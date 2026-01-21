Η κινεζική μάρκα που έκανε ρεκόρ πωλήσεων το 2025 – Τιμές στην Ελλάδα

Το 2025, η Κινέζικη μάρκα ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την παρουσία της στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου

Πρωταθλήτρια σε εξαγωγές για 23η χρονιά αναδείχθηκε η Chery, ενώ η κινέζικη μάρκα κατάφερε να ξεπεράσει τις προσδοκίες και στη χώρα μας. Παρά το μικρό διάστημα παρουσίας στην Ελλάδα, η Chery Greece σημείωσε 1.027 ταξινομήσεις, με τους Έλληνες αγοραστές να βάζουν το δικό τους λιθαράκι σε μια άκρως επιτυχημένη χρονιά.

Χρονιά ρεκόρ το 2025

Συνολικά, η Chery πούλησε παγκοσμίως 2.806.393 αυτοκίνητα μέσα στο 2025, αριθμός που υποδηλώνει αύξηση 7,77% σε σχέση με τα 2.603.916 του 2024. Ενδεικτικό της φιλοσοφίας της εταιρείας και της ικανότητάς της Chery να παράγει μοντέλα που ταιριάζουν στις ανάγκες διαφορετικών περιοχών του πλανήτη, είναι ότι σχεδόν όλη αυτή η αύξηση προήλθε από τη βελτίωση της εξαγωγικής της δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, οι 1.344.020 εξαγωγές το 2025 αντιπροσωπεύουν αύξηση 17,4% σε σχέση με το 2024 (1.144.588), και χαρίζουν στην Chery την πρωτιά σε εξαγωγές αυτοκινήτων μεταξύ όλων των κατασκευαστών της Κίνας, για 23η χρονιά! Έτσι, μέχρι σήμερα, περισσότερα από 18,5 εκατ. οχήματα της Chery έχουν κυκλοφορήσει σε όλες τις αγορές του πλανήτη στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Πάνω από 1.000 πωλήσεις σε 6 μήνες

Η Chery έκανε το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά τον Ιούλιο του 2025 με τα SUV, Tiggo 7 και Tiggo 8, τα οποία σύστησαν δυναμικά την κινέζικη μάρκα στο ελληνικό κοινό με τα προηγμένα και πολυάριθμα συστήματα ασφαλείας τους και την πρακτικότητά τους, ενώ τον Σεπτέμβριο, το πιο προσιτό Tiggo 4 ήρθε να διευρύνει την απήχηση της μάρκας.

Η αξία του αναγνωρίστηκε άλλωστε και από τους ειδικούς δημοσιογράφους αυτοκινήτου, οι οποίο το τοποθέτησαν μεταξύ των φιναλίστ για το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026».

Το τελευταίο 3μηνο της χρονιάς, με το Tiggo 4 σε πλήρη διάθεση και το όνομα της εταιρείας να γίνεται γνώριμο σε όλο και μεγαλύτερο μέρος του κοινού, οι ταξινομήσεις της Chery Greece αυξήθηκαν με εντυπωσιακό ρυθμό, φτάνοντας τελικά συνολικά τα 1.027 αυτοκίνητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Δεκέμβριο η Chery βρέθηκε στην 9η θέση των πωλήσεων του μήνα και στην 1η μεταξύ των εταιρειών από την Κίνα.

Η ανάπτυξη ενός μεγάλου δικτύου συνεργατών στην ελληνική επικράτεια ήταν προτεραιότητα για την Chery Greece, μέλος του Spanos Group, με 12 σημεία πώλησης, τα οποία θα ξεπεράσουν τα 15 τους πρώτους μήνες του 2026. Ήδη όμως η στρατηγική ανάπτυξη στην περιφέρεια απέδωσε καρπούς, με τα αυτοκίνητα της Chery να κατακτούν τον Δεκέμβριο την 1η θέση των πωλήσεων στον Νομό Πρέβεζας και την 3η στον Νομό Καβάλας.

Στην Αττική, εκεί όπου σημειώνονται οι περισσότερες ταξινομήσεις, βρέθηκε στην 6η θέση.

Η Chery μπαίνει στο 2026 έχοντας υψηλές προσδοκίες, προσφέροντας υβριδική τεχνολογία αιχμής, ασφάλεια, αξιοπιστία και μια νέα εμπειρία κινητικότητας.

