Η κινεζική μάρκα αυτοκινήτων που συμμετέχει στο φετινό GNTM

Μια κινεζική μάρκα συμμετέχει στο φετινό GNTM κι έκλεψε την παράσταση με το μοντέρνο design των αυτοκινήτων της

Τα αυτοκίνητα της OMODA & JAECOO συμμετείχαν σε μια από τις πιο θεαματικές φωτογραφίσεις του φετινού διαγωνισμού ομορφιάς, κλέβοντας την παράσταση με το ελκυστικό design και την μοντέρνα αισθητική τους. Σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό με φόντο τη θάλασσα, τις σανίδες του σερφ και τη χρυσή άμμο, οι παίκτες, αφού πόζαραν με μια σανίδα του σερφ OMODA & JAECOO, συνέχισαν το σετ δίπλα στα δύο μοντέλα της κινέζικης μάρκας.

Στη φωτογράφιση του GNTM είδαμε το επιβλητικό JAECOO 7, σε μια plug-in υβριδική έκδοση με την προηγμένη τεχνολογία SHS της OMODA & JAECOO. Οι έντονες γραμμές και οι σύγχρονες λεπτομέρειες του εξωτερικού του σχεδιασμού συνδυάζονται αρμονικά με μια αύρα δυναμικής κομψότητας, δημιουργώντας ένα όχημα που δεν περνά απαρατήρητο.

Παράλληλα, χάρη στο Super Hybrid System (SHS), το JAECOO 7 SHS προσφέρει συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.200 χλμ., ενώ η προηγμένη αρχιτεκτονική ενός κινητήρα βενζίνης και δύο ηλεκτροκίνητων κινητήρων το καθιστούν ιδανικό για διαδρομές εντός κι εκτός πόλης.

Ακολούθησε το OMODA 5 EV, στην εντυπωσιακή απόχρωσή midnight blue, το οποίο εκπροσωπεί το «στρατόπεδο» της ηλεκτροκίνησης. Αθόρυβο, κομψό και τεχνολογικά προηγμένο, απευθύνεται σε όσους δεν κάνουν εκπτώσεις στο στυλ, αλλά ούτε και στην οικολογική τους συνείδηση. Με αυτονομία έως 430 χλμ., πλήρως ηλεκτρική πλατφόρμα και κορυφαία συστήματα ασφαλείας, που του χάρισαν 5 αστέρια από τον οργανισμό Euro NCAP, το OMODA 5 EV είναι το ιδανικό city car για όσους αναζητούν τον απόλυτο συνδυασμό design, καινοτομίας και ελευθερίας.

Εκτός από μοντέλο στη φωτογράφιση του GNTM, το OMODA 5 EV στην πλούσια premium έκδοσή του, αποτελεί και ένα από τα μεγάλα έπαθλα του φετινού διαγωνισμού.

Η συμμετοχή της OMODA & JAECOO στο GNTM αποτυπώνει ξεκάθαρα τη φιλοσοφία των δύο brands: τη σύνδεση του design με την ελευθερία της έκφρασης.

