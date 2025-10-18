Η Kawasaki σε συνομιλίες για συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων κινητήρων των γερμανικών πυραύλων Taurus

Η Kawasaki Heavy Industries συζητά να συμμετάσχει στην ανάπτυξη νέων κινητήρων για τους γερμανικούς πυραύλους Taurus, σε ένδειξη αλλαγής της ιαπωνικής αμυντικής πολιτικής

Η ιαπωνική Kawasaki Heavy Industries βρίσκεται σε συνομιλίες για να συμμετάσχει στην ανάπτυξη νέων κινητήρων για τους γερμανικούς πυραύλους κρουζ Taurus, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα. Η πιθανή αυτή συνεργασία θεωρείται σημαντικό βήμα αποστασιοποίησης του Τόκιο από δεκαετίες ειρηνισμού.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Kawasaki υπέγραψε μνημόνιο συνεννόησης για το πρόγραμμα στο περιθώριο αμυντικής έκθεσης τον Μάιο στο Τόκιο, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες. Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής αμυντικής εταιρείας MBDA, που κατασκευάζει τους πυραύλους, δήλωσε πως «δεν μπορεί να κάνει προς το παρόν σχόλιο».

Οι Taurus, που εκτοξεύονται από αεροσκάφη, βρίσκονται στο επίκεντρο πολιτικής συζήτησης στη Γερμανία, μετά τη δήλωση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς ότι ενδέχεται να σταλούν στην Ουκρανία. Η Μόσχα έχει προειδοποιήσει ότι θα θεωρήσει μια τέτοια κίνηση ως άμεση εμπλοκή του Βερολίνου στον πόλεμο. Οι πύραυλοι διαθέτουν βεληνεκές άνω των 500 χιλιομέτρων, κάτι που εντείνει τις ανησυχίες.

Η πιθανή εμπλοκή μιας ιαπωνικής εταιρείας περιπλέκει το σκηνικό, καθώς το Τόκιο απαγορεύει τις εξαγωγές όπλων σε εμπόλεμες χώρες. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η Ιαπωνία έχει κάνει εξαιρέσεις στους περιορισμούς αυτούς, επιδιώκοντας ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της και απομάκρυνση από την παραδοσιακή ειρηνιστική στάση που υιοθέτησε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η γερμανική κυβέρνηση αναμένεται να ζητήσει έγκριση του κοινοβουλίου έως το τέλος του έτους για νέα αμυντικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του εκσυγχρονισμού των πυραύλων Taurus, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν την αγορά περίπου 600 νέων πυραύλων, με την ονομασία Taurus NEO, οι οποίοι θα αρχίσουν να παραδίδονται από το 2029.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές αν η συνεργασία της Kawasaki αφορά το νέο μοντέλο. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η Γερμανία προσέγγισε την ιαπωνική εταιρεία λόγω της τεχνογνωσίας της στην ανάπτυξη ελαφρύτερων και αποδοτικότερων κινητήρων. Η αμερικανική Williams International, που προμηθεύει κινητήρες για το τρέχον μοντέλο Taurus KEPD 350, δεν έχει σχολιάσει την υπόθεση.

Πωλήσεις αυτοκινήτων: Νέο best-seller στην Ελλάδα για το 2025 – Ποιο SUV εκθρόνισε το Peugeot 2008;

Το KIA των 15.890 ευρώ που πουλάει περισσότερο από Toyota C-HR στην Ελλάδα

29ος Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Δες ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή