Η ετήσια διακύμανση του Σεπτεμβρίου 2025 έδειξε αύξηση 20% για τα ηλεκτρικά, 15,9% για τα υβριδικά-ηλεκτρικά και 65,4% για τα plug-in υβριδικά, καταγράφοντας τον έβδομο συνεχόμενο μήνα ισχυρής ανάπτυξης.

Γενικότερα, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, από την αρχή του έτους, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 0,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων. Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα.

Τι κρατάμε;

Τα PHEV «σπάνε τα κοντέρ» : +65,4% τον Σεπτέμβριο· 9% μερίδιο YTD .

Ισπανία–Γερμανία–Ιταλία οδηγούν την άνοδο.

Η υβριδική ευελιξία τα κάνει ιδανικά για μικτά προφίλ χρήσης.

Η επιτυχία τους επιταχύνει τον ανταγωνισμό και στα BEV.

Πηγή: ACEA

Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που δεν αντέχουν οι ιδιοκτήτες τους – Τα πουλάνε σε λιγότερο από χρόνο

Δοκιμή Audi Q5 2.0 TDI Quattro: Το (υβριδικό) ντίζελ… ζει και βασιλεύει!

Τέλη κυκλοφορίας: Πότε θα αναρτηθούν – Τι ισχύει για τα πρόστιμα