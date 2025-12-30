quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Κίνα έσπασε όλα τα ρεκόρ: Στην κυκλοφορία η μεγαλύτερη σήραγγα του κόσμου

ΤΡΙΤΗ | 30.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
i-kina-espase-ola-ta-rekor-stin-kykloforia-i-megalyteri-siranga-tou-kosmou-788044

Ένα τιτάνιο έργο και μια από τις πιο δύσκολες κατασκευαστικές προκλήσεις της εποχής μας ολοκληρώθηκε, δείχνοντας την απίστευτη δυναμική της Κίνας

Στις 27 Δεκεμβρίου 2025, στην απομακρυσμένη περιοχή Σιντζιάνγκ, βορειοδυτικά  της Κίνας, εγκαινιάστηκε ένα από τα πιο φιλόδοξα μηχανικά έργα της εποχής μας. Η σήραγγα Tianshan Shengli, με συνολικό μήκος 22,13 χιλιόμετρα, κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ ως η μεγαλύτερη αυτοκινητοδρομική σήραγγα, αποτελώντας την καρδιά ενός νέου αυτοκινητοδρόμου μήκους 324,7 χιλιομέτρων που συνδέει τη βόρεια με τη νότια Σιντζιάνγκ.

Αυτοκινητοδρομικές, χαρακτηρίζονται οι σήραγγες με διαφορετικά τούνελ για τα δύο ρεύματα κυκλοφορία και τουλάχιστον δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Κίνα, έχει –μακράν- τις περισσότερες αυτοκινητοδρομικές σήραγγες σε σχέση με άλλες χώρες, με το συνολικό τους μήκος να ξεπερνά το άθροισμα όλων των υπόλοιπων, σε παγκόσμιο επίπεδο!

Αναλυτικά

Κίνα : 30.000 χλμ.

Ιαπωνία: 5.000 χλμ.

Ευρώπη :12.000 χλμ.

Αμερική: 1.000 χλμ.

Ασία (εκτός Κίνας): 2.000 χλμ.

Υπόλοιπο κόσμου : 1.000 χλμ.

Εχθρικό περιβάλλον και ακραίες συνθήκες

Το έργο, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020, αποτέλεσε μια πρωτοφανή πρόκληση για τους μηχανικούς. Σε υψόμετρο κοντά στα 3.000 μέτρα, οι συνθήκες εργασίας ήταν εξαιρετικά σκληρές. Οι θερμοκρασίες στην περιοχή μπορούν να πέσουν ακόμα και κάτω από -40°C, δημιουργώντας ένα ανελέητο περιβάλλον για τα συνεργεία, ενώ η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική δραστηριότητα και περίπλοκες ζώνες γεωλογικών ρηγμάτων, προσθέτοντας επιπλέον επίπεδα δυσκολίας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση.

Το βαθύτερο σημείο της σήραγγας βρίσκεται 1.112 μέτρα κάτω από την κορυφογραμμή της οροσειράς Tianshan την οποία διατρέχει, ενώ υπάρχει φρέαρ βάθους 700+ μέτρων για εξαερισμό, κάτι που αποτελεί άλλο ένα παγκόσμιο ρεκόρ και  δείχνει την κλίμακα του εγχειρήματος.

Τεχνολογική Καινοτομία υπό πίεση

Για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις, οι μηχανικοί ενσωμάτωσαν μια σειρά από προηγμένες τεχνολογίες. Χρησιμοποιήθηκαν καινοτόμες μέθοδοι στην τοπογραφία και τον σχεδιασμό υπερμεγεθών σηράγγων, προηγμένες τεχνικές εκσκαφής, έξυπνες λύσεις αυτοματισμού και πρωτοποριακά συστήματα ασφαλείας. Το έργο λειτούργησε ως πειραματικό πεδίο για μεθόδους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε παρόμοια projects παγκοσμίως.

Περισσότεροι από 3.000 εργάτες συμμετείχαν στην κατασκευή, αντιμετωπίζοντας καθημερινά τις ακραίες συνθήκες του υψομέτρου και του κλίματος. Η συνολική επένδυση έφτασε τα 46,7 δισεκατομμύρια γουάν (6,66 δισεκατομμύρια δολάρια), αντανακλώντας το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος.

Πως αλλάζει τα δεδομένα στην περιοχή

Το αποτέλεσμα αυτής της πενταετούς μάχης με τα στοιχεία είναι εντυπωσιακό. Η διέλευση των βουνών Tianshan που προηγουμένως απαιτούσε επτά ώρες σε ελικοειδείς δρόμους που έφταναν σε υψόμετρα άνω των 4.000 μέτρων – και συχνά έκλειναν το χειμώνα – τώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 20 λεπτά. Ο χρόνος ταξιδιού από το Ürümqi στην Korla έχει μειωθεί από επτά σε τρεισήμισι ώρες.

Η νέα αρτηρία συνδέεται με σημαντικούς εθνικούς άξονες όπως η G7 Πεκίνο-Ürümqi και η G30, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει διεθνείς διαδρόμους όπως η Νέα Ευρασιατική Γέφυρα. Το έργο μειώνει το κόστος logistics και επιταχύνει τη ροή ενέργειας, βιομηχανικών προϊόντων και αγροτικής παραγωγής μεταξύ βορρά και νότου της περιοχής.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
