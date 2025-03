Η ΚΙΑ τρόλαρε τον Έλον Μασκ αλλά… κιότεψε

Κατέβηκε ανάρτηση «καρφί» που είχε ανέβει σε επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο instagram: ποιες ήταν οι αντιδράσεις

Και από κους – κους έχουμε καθότι τα τελευταία χρόνια ο χώρος του αυτοκινήτου έχει ίντριγκα και πικάντικα νέα που κανονικά θα αποτελούσαν θεματολογία πρωϊνάδικου.. Φτιάχτε καφέ λοιπόν!

Το θέμα έχει ως εξής: Θα θυμάστε (μπορεί και όχι αλλά θα σας το θυμίσουμε έτσι και αλλιώς) ότι ιδιοκτήτες TESLA μοντέλων, αφότου ο Έλον Μασκ «απασφάλισε» και άρχισε να ανακατεύεται με τα κοινά εκνευρίζοντας πολύ κόσμο, ξεκίνησαν να βάζουν αυτοκόλλητα στα οχήματα τους, ώστε να διαχωρίσουν τη θέση τους από αυτόν.

Το πιο δημοφιλές εξ αυτών ήταν το «I BOUGHT THIS BEFORΕ WE KNEW ELON WAS CRAZY» το οποίο σημαίνει «Το αγόρασα (το αυτοκίνητο) πριν μάθουμε πως ο Έλον είναι τρελός». Βλέπετε στις ΗΠΑ και όχι μόνο, το αντί – TESLA κίνημα είναι αρκετά μεγάλο και συχνά οι ιδιοκτήτες των οχημάτων της εταιρείας εισπράττουν γιούχα και υποτιμητικά σχόλια.

Η KIA Νορβηγίας, αποφάσισε πρόσφατα να εκμεταλλευτεί την κατάσταση με μια κίνηση επιθετικού marketing. Συγκεκριμένα, στις 9 Μαρτίου, ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της στο instagram, μια φωτογραφία στην οποία απεικονιζόταν το πίσω μέρος ενός EV3 μοντέλου, με ένα αυτοκόλλητο που έγραφε «Ι BOUGHT THIS AFTER ELON WENT CRAZY», δηλαδή, σε ελεύθερη μετάφραση «Το αγόρασα (το ηλεκτρικό KIA) αφότου ο Έλον αποδείχθηκε τρελός».

Προφανώς μια πολύ τολμηρή κίνηση η οποία αναμενόμενα θα προκαλούσε αντιδράσεις θετικές και αρνητικές, καθότι εμπεριείχε τα πιο πικάντικα στοιχεία του marketing: επιθετική πολιτική, «καρφιά» για έναν άμεσο ανταγωνιστή και χιούμορ. Όπερ και εγένετο, με την ανάρτηση να αναδημοσιεύετε και να κυκλοφορεί στα social, μεταξύ άλλων και στο X, το οποίο ανήκει στον Έλον Μασκ…

Το «ουπς» της υπόθεσης, έχει να κάνει ότι το πήρε πρέφα και ο Έλον και μάλιστα σχολίασε στην ανάρτηση ενός χρήστη του X «Αλήθεια το έκαναν αυτό;», για να λάβει απάντηση με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία.

Δεν γνωρίζουμε τι συνέβη μετά από αυτό, αν υπήρξε επικοινωνία του Έλον με την KIA, ή της ΚΙΑ Νότιας Κορέας με την KIA Nορβηγίας ή όλα μαζί αυτά, το θέμα είναι όμως ότι η ανάρτηση κατέβηκε από τον λογαριασμό στο instagram.

Tι έμεινε ως απόηχος; Κάποιοι γέλασαν και το βρήκαν αστείο και έξυπνο, κάποιοι άλλοι, όχι και τόσο, και φρόντισαν μάλιστα να εκφράσουν την αντίθεση (και μερικοί την οργή) τους με υβριστικά μηνύματα για την ΚIA και απειλές για «cancel» στην KIA και ακύρωση παραγγελιών.

Η εποχή που πολύς κόσμος θα αγοράζει αυτοκίνητα με βάση τις ιδεολογικοπολιτικοκοινωνικές αντιλήψεις, δεν είναι και πολύ μακριά…

Αυτός είναι ο λόγος που το καινούργιο σας ελαστικό έχει… «μπιμπίκια»

Volkswagen ID.Every1: Ο άνθρωπος που το σχεδίασε, είναι από την Συρία

Jaguar: «Δεν μας ενδιαφέρει αν χάσουμε την πελατειακή μας βάση»