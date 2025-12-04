quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η μάρκα που πούλησε 70.300 αυτοκίνητα το Νοέμβριο – Στην Ελλάδα οι τιμές ξεκινούν από 15.900 ευρώ

ΠΕΜΠΤΗ | 04.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
i-marka-pou-poulise-70-300-aftokinita-to-noemvrio-stin-ellada-oi-times-xekinoun-apo-15-900-evro-785371

Η κινεζική εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων συνεχίζει σε τροχιά ανόδου, ξεπερνώντας ήδη τον ετήσιο στόχο της για το 2025

Η Leapmotor επιβεβαιώνει για ακόμη έναν μήνα ότι αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς «ανερχόμενους παίκτες» στη κινεζική βιομηχανία EV, σημειώνοντας νέο ρεκόρ παραδόσεων τον Νοέμβριο, φτάνοντας τις 70.327 μονάδες (συνολικά στην Κίνα και στις εξαγωγές).

Αυτή ήταν η έβδομη συνεχόμενη μηνιαία κορύφωση των επιδόσεών της, αποδεικνύοντας ότι η εμπορική της δυναμική όχι μόνο διατηρείται αλλά ενισχύεται.

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024, η αύξηση φτάνει το 75%, υπογραμμίζοντας τη θεαματική επέκταση των πωλήσεων μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Ραγδαία αύξηση από την αρχή του έτους

Συνολικά για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου, η Leapmotor έχει παραδώσει 536.132 οχήματα, καταγράφοντας 113% άνοδο σε ετήσια βάση. Στα μέσα Νοεμβρίου, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε τις 500.000 παραδόσεις σε Κίνα και εξωτερικό πετυχαίνοντας νωρίτερα τον στόχο που είχε θέσει για ολόκληρο το 2025 (!). Πλέον, γίνεται λόγος για αναθεώρηση του στόχου προς τα πάνω.

Νέα μοντέλα που φέρνουν ζήτηση

Ο ισχυρός ρυθμός ανάπτυξης συνδέεται με την ανανέωση της γκάμας και την είσοδο σε σημαντικά segments της αγοράς:

  • Lafa5 (κωδικός B05): νέο ηλεκτρικό hatchback, λανσαρισμένο στις 27 Νοεμβρίου
  • A10 (κωδικός B03X): compact ηλεκτρικό SUV που έκανε ντεμπούτο στο Guangzhou Auto Show
  • D19 SUV: διαθέσιμο και ως range-extended EV, με την μεγαλύτερη μπαταρία 80 kWh που έχει τοποθετήσει έως σήμερα η Leapmotor

Πλήρης κάλυψη της αγοράς στην Κίνα

Η τρέχουσα προϊοντική γκάμα της εταιρείας περιλαμβάνει τα T03, A10, B10, B01, C01, C10, C11, C16 και Lafa5.

Τα T03 και B01 προσφέρονται μόνο ως BEV, ενώ τα υπόλοιπα διαθέτουν τόσο αμιγώς ηλεκτρικές όσο και range-extended (REEV) εκδόσεις — κάτι που δίνει στη Leapmotor ευελιξία απέναντι στους περιορισμούς φόρτισης σε αρκετές ασιατικές αγορές.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη δοκιμή του Leapmotor T03 των 15.900 ευρώ

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη δοκιμή του Leapmotor C10 REEV

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη δοκιμή του ηλεκτρικού Leapmotor C10

Eπισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Leapmotor στην Ελλάδα, ΕΔΩ

Τι κρατάμε;

  • 70.327 παραδόσεις τον Νοέμβριο → 7ος συνεχόμενος μήνας ρεκόρ
  • +75% σε σχέση με πέρσι τον ίδιο μήνα
  • Πάνω από 536.000 παραδόσεις στο 11μηνο, με 113% ετήσια αύξηση
  • Υπέρβαση του ετήσιου στόχου 2025 έναν χρόνο νωρίτερα
  • Νέα μοντέλα (Lafa5, A10, D19) οδηγούν τη ζήτηση σε νέες κατηγορίες

Όλες οι ειδήσεις

Το ομορφότερο Renault της αγοράς ξεπουλάει – Έφτασε ήδη τα 100.000 αυτοκίνητα

Μοτοσικλέτα: Τα λάθη του συνεπιβάτης που μπορεί να γίνουν επικίνδυνα

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Πότε λήγει η προθεσμία και ποια είναι τα πρόστιμα;

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Leapmotor
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

leapmotor-a10-to-neo-mikro-b-suv-pou-erchetai-stin-evropi-783343

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.11.2025

Leapmotor A10: Το νέο μικρό B-SUV που έρχεται στην Ευρώπη
to-leapmotor-b10-kanei-ntebouto-stin-ellada-aftonomia-eos-434-km-kai-timi-sok-783362

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.11.2025

Το Leapmotor B10 κάνει ντεμπούτο στην Ελλάδα – Αυτονομία έως 434 km και τιμή-σοκ
i-marka-pou-espase-kathe-rekor-poliseon-ton-oktovrio-to-2025-echei-pano-apo-tis-diplasies-se-schesi-me-to-2024-782053

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.11.2025

Η μάρκα που έσπασε κάθε ρεκόρ πωλήσεων τον Οκτώβριο – Το 2025 έχει πάνω από τις διπλάσιες σε σχέση με το 2024
diagonismos-test-drive-win-kerdise-doroepitagi-1-000-evro-mechri-telos-noemvriou-781535

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.11.2025

Διαγωνισμός “Test Drive & Win”: Κέρδισε δωροεπιταγή 1.000 ευρώ μέχρι τέλος Νοεμβρίου
i-marka-pou-irthe-prosfata-stin-ellada-kai-echei-idi-xeperasei-ta-1-000-000-aftokinita-pagkosmios-778462

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.10.2025

Η μάρκα που ήρθε πρόσφατα στην Ελλάδα και έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.000.000 αυτοκίνητα – Παγκοσμίως
gac-i-nea-marka-pou-thelei-na-erthei-stin-evropi-kai-na-kanei-chamo-774650

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.09.2025

GAC: Η νέα μάρκα που θέλει να έρθει στην Ευρώπη και να κάνει χαμό

Πρόσφατες Ειδήσεις