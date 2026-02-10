Η κινέζικη Ferrari που βγάζει περισσότερα άλογα από την πραγματική – Είναι SUV

Άμα μισοκλείσεις τα μάτια σου τότε είναι σχεδόν ίδιο με το SUV της Ferrari. Άμα βυθίσεις το πόδι στο γκάζι είναι ακόμα καλύτερο

Καμπύλες που θυμίζουν Ferrari με επιδόσεις που ξεπερνούν ακόμα και το SUV της ιταλικής ξακουστής φίρμας; Είναι ποτέ δυνατόν; Κι όμως ναι! Κινέζοι… entered the chat με το νέο YU7 GT, ένα ακραίο αμιγώς ηλεκτρικό SUV με γραμμές που θα ζήλευαν Ιταλοί σχεδιαστές και ιπποδύναμη που θα ταίριαζε καλύτερα σε κάποιο ακραίο hypercar.

Η Xiaomi φαίνεται πως όταν είναι να κάνει κάτι το κάνει όσο καλύτερα γίνεται και όχι απλά για να «χτυπήσει κάρτα».

Ομορφιά και ακραία δύναμη σε τιμή… made in China

Η Xiaomi έχει πραγματοποιήσει ένα δυναμικό «μπάσιμο» σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά: αυτή των αυτοκινήτων υψηλής απόδοσης. Σε μια εποχή που οι κινέζοι έχουν κάνει ένα πραγματικό άλμα από την αφάνεια στην κορυφή, η Xiaomi είναι μια από τις εταιρείες που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν. Τρανό παράδειγμα είναι το ακραίο SU7 Ultra, ένα μοντέλο με επιδόσεις hypercar και τιμή «κοινού θνητού».

H εξαιρετικά υψηλή απόδοσή του, αποτέλεσμα της προηγμένης τεχνολογίας του, ανάγκασε ακόμα και τους ανθρώπους της Ferrari να το μελετήσουν, κάτι που «μιλάει» από μόνο του.

Η Xiaomi παρουσίασε πρόσφατα και την SUV εκδοχή του, χωρίς να κάνει εκπτώσεις σε σχεδιασμό και επιδόσεις.

Ηλεκτρική Purosangue

O λόγος για το Xiaomi YU7 GT, ένα μοντέλο με το οποίο η κινέζικη μάρκα δεν θέλει απλά να φτάσει τη Ferrari Purosangue, αλλά να την ξεπεράσει. Συγκεκριμένα, η έκδοση διπλού ηλεκτροκινητήρα διαθέτει ισχύ που ξεπερνά τους 1.000 ίππους, δηλαδή περίπου 300 περισσότερους απ’ όσους προσφέρει ο θηριώδης V12 κινητήρας της Purosangue.

Στις προδιαγραφές του μοντέλου που μας δίνει το Υπουργείο Βιομηχανίας, Πληροφοριών και Τεχνολογίας της Κίνας (MIIT) διαβάζουμε πως η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 300 χλμ./ώρα, αριθμός ο οποίος πιθανότατα είναι ηλεκτρονικά περιορισμένος, ενώ αναμένουμε να μάθουμε περισσότερα για την αυτονομία του.

Παράλληλα, το YU7 GT είναι πανέμορφο απ’ όποια μεριά και να το κοιτάξεις, με δυναμικές γραμμές και εντυπωσιακές καμπύλες να συνδυάζονται αρμονικά πάνω σε ένα υπέροχα σμιλεμένο αμάξωμα, ενώ λεπτομέρειες όπως οι κόκκινες δαγκάνες των φρένων να μαρτυρούν πως δεν προορίζεται απλώς για να πάει τα παιδιά στο… σχολείο.

Ενώ η κορυφαία έκδοση απευθύνεται σε μικρότερο, πιο «ακραίο» κοινό, οι εκδόσεις μονού κινητήρα (320 PS) και διπλού κινητήρα (691 PS) βοήθησαν το SUV της Xiaomi να ξεπεράσει μεγαθήρια όπως το Tesla Model Y σε πωλήσεις στην εγχώρια αγορά της Κίνας.

Η πραγματική διαφορά, ωστόσο, βρίσκεται στην τιμή: οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αρχική τιμή μεταξύ 450.000 και 500.000 γουάν, δηλαδή μεταξύ περίπου 45.000 και 50.000 ευρώ. Το εν λόγω χαρακτηριστικό κάνει τους ανταγωνιστές του να… ιδρώνουν, αφού για παράδειγμα, η ηλεκτρική Porsche Cayenne Turbo κοστίζει περίπου όσο δύο YU7 GT.

Tι κρατάμε: