quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η κινεζική μάρκα αυτοκινήτων που συμμετέχει στο φετινό GNTM

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05.12.2025
Autotypos Team
i-kineziki-marka-aftokiniton-pou-symmetechei-sto-fetino-gntm-785451

Μια κινεζική μάρκα συμμετέχει στο φετινό GNTM κι έκλεψε την παράσταση με το μοντέρνο design των αυτοκινήτων της

Τα αυτοκίνητα της OMODA & JAECOO συμμετείχαν σε μια από τις πιο θεαματικές φωτογραφίσεις του φετινού διαγωνισμού ομορφιάς, κλέβοντας την παράσταση με το ελκυστικό design και την μοντέρνα αισθητική τους. Σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό με φόντο τη θάλασσα, τις σανίδες του σερφ και τη χρυσή άμμο, οι παίκτες, αφού πόζαραν με μια σανίδα του σερφ OMODA & JAECOO, συνέχισαν το σετ δίπλα στα δύο μοντέλα της κινέζικης μάρκας.

Στη φωτογράφιση του GNTM είδαμε το επιβλητικό JAECOO 7, σε μια plug-in υβριδική έκδοση με την προηγμένη τεχνολογία SHS της OMODA & JAECOO. Οι έντονες γραμμές και οι σύγχρονες λεπτομέρειες του εξωτερικού του σχεδιασμού συνδυάζονται αρμονικά με μια αύρα δυναμικής κομψότητας, δημιουργώντας ένα όχημα που δεν περνά απαρατήρητο.

Παράλληλα, χάρη στο Super Hybrid System (SHS), το JAECOO 7 SHS προσφέρει συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.200 χλμ., ενώ η προηγμένη αρχιτεκτονική ενός κινητήρα βενζίνης και δύο ηλεκτροκίνητων κινητήρων το καθιστούν ιδανικό για διαδρομές εντός κι εκτός πόλης.

Ακολούθησε το OMODA 5 EV, στην εντυπωσιακή απόχρωσή midnight blue, το οποίο εκπροσωπεί το «στρατόπεδο» της ηλεκτροκίνησης. Αθόρυβο, κομψό και τεχνολογικά προηγμένο, απευθύνεται σε όσους δεν κάνουν εκπτώσεις στο στυλ, αλλά ούτε και στην οικολογική τους συνείδηση. Με αυτονομία έως 430 χλμ., πλήρως ηλεκτρική πλατφόρμα και κορυφαία συστήματα ασφαλείας, που του χάρισαν 5 αστέρια από τον οργανισμό Euro NCAP, το OMODA 5 EV είναι το ιδανικό city car για όσους αναζητούν τον απόλυτο συνδυασμό design, καινοτομίας και ελευθερίας.

Εκτός από μοντέλο στη φωτογράφιση του GNTM, το OMODA 5 EV στην πλούσια premium έκδοσή του, αποτελεί και ένα από τα μεγάλα έπαθλα του φετινού διαγωνισμού.

Η συμμετοχή της OMODA & JAECOO στο GNTM αποτυπώνει ξεκάθαρα τη φιλοσοφία των δύο brands: τη σύνδεση του design με την ελευθερία της έκφρασης.

Τι κρατάμε:

  • Η OMODA & JAECOO συμμετείχε στο φετινό GNTM
  • Τα JAECOO 7 και OMODA 5 EV έκλεψαν την παράσταση σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό με φόντο τη θάλασσα
  • Το ηλεκτρικό OMODA 5 EV  αποτελεί και ένα από τα μεγάλα έπαθλα του φετινού διαγωνισμού

Όλες οι ειδήσεις

Αυτό είναι το φθηνότερο SUV της Cupra στην Ελλάδα – Το έχουν λατρέψει οι Έλληνες

Δοκιμάσαμε σε Off-Road το νέο τετρακίνητο υβριδικό Jeep Avenger 4xe

F1: Που και πότε θα δεις τον γεμάτο σασπένς αγώνα στο Άμπου Ντάμπι – Διάβασε όλα τα σενάρια

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#JAECOO 7#OMODA & JAECOO#OMODA 5
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

omoda-jaecoo-irthan-stin-ellada-me-poly-kales-times-751744

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.02.2025

OMODA & JAECOO: Ήρθαν στην Ελλάδα με πολύ καλές τιμές
nea-ekdosi-gia-to-diasimo-agrotiko-pou-kaiei-62-lt-100km-pote-erchetai-ellada-785455

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.12.2025

Νέα έκδοση για το διάσημο αγροτικό που καίει 6,2 lt/100km – Πότε έρχεται Ελλάδα;
kakokairia-byron-oloi-oi-dromoi-pou-echoun-provlima-des-poioi-echoun-kleisei-692405

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.12.2025

Κακοκαιρία Byron: Όλοι οι δρόμοι που έχουν πρόβλημα – Δες ποιοι έχουν κλείσει
astynomia-to-video-sto-instagram-gia-tin-pagkosmia-imera-atomon-me-anapiria-pou-prokalese-thyella-antidraseon-deite-ta-scholia-785362

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.12.2025

Αστυνομία: Το video στο Instagram για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων – Δείτε τα σχόλια
paradothike-stin-kykloforia-o-3os-megalyteros-aftokinitodromos-tis-elladas-des-pou-einai-785390

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.12.2025

Παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο 3ος μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της Ελλάδας – Δες που είναι
i-marka-pou-poulise-70-300-aftokinita-to-noemvrio-stin-ellada-oi-times-xekinoun-apo-15-900-evro-785371

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.12.2025

Η μάρκα που πούλησε 70.300 αυτοκίνητα το Νοέμβριο – Στην Ελλάδα οι τιμές ξεκινούν από 15.900 ευρώ

Πρόσφατες Ειδήσεις