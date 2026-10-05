Η κινεζική μάρκα που πούλησε 417 αυτοκίνητα το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα – Έχει 12 χρόνια εγγύηση

Η δημοφιλής μάρκα κατέγραψε 417 ταξινομήσεις λιανικής τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, φτάνοντας στην 3η θέση, με το υβριδικό B-SUV να ξεχωρίζει.

Η παρουσία των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ελλάδα ενισχύεται με ταχείς ρυθμούς και μία από τις μάρκες που ξεχώρισαν τον Σεπτέμβριο του 2026 ήταν η Chery. Η εταιρεία κατέγραψε 417 ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων σε ιδιώτες μέσα σε έναν μήνα, επίδοση που την έφερε στην 3η θέση της ελληνικής αγοράς λιανικής, παρά το γεγονός ότι η παρουσία της στη χώρα μας είναι ακόμη σχετικά νέα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η επίδοση στις δύο μεγαλύτερες αγορές της χώρας, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου η Chery βρέθηκε στη 2η θέση των ταξινομήσεων λιανικής. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας αποδίδεται στο Tiggo 4 Hybrid, το οποίο τον ίδιο μήνα βρέθηκε ανάμεσα στα δημοφιλέστερα καινούργια αυτοκίνητα ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Παράλληλα, η κινεζική εταιρεία επιχειρεί να μειώσει έναν από τους βασικούς ενδοιασμούς που συνοδεύουν την αγορά μιας σχετικά νέας μάρκας, προσφέροντας εγγύηση που φτάνει έως και τα 12 χρόνια για όλα τα μοντέλα της.

417 αυτοκίνητα σε ιδιώτες μέσα σε έναν μήνα

Το σημαντικότερο στοιχείο των αποτελεσμάτων του Σεπτεμβρίου είναι ότι οι 417 ταξινομήσεις αφορούν αποκλειστικά το κανάλι λιανικής, δηλαδή αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν σε ιδιώτες. Με αυτή την επίδοση, η Chery ανέβηκε στην 3η θέση μεταξύ όλων των εταιρειών στην ελληνική αγορά λιανικής.

Το στοιχείο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή η ίδια η σύνθεση των συνολικών ταξινομήσεων της μάρκας δείχνει ισχυρή εξάρτηση από τον ιδιώτη αγοραστή. Συγκεκριμένα, το 74,2% των συνολικών ταξινομήσεων της Chery τον Σεπτέμβριο αφορούσε ιδιώτες, γεγονός που δείχνει ότι η ανάπτυξή της δεν στηρίζεται κυρίως σε εταιρικούς στόλους ή μαζικές ταξινομήσεις.

Δεύτερη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ακόμη καλύτερη ήταν η επίδοση στις δύο μεγαλύτερες αγορές αυτοκινήτου της χώρας. Συνολικά 300 Chery ταξινομήθηκαν σε ιδιώτες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα η μάρκα να καταλάβει τη 2η θέση στις λιανικές ταξινομήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές. Η εταιρεία κατέγραψε παράλληλα και πρωτιές σε μικρότερες περιφερειακές αγορές.

Τον Σεπτέμβριο βρέθηκε στην 1η θέση σε ταξινομήσεις λιανικής σε:

Καβάλα

Πρέβεζα

Τρίπολη

Λιβαδειά

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η διείσδυση της Chery δεν περιορίζεται μόνο στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά αρχίζει να αποκτά μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος.

Το Tiggo 4 Hybrid ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία της μάρκας είχε το Chery Tiggo 4 Hybrid. Το compact SUV κατέγραψε συνολικά 408 ταξινομήσεις μέσα στον Σεπτέμβριο, συνυπολογίζοντας λιανικές και εταιρικές ταξινομήσεις. Η επίδοση αυτή το έφερε στην 4η θέση μεταξύ όλων των καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Ακόμη υψηλότερα βρέθηκε όταν εξετάζουμε αποκλειστικά τις αγορές ιδιωτών. Με 309 λιανικές ταξινομήσεις, το Tiggo 4 Hybrid ανέβηκε στη 2η θέση ολόκληρης της αγοράς λιανικής.

Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική επίδοση για ένα μοντέλο και μια μάρκα που βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία εδραίωσης στην ελληνική αγορά.

Γιατί το Tiggo 4 έχει τόσο μεγάλη σημασία για την Chery

Το Tiggo 4 Hybrid είναι ένα SUV μήκους 4,32 μέτρων, επομένως τοποθετείται σε μία από τις πλέον εμπορικές περιοχές της ελληνικής αγοράς. Η Chery το έχει τοποθετήσει με έμφαση στο value for money, συνδυάζοντας υβριδικό σύστημα κίνησης με πλούσιο εξοπλισμό άνεσης, συνδεσιμότητας και ασφάλειας.

Η εμπορική του επίδοση τον Σεπτέμβριο δείχνει πόσο σημαντικό μπορεί να είναι ένα μοντέλο-κλειδί για την ταχεία είσοδο μιας νέας μάρκας στην αγορά. Από τις 417 λιανικές ταξινομήσεις ολόκληρης της Chery, οι 309 προήλθαν μόνο από το Tiggo 4 Hybrid, κάτι που δείχνει ότι αυτή τη στιγμή αποτελεί με διαφορά το βασικότερο μοντέλο της εταιρείας στην Ελλάδα.

12 χρόνια εγγύηση στα μοντέλα της Chery

Πέρα από τις τιμές, τον εξοπλισμό και την υβριδική τεχνολογία, η Chery επιχειρεί να διαφοροποιηθεί και στον τομέα της κάλυψης μετά την αγορά. Η εταιρεία προσφέρει στην ελληνική αγορά εγγύηση έως και 12 ετών για όλα τα μοντέλα της.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα κάλυψης, το οποίο έχει προφανή σημασία σε μια νέα μάρκα, καθώς ο υποψήφιος αγοραστής δεν αξιολογεί μόνο την αρχική τιμή αλλά και ζητήματα όπως η αξιοπιστία, η τεχνική υποστήριξη και το κόστος ιδιοκτησίας σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Chery, η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ξεπερνά το 95%, με στόχο να μειώνονται οι χρόνοι αναμονής σε περίπτωση επισκευής ή συντήρησης.

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