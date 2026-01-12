Η Kia επενδύει στη χαρά της οδήγησης: Δες τα 3 νέα μοντέλα GT

Η Kia αποκάλυψε τη νέα γενιά της σειράς GT στην έκθεση αυτοκινήτου των Βρυξελλών 2026, φέρνοντας στο προσκήνιο τρία πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα: τα EV3 GT, EV4 GT και EV5 GT

Τα νέα GT μοντέλα διαθέτουν βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά που συνοδεύονται από ένα εκτεταμένο ψηφιακό οικοσύστημα αποκλειστικά για τη σειρά GT. Διαθέτουν «special» driving modes GT, ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα ανάρτησης, ψηφιακό φωτισμό, προσωποποιημένες διεπαφές και ηχητικά περιβάλλοντα εμπνευσμένα από τις επιδόσεις. Το αποτέλεσμα είναι μια εμπειρία σχεδιασμένη τόσο για δυναμική οδήγηση όσο και για καθημερινή χρήση, άνεση και συναισθηματική σύνδεση.

EV3 GT και EV4 GT: Κοινό DNA επιδόσεων

Τα EV3 GT και EV4 GT βασίζονται σε κοινή τεχνική πλατφόρμα, μεταφράζοντας τη φιλοσοφία GT της Kia σε τρεις τύπους αμαξώματος που είναι ασυνήθιστοι για αυτά τα τμήματα: ένα compact SUV, ένα δυναμικό Hatchback και ένα κομψό Fastback.

Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν σύστημα διπλού κινητήρα AWD ισχύος 215 kW (145 kW μπροστά, 70 kW πίσω), μπαταρία 81,4 kWh, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση με ειδική ρύθμιση GT, βελτιωμένη σταθερότητα σε στροφές και ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών με ελαστικά προσανατολισμένα στις επιδόσεις.

Το αποκλειστικό driving mode για τη σειρά GT εναρμονίζει τη μετάδοση ισχύος, την απόκριση του τιμονιού, την ανάρτηση και τις οθόνες του οχήματος για να προσφέρει έναν πιο εστιασμένο, δυναμικό χαρακτήρα οδήγησης. Για να ενισχυθεί η εμπλοκή του οδηγού, και τα δύο μοντέλα διαθέτουν Virtual Gear Shift (VGS) και ενεργό ηχητικό «υπόβαθρο».

Το VGS (Virtual Gear Shift) εισάγει μια απτή αίσθηση κατά την επιτάχυνση και επιβράδυνση, ενώ ο ενεργός ηχητικός σχεδιασμός ανταποκρίνεται δυναμικά στην ταχύτητα και το φορτίο, δημιουργώντας ένα προοδευτικό ψηφιακό ηχητικό τοπίο που ενισχύει τη συγκίνηση. Μαζί, αυτές οι καινοτομίες προσφέρουν μια προοδευτική, συναισθηματικά φορτισμένη εμπειρία οδήγησης.

EV3 GT: Συμπαγείς επιδόσεις με αυτοπεποίθηση

Το EV3 GT φέρνει την εμπειρία οδήγησης GT στο τμήμα των compact SUV. Οι αναλογίες του και η ευέλικτη διαρρύθμιση συνδυάζονται με τα πρόσθετα χαρακτηριστικά GT για να προσφέρουν σταθερότητα, έλεγχο και έναν χαρακτήρα σιγουριάς στο δρόμο.

Τα ειδικά στοιχεία σχεδιασμού GT τονίζουν τον «αθλητικό» του χαρακτήρα: αυτά περιλαμβάνουν ημι-bucket καθίσματα εμπνευσμένα από το EV9 GT, διακριτικές neon λεπτομέρειες στο εσωτερικό και φωτισμό περιβάλλοντος συνδεδεμένο με τους τρόπους οδήγησης. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το EV3 GT μια προσιτή αλλά συναρπαστική είσοδο στο ηλεκτρικό χαρτοφυλάκιο GT της Kia.

