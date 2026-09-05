Η κινεζική μάρκα που είναι στο Top 3 των premium ηλεκτρικών εταιριών στην Ελλάδα

Η Zeekr ανέβηκε στην 3η θέση των premium ηλεκτρικών μαρκών στην Ελλάδα τον Ιούλιο, με μερίδιο άνω του 11% και 100+ ταξινομήσεις το 2026.

Μπορεί να βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα στην ελληνική αγορά, όμως η Zeekr έχει ήδη καταφέρει να μπει ανάμεσα στις κορυφαίες premium ηλεκτρικές μάρκες της χώρας. Τον Ιούλιο του 2026 η κινεζική εταιρεία κατέλαβε την 3η θέση στις ταξινομήσεις premium αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, αποσπώντας μερίδιο άνω του 11% στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η επίδοση δεν περιορίζεται μάλιστα σε έναν καλό μήνα. Στο σύνολο Ιανουαρίου-Ιουλίου η Zeekr βρίσκεται στην 4η θέση των premium BEV μαρκών, έχοντας ήδη ξεπεράσει το ορόσημο των 100 ταξινομήσεων μέσα στο 2026.

3η premium ηλεκτρική μάρκα τον Ιούλιο

Η σημαντικότερη επίδοση αφορά τον Ιούλιο, όταν η Zeekr ανέβηκε στην 3η θέση μεταξύ των premium BEV εταιρειών της ελληνικής αγοράς. Το μερίδιό της ξεπέρασε το 11%, ποσοστό ιδιαίτερα σημαντικό για μια μάρκα που δεν διαθέτει πίσω της πολυετή παρουσία και αναγνωρισιμότητα στην Ελλάδα.

Στο επτάμηνο η εικόνα παραμένει θετική, έστω και αν η κατάταξη είναι ελαφρώς χαμηλότερη.

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Η Zeekr επομένως δεν βρίσκεται ακόμη στο Top 3 του επταμήνου, αλλά κατάφερε να μπει στην πρώτη τριάδα τον Ιούλιο, δείχνοντας ότι ο ρυθμός της στην ελληνική αγορά αυξάνεται.

Ποια είναι η Zeekr

Η Zeekr έχει επιλέξει να τοποθετηθεί στην premium πλευρά της ηλεκτροκίνησης και όχι να ανταγωνιστεί αποκλειστικά μέσω χαμηλής τιμής. Η γκάμα που έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα βασίζεται σε διαφορετικού χαρακτήρα αυτοκίνητα, αλλά με κοινή φιλοσοφία την υψηλή τεχνολογία, τις επιδόσεις και τον σύγχρονο σχεδιασμό.

Σήμερα βασίζεται στα Zeekr X, 001 και 7X, ενώ πρόσφατα προστέθηκε και το νέο 7GT.

Zeekr X, το μικρότερο της οικογένειας

Το Zeekr X αποτελεί την compact πρόταση της εταιρείας. Είναι ουσιαστικά το μοντέλο που καλείται να κάνει πιο προσιτή την είσοδο στη μάρκα, διατηρώντας όμως την premium τοποθέτηση που επιδιώκει η Zeekr.

Η έμφαση βρίσκεται στις compact διαστάσεις, στην τεχνολογία και στην καθημερινή ευχρηστία, απευθυνόμενο κυρίως σε όσους θέλουν ένα μικρότερο premium ηλεκτρικό χωρίς να στραφούν σε ένα μεγάλο SUV.

Zeekr 001, το ηλεκτρικό shooting brake

Εντελώς διαφορετική φιλοσοφία ακολουθεί το Zeekr 001. Η χαρακτηριστική shooting brake σιλουέτα το διαφοροποιεί από την πληθώρα των ηλεκτρικών SUV, συνδυάζοντας πιο δυναμική σχεδίαση με πρακτικότητα, υψηλές επιδόσεις και μεγάλη αυτονομία.

Το 001 ήταν από τα μοντέλα που διαμόρφωσαν αρχικά την εικόνα της Zeekr ως μιας κινεζικής εταιρείας που επιδιώκει να κινηθεί περισσότερο προς το premium κομμάτι της αγοράς.

Zeekr 7X για όσους θέλουν SUV

Στην πολυπληθέστερη κατηγορία των premium SUV βρίσκεται το Zeekr 7X. Το ηλεκτρικό SUV χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική 800V, με τη γρήγορη φόρτιση να αποτελεί ένα από τα βασικά τεχνολογικά του χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επενδύει στους χώρους, στην τεχνολογία της καμπίνας και στην άνεση, διεκδικώντας ένα κοινό που μέχρι πρόσφατα θα κοιτούσε σχεδόν αποκλειστικά προς τις καθιερωμένες ευρωπαϊκές premium εταιρείες.

Νέο 7GT με φόρτιση 10-80% σε 13 λεπτά

Το νεότερο μέλος της ελληνικής γκάμας είναι το Zeekr 7GT, το οποίο προσθέτει μια περισσότερο οδηγοκεντρική Gran Turismo επιλογή. Και εδώ χρησιμοποιείται ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V, με ένα από τα εντυπωσιακότερα στοιχεία να είναι ο ανακοινωμένος χρόνος φόρτισης.

Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, το 10-80% της μπαταρίας μπορεί να ολοκληρωθεί σε μόλις 13 λεπτά. Οι επιδόσεις είναι αντίστοιχα υψηλές, με την ισχυρότερη εκδοχή να χρειάζεται 3,3 δευτερόλεπτα για το 0-100 km/h.

Το 7GT απέσπασε επίσης πέντε αστέρια στις δοκιμές Euro NCAP, σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρωτόκολλα αξιολόγησης του 2026.

Και μετά έρχεται το Zeekr 9X

Η ανάπτυξη της γκάμας δεν σταματά στα αμιγώς ηλεκτρικά. Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται στην Ελλάδα και το Zeekr 9X, με το οποίο η εταιρεία ανεβαίνει στην κατηγορία των μεγάλων luxury SUV.

Το ενδιαφέρον στην περίπτωσή του είναι ότι δεν πρόκειται για ένα ακόμη αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, αλλά για μια πρόταση με Super Hybrid τεχνολογία. Η κορυφαία ισχύς φτάνει έως τους 897 ίππους, ενώ για το 0-100 km/h απαιτούνται μόλις 4,1 δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, η Zeekr δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση των επιβατών και στη λογική «first class» του εσωτερικού, επιχειρώντας με το 9X να κινηθεί ακόμη ψηλότερα στην premium αγορά.

Τι κρατάμε;