Η κινεζική μάρκα που έχει πάνω από 95% διαθεσιμότητα ανταλλακτικών στην Ελλάδα – Δίνει 12 χρόνια εγγύηση

Η κινεζική εταιρεία ανακοινώνει πάνω από 95% διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και κάλυψη έως 12 χρόνια.

Η ταχεία είσοδος δεκάδων νέων κινεζικών μοντέλων στην ελληνική αγορά έχει μεταφέρει σταδιακά τη συζήτηση από την τιμή και τον εξοπλισμό σε ένα εξίσου κρίσιμο ζήτημα. Τι συμβαίνει μετά την αγορά και πόσο εύκολα βρίσκεις ανταλλακτικά όταν τα χρειαστείς;

Η Chery επιχειρεί να απαντήσει σε μία από τις βασικές επιφυλάξεις που μπορεί να έχει ένας αγοραστής απέναντι σε μια σχετικά νέα για την Ελλάδα μάρκα, ανακοινώνοντας ότι η διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών στη χώρα ξεπερνά το 95%.

Παράλληλα, η μάρκα διαθέτει περισσότερα από 15 εξουσιοδοτημένα σημεία service, παρέχει δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης υπό συγκεκριμένες συνθήκες και συνοδεύει τα αυτοκίνητά της από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών, η οποία στην Ελλάδα επεκτείνεται κατά επιπλέον 5 χρόνια από το Spanos Group, φτάνοντας συνολικά έως τα 12 χρόνια.

Πάνω από 95% διαθεσιμότητα ανταλλακτικών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη Chery, το ποσοστό διαθεσιμότητας ανταλλακτικών στην ελληνική αγορά βρίσκεται πάνω από το 95%. Πρόκειται για ένα στοιχείο με ιδιαίτερη πρακτική σημασία, αφού η ύπαρξη ενός ανταλλακτικού στην τοπική αποθήκη μπορεί να μειώσει σημαντικά τον χρόνο που ένα όχημα μένει ακινητοποιημένο περιμένοντας εξάρτημα από το εξωτερικό.

Η εταιρεία αναφέρει ότι έχει οργανώσει στην Ελλάδα κέντρο τροφοδοσίας γνήσιων ανταλλακτικών, από το οποίο εξυπηρετείται το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης.

Χρειάζεται πάντως να σημειωθεί ότι το ποσοστό άνω του 95% αποτελεί στοιχείο που ανακοινώνει η ίδια η Chery και δεν προκύπτει από ανεξάρτητη μέτρηση του χρόνου επισκευής ή της διαθεσιμότητας ανά κωδικό ανταλλακτικού.

Δωρεάν αυτοκίνητο αν η επισκευή ξεπεράσει τις δύο ημέρες

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία επιπλέον παροχή του after sales προγράμματος. Στην περίπτωση που η επισκευή ενός Chery διαρκέσει περισσότερο από δύο ημέρες, η εταιρεία αναφέρει ότι παρέχεται στον ιδιοκτήτη δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης.

Μια τέτοια υπηρεσία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περίπτωση βλάβης ή επισκευής που απαιτεί πολυήμερη παραμονή στο συνεργείο, καθώς περιορίζει την πρακτική επιβάρυνση για τον κάτοχο.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιεί το επίσημο δίκτυο είναι γνήσια Chery και, σύμφωνα με την εταιρεία, έχουν σχεδιαστεί, ελεγχθεί και εγκριθεί με βάση τις εργοστασιακές προδιαγραφές κάθε μοντέλου.

Πάνω από 15 εξουσιοδοτημένα σημεία service

Η διαθεσιμότητα των εξαρτημάτων είναι μόνο ένα μέρος της εξίσωσης. Εξίσου σημαντικό είναι το μέγεθος και η τεχνική κατάρτιση του δικτύου που καλείται να πραγματοποιήσει τη διάγνωση και την επισκευή.

