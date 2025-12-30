Η Κίνα έσπασε όλα τα ρεκόρ: Στην κυκλοφορία η μεγαλύτερη σήραγγα του κόσμου

Ένα τιτάνιο έργο και μια από τις πιο δύσκολες κατασκευαστικές προκλήσεις της εποχής μας ολοκληρώθηκε, δείχνοντας την απίστευτη δυναμική της Κίνας

Στις 27 Δεκεμβρίου 2025, στην απομακρυσμένη περιοχή Σιντζιάνγκ, βορειοδυτικά της Κίνας, εγκαινιάστηκε ένα από τα πιο φιλόδοξα μηχανικά έργα της εποχής μας. Η σήραγγα Tianshan Shengli, με συνολικό μήκος 22,13 χιλιόμετρα, κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ ως η μεγαλύτερη αυτοκινητοδρομική σήραγγα, αποτελώντας την καρδιά ενός νέου αυτοκινητοδρόμου μήκους 324,7 χιλιομέτρων που συνδέει τη βόρεια με τη νότια Σιντζιάνγκ.

Αυτοκινητοδρομικές, χαρακτηρίζονται οι σήραγγες με διαφορετικά τούνελ για τα δύο ρεύματα κυκλοφορία και τουλάχιστον δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Κίνα, έχει –μακράν- τις περισσότερες αυτοκινητοδρομικές σήραγγες σε σχέση με άλλες χώρες, με το συνολικό τους μήκος να ξεπερνά το άθροισμα όλων των υπόλοιπων, σε παγκόσμιο επίπεδο!

Αναλυτικά

Κίνα : 30.000 χλμ.

Ιαπωνία: 5.000 χλμ.

Ευρώπη :12.000 χλμ.

Αμερική: 1.000 χλμ.

Ασία (εκτός Κίνας): 2.000 χλμ.

Υπόλοιπο κόσμου : 1.000 χλμ.

Tianshan Shengli Tunnel: A 22.13km Engineering Marvel Opens in Xinjiang, Changing Travel Between Urumqi and Korla @SilkRoadEye pic.twitter.com/RIV29tzgnR — Xinjiang Impression (@XJimpression) December 29, 2025

Εχθρικό περιβάλλον και ακραίες συνθήκες

Το έργο, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020, αποτέλεσε μια πρωτοφανή πρόκληση για τους μηχανικούς. Σε υψόμετρο κοντά στα 3.000 μέτρα, οι συνθήκες εργασίας ήταν εξαιρετικά σκληρές. Οι θερμοκρασίες στην περιοχή μπορούν να πέσουν ακόμα και κάτω από -40°C, δημιουργώντας ένα ανελέητο περιβάλλον για τα συνεργεία, ενώ η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική δραστηριότητα και περίπλοκες ζώνες γεωλογικών ρηγμάτων, προσθέτοντας επιπλέον επίπεδα δυσκολίας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση.

Το βαθύτερο σημείο της σήραγγας βρίσκεται 1.112 μέτρα κάτω από την κορυφογραμμή της οροσειράς Tianshan την οποία διατρέχει, ενώ υπάρχει φρέαρ βάθους 700+ μέτρων για εξαερισμό, κάτι που αποτελεί άλλο ένα παγκόσμιο ρεκόρ και δείχνει την κλίμακα του εγχειρήματος.

Τεχνολογική Καινοτομία υπό πίεση

Για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις, οι μηχανικοί ενσωμάτωσαν μια σειρά από προηγμένες τεχνολογίες. Χρησιμοποιήθηκαν καινοτόμες μέθοδοι στην τοπογραφία και τον σχεδιασμό υπερμεγεθών σηράγγων, προηγμένες τεχνικές εκσκαφής, έξυπνες λύσεις αυτοματισμού και πρωτοποριακά συστήματα ασφαλείας. Το έργο λειτούργησε ως πειραματικό πεδίο για μεθόδους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε παρόμοια projects παγκοσμίως.

Περισσότεροι από 3.000 εργάτες συμμετείχαν στην κατασκευή, αντιμετωπίζοντας καθημερινά τις ακραίες συνθήκες του υψομέτρου και του κλίματος. Η συνολική επένδυση έφτασε τα 46,7 δισεκατομμύρια γουάν (6,66 δισεκατομμύρια δολάρια), αντανακλώντας το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος.

La Chine a inauguré le tunnel routier le plus long du monde. Le tunnel Tianshan Shengli mesure 22,13 km et traverse les monts Tianshan dans la région du Xinjiang, au nord-ouest du pays pic.twitter.com/fA0HULkvxO — Marysieńka (@MarieMarysienka) December 28, 2025

Πως αλλάζει τα δεδομένα στην περιοχή

Το αποτέλεσμα αυτής της πενταετούς μάχης με τα στοιχεία είναι εντυπωσιακό. Η διέλευση των βουνών Tianshan που προηγουμένως απαιτούσε επτά ώρες σε ελικοειδείς δρόμους που έφταναν σε υψόμετρα άνω των 4.000 μέτρων – και συχνά έκλειναν το χειμώνα – τώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 20 λεπτά. Ο χρόνος ταξιδιού από το Ürümqi στην Korla έχει μειωθεί από επτά σε τρεισήμισι ώρες.

Η νέα αρτηρία συνδέεται με σημαντικούς εθνικούς άξονες όπως η G7 Πεκίνο-Ürümqi και η G30, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει διεθνείς διαδρόμους όπως η Νέα Ευρασιατική Γέφυρα. Το έργο μειώνει το κόστος logistics και επιταχύνει τη ροή ενέργειας, βιομηχανικών προϊόντων και αγροτικής παραγωγής μεταξύ βορρά και νότου της περιοχής.