EV4 GT: Αθλητισμός σε δύο εκδόσεις

Το EV4 GT βασίζεται στο σλόγκαν «Drive with an Edge» του EV4, σχεδιασμένο για όσους προτιμούν τη δυναμική οδήγηση από τα παραδοσιακά SUV. Η έκδοση GT πηγαίνει αυτήν την ιδέα ακόμα παραπέρα, προσφέροντας ένα ενισχυμένο επίπεδο δυναμισμού και ευελιξίας.

Το μοντέλο εφαρμόζει το ίδιο GT hardware και κινητήριο σύστημα σε χαμηλότερα, πιο αθλητικά αμαξώματα τύπου Hatchback και Fastback. Το EV4 GT προσφέρει μια ακόμα πιο ευέλικτη και εστιασμένη στο δρόμο ερμηνεία της φιλοσοφίας GT.

Στο εσωτερικό, το EV4 GT διαθέτει διακριτικά αθλητικά ημι-bucket καθίσματα, ένα αποκλειστικό τριακτινικό τιμόνι και εντυπωσιακές λεπτομέρειες στην διεπαφή που πρεσβεύουν την φιλοσοφία GT. Το αποτέλεσμα είναι ένα compact ηλεκτρικό μοντέλο επιδόσεων που δίνει προτεραιότητα στην ακρίβεια και την απόκριση.

EV5 GT: Επιδόσεις συναντούν πρακτικότητα

Το επερχόμενο EV5 επεκτείνει τη φιλοσοφία GT της Kia στην κατηγορία των C-SUV. Συνδυάζει επιδόσεις και ευελιξία που δύσκολα συναντάται στα μεγάλα SUV.

Το μοντέλο διαθέτει κινητήριο σύστημα AWD με ενισχυμένη ισχύ και ροπή, ειδική διαμόρφωση σασί GT, συμπεριλαμβανομένης ηλεκτρονικά ελεγχόμενης ανάρτησης με σύστημα προεπισκόπησης δρόμου, και sport ελαστικά.

Στοιχεία σχεδιασμού διαφοροποιούν περαιτέρω το EV5 GT, με αποκλειστικές εξωτερικές λεπτομέρειες GT, αποκλειστικής σχεδίασης ημι-bucket καθίσματα και φώτα περιβάλλοντος συνδεδεμένα με τους τρόπους οδήγησης GT. Αυτό τοποθετεί το EV5 GT ως ένα ηλεκτρικό SUV εστιασμένο στις επιδόσεις αλλά και κατάλληλο για καθημερινή χρήση.

Η κληρονομιά GT της Kia

Για περισσότερο από μια δεκαετία, το σήμα GT ενσωματώνει την προσέγγιση της Kia στον πεδίο των ισορροπημένων επιδόσεων. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2013 με τα Ceed GT και ProCeed GT, απευθυνόμενα σε οδηγούς που εκτιμούσαν τον δυναμισμό αλλά και το εκφραστικό στυλ, διατηρώντας παράλληλα την καθημερινή χρηστικότητα.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Kia παρουσίασε το Stinger GT, την πιο κοντινή ερμηνεία της μάρκας σε ένα αληθινό Gran Turismo, ακολουθώντας το σχεδιαστικό και μηχανολογικό πρότυπο που καθιέρωσε το Kia GT Concept του 2011.

Το 2022, η παρουσίαση του EV6 GT μετέφερε αυτήν την φιλοσοφία στην ηλεκτρική εποχή. Με διπλούς κινητήρες, η πρώτη γενιά προσέφερε 430 kW / 585 PS και ονομάστηκε «2023 World Performance Car of the Year». Μετά την παρουσίαση του ανανεωμένου EV6 GT το 2024, η ισχύς αυξήθηκε σε εντυπωσιακά 478 kW / 650 PS.

Το πρώτο υψηλών επιδόσεων ηλεκτρικό της Kia απέδειξε πώς ο ηλεκτρισμός μπορεί να ενισχύσει την εμπειρία Kia GT. Από τα τέλη του 2025, το EV9 GT, με ισχύ εξόδου 374 kW / 508 PS, επέκτεινε τις επιδόσεις Kia GT στο τμήμα των μεγάλων SUV.