Η κινεζική μάρκα που έχει έρθει στην Ελλάδα τώρα σε συνεργασία με τη Ford – Τι κερδίζει η κάθε μία;

Στα σκαριά κοινή παραγωγή στην Ευρώπη με το εργοστάσιο της Βαλένθια να αποτελεί κοινό τόπο

Σενάρια συνεργασίας ανάμεσα στη Ford και τον κινεζικό όμιλο Geely φέρνουν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο παραγωγής κινεζικών αυτοκινήτων εντός ευρωπαϊκών εργοστασίων της αμερικανικής εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας εμφανίζεται ως το επικρατέστερο σημείο για μια τέτοια συμφωνία.

Τι εξυπηρετεί η συγκεκριμένη κίνηση

Αυτή η κίνηση έχει προφανείς λόγους. Οχήματα που κατασκευάζονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιβαρύνονται με τους αυξημένους δασμούς που έχουν επιβληθεί στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κινεζικής προέλευσης. Μέσα στο επόμενο διάστημα, μάλιστα, οι δασμοί αυτοί αναμένεται να αντικατασταθούν από καθεστώς ελάχιστων τιμών, καθιστώντας την ευρωπαϊκή παραγωγή ακόμη πιο ελκυστική για τους Κινέζους κατασκευαστές.

Για τη Geely, η συνεργασία αυτή φαντάζει ιδανική. Αντί να εξάγει αυτοκίνητα από την Κίνα με επιπλέον κόστος, θα μπορούσε να τα συναρμολογεί σε ευρωπαϊκό έδαφος και να τα διαθέτει άμεσα στις αγορές της Γηραιάς Ηπείρου. Σύμφωνα με στοιχεία, ήδη ένα στα δέκα αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρώπη προέρχεται από κινεζική μάρκα, ποσοστό που αυξάνεται σταθερά.

Από την πλευρά της Ford, το ενδιαφέρον είναι λιγότερο… γεωπολιτικό και περισσότερο πρακτικό. Το εργοστάσιο της Βαλένθια παράγει σήμερα μόνο το Kuga (Escape), ενώ έχει προγραμματιστεί και η προσθήκη ενός ευρωπαϊκού Bronco από το 2027. Ωστόσο, η συνολική παραγωγή της Ford στην Ευρώπη έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, αφήνοντας σημαντική ανεκμετάλλευτη δυναμικότητα. Η φιλοξενία μοντέλων της Geely θα μπορούσε να αυξήσει τον βαθμό αξιοποίησης των γραμμών παραγωγής και να μειώσει το κόστος ανά όχημα.

Τεχνολογία ως αντάλλαγμα

Η συνεργασία, αν προχωρήσει, δεν θα είναι μονόπλευρη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Geely θα μπορούσε να προσφέρει στη Ford πρόσβαση σε προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), έναν τομέα στον οποίο οι κινεζικές εταιρείες έχουν εξελιχθεί με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Στελέχη της Ford έχουν παραδεχθεί δημόσια ότι το τεχνολογικό χάσμα στον τομέα αυτό άνοιξε γρηγορότερα απ’ όσο αναμενόταν, γεγονός που καθιστά μια τέτοια ανταλλαγή ιδιαίτερα ελκυστική.

Οι δύο πλευρές, άλλωστε, έχουν παρελθόν. Η Geely είναι ιδιοκτήτρια της Volvo, την οποία η Ford είχε πουλήσει στον κινεζικό όμιλο πριν από χρόνια. Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι μοντέλα της Volvo θα παραχθούν στην Ισπανία – το EX30 κατασκευάζεται ήδη στο Βέλγιο – αναλυτές εκτιμούν ότι ένα ηλεκτρικό SUV της Geely, όπως το EX5, θα μπορούσε να αποτελέσει πιθανό υποψήφιο για παραγωγή στη Βαλένθια.

Ένα μοντέλο συνεργασίας που κερδίζει έδαφος

Η Geely δεν είναι νέα σε τέτοιου είδους συνεργασίες. Έχει ήδη συνάψει αντίστοιχες συμφωνίες με τη Renault στη Νότια Κορέα και τη Βραζιλία, ενώ και άλλες κινεζικές μάρκες κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Η BYD ετοιμάζεται να ξεκινήσει παραγωγή στην Ουγγαρία μέσα στη χρονιά, ενώ η MG αναζητά επίσης ευρωπαϊκή τοποθεσία για εργοστάσιο.

Τίποτα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα, όμως αν η συνεργασία Ford–Geely προχωρήσει, ενδέχεται να αποτελέσει οδηγό για το πώς οι παραδοσιακοί δυτικοί κατασκευαστές και οι ταχέως ανερχόμενοι κινεζικοί όμιλοι μπορούν να συνυπάρξουν: συνεργαζόμενοι σε επίπεδο παραγωγής, αλλά παραμένοντας ανταγωνιστές στην αγορά.