Η Chery διαθέτει σήμερα περισσότερους από 15 εξουσιοδοτημένους συνεργάτες service στην Ελλάδα, με το δίκτυο να βρίσκεται, σύμφωνα με την εταιρεία, σε διαδικασία περαιτέρω επέκτασης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση των τεχνικών για τα ηλεκτροποιημένα συστήματα της μάρκας και κυρίως για την τεχνολογία Chery Super Hybrid – CSH, η οποία χρησιμοποιείται στα plug-in hybrid και υβριδικά μοντέλα της.

Για τις νέες κινεζικές μάρκες αυτό είναι ίσως εξίσου σημαντικό με την ίδια την ύπαρξη ανταλλακτικών. Η διάγνωση ενός σύγχρονου plug-in hybrid απαιτεί διαφορετική τεχνική κατάρτιση από ένα συμβατικό θερμικό αυτοκίνητο και συνεπώς η εκπαίδευση του δικτύου αποτελεί βασικό μέρος της υποστήριξης μετά την πώληση.

Τι ισχύει πραγματικά με τα 12 χρόνια εγγύηση

Εδώ χρειάζεται μία σημαντική διευκρίνιση. Τα Chery στην Ελλάδα συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 km, όποιο από τα δύο συμπληρωθεί πρώτο. Για την μπαταρία υψηλής τάσης η εργοστασιακή κάλυψη είναι 8 χρόνια ή 160.000 km, επίσης με ισχύ του ορίου που θα συμπληρωθεί πρώτο.

Τα «12 χρόνια εγγύηση» προκύπτουν επειδή το Spanos Group, ο αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην Ελλάδα, προσθέτει επέκταση 5 επιπλέον ετών στην κάλυψη των αυτοκινήτων. Επομένως, δεν πρόκειται για 12ετή εργοστασιακή εγγύηση από την Chery. Πρόκειται για 7 χρόνια εργοστασιακής κάλυψης και επιπλέον 5 χρόνια επέκτασης από τον Έλληνα εισαγωγέα, σύμφωνα με τους όρους που συνοδεύουν το σχετικό πρόγραμμα.

Η διάκριση είναι σημαντική για τον υποψήφιο αγοραστή, καθώς οι όροι και οι καλύψεις μιας επέκτασης μπορεί να διαφέρουν από εκείνους της αρχικής εργοστασιακής εγγύησης.

Πρώτη κινεζική μάρκα στη μελέτη αξιοπιστίας της J.D. Power

Η Chery επικαλείται παράλληλα τα αποτελέσματα της Vehicle Dependability Study 2026 της J.D. Power, στην οποία κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των εγχώριων κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών. Σύμφωνα με την εταιρεία, είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που κατακτά τη συγκεκριμένη θέση.

Και εδώ χρειάζεται να διαβάζουμε σωστά το εύρημα. Η διάκριση αφορά την κατάταξη μεταξύ κινεζικών εγχώριων μαρκών στη συγκεκριμένη μελέτη και αγορά, όχι μια παγκόσμια πρώτη θέση αξιοπιστίας απέναντι σε όλους τους κατασκευαστές.

Γιατί το after sales γίνεται όλο και σημαντικότερο για τις κινεζικές μάρκες

Η ελληνική αγορά έχει αλλάξει αισθητά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, με κατασκευαστές από την Κίνα να αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη παρουσία.

Τα περισσότερα νέα μοντέλα επιχειρούν να προσελκύσουν το κοινό μέσω πλούσιου εξοπλισμού, προηγμένης τεχνολογίας και ανταγωνιστικής τιμής. Όσο όμως αυξάνονται οι πωλήσεις τους, η πραγματική δοκιμασία μεταφέρεται σταδιακά στο after sales.

Η ύπαρξη ανταλλακτικών, η γεωγραφική κάλυψη του δικτύου, η εκπαίδευση των συνεργείων και ο πραγματικός χρόνος αποκατάστασης μιας βλάβης είναι παράγοντες που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού στις νέες μάρκες σε βάθος χρόνου.

Σε αυτό το πεδίο η Chery επιχειρεί να δημιουργήσει από νωρίς υποδομή, με το ποσοστό άνω του 95% που ανακοινώνει για τα διαθέσιμα ανταλλακτικά να αποτελεί ένα από τα βασικά επιχειρήματά της.

Τι κρατάμε;