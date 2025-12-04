Η μάρκα που πούλησε 70.300 αυτοκίνητα το Νοέμβριο – Στην Ελλάδα οι τιμές ξεκινούν από 15.900 ευρώ

Η κινεζική εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων συνεχίζει σε τροχιά ανόδου, ξεπερνώντας ήδη τον ετήσιο στόχο της για το 2025

Η Leapmotor επιβεβαιώνει για ακόμη έναν μήνα ότι αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς «ανερχόμενους παίκτες» στη κινεζική βιομηχανία EV, σημειώνοντας νέο ρεκόρ παραδόσεων τον Νοέμβριο, φτάνοντας τις 70.327 μονάδες (συνολικά στην Κίνα και στις εξαγωγές).

Αυτή ήταν η έβδομη συνεχόμενη μηνιαία κορύφωση των επιδόσεών της, αποδεικνύοντας ότι η εμπορική της δυναμική όχι μόνο διατηρείται αλλά ενισχύεται.

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024, η αύξηση φτάνει το 75%, υπογραμμίζοντας τη θεαματική επέκταση των πωλήσεων μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Ραγδαία αύξηση από την αρχή του έτους

Συνολικά για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου, η Leapmotor έχει παραδώσει 536.132 οχήματα, καταγράφοντας 113% άνοδο σε ετήσια βάση. Στα μέσα Νοεμβρίου, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε τις 500.000 παραδόσεις σε Κίνα και εξωτερικό πετυχαίνοντας νωρίτερα τον στόχο που είχε θέσει για ολόκληρο το 2025 (!). Πλέον, γίνεται λόγος για αναθεώρηση του στόχου προς τα πάνω.

Νέα μοντέλα που φέρνουν ζήτηση

Ο ισχυρός ρυθμός ανάπτυξης συνδέεται με την ανανέωση της γκάμας και την είσοδο σε σημαντικά segments της αγοράς:

Lafa5 (κωδικός B05): νέο ηλεκτρικό hatchback, λανσαρισμένο στις 27 Νοεμβρίου

(κωδικός B05): νέο ηλεκτρικό hatchback, λανσαρισμένο στις 27 Νοεμβρίου A10 (κωδικός B03X): compact ηλεκτρικό SUV που έκανε ντεμπούτο στο Guangzhou Auto Show

(κωδικός B03X): compact ηλεκτρικό SUV που έκανε ντεμπούτο στο Guangzhou Auto Show D19 SUV: διαθέσιμο και ως range-extended EV, με την μεγαλύτερη μπαταρία 80 kWh που έχει τοποθετήσει έως σήμερα η Leapmotor

Πλήρης κάλυψη της αγοράς στην Κίνα

Η τρέχουσα προϊοντική γκάμα της εταιρείας περιλαμβάνει τα T03, A10, B10, B01, C01, C10, C11, C16 και Lafa5.

Τα T03 και B01 προσφέρονται μόνο ως BEV, ενώ τα υπόλοιπα διαθέτουν τόσο αμιγώς ηλεκτρικές όσο και range-extended (REEV) εκδόσεις — κάτι που δίνει στη Leapmotor ευελιξία απέναντι στους περιορισμούς φόρτισης σε αρκετές ασιατικές αγορές.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη δοκιμή του Leapmotor T03 των 15.900 ευρώ

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη δοκιμή του Leapmotor C10 REEV

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη δοκιμή του ηλεκτρικού Leapmotor C10

Eπισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Leapmotor στην Ελλάδα, ΕΔΩ

Τι κρατάμε;

70.327 παραδόσεις τον Νοέμβριο → 7ος συνεχόμενος μήνας ρεκόρ

τον Νοέμβριο → +75% σε σχέση με πέρσι τον ίδιο μήνα

σε σχέση με πέρσι τον ίδιο μήνα Πάνω από 536.000 παραδόσεις στο 11μηνο , με 113% ετήσια αύξηση

, με Υπέρβαση του ετήσιου στόχου 2025 έναν χρόνο νωρίτερα

Νέα μοντέλα (Lafa5, A10, D19) οδηγούν τη ζήτηση σε νέες κατηγορίες

Το ομορφότερο Renault της αγοράς ξεπουλάει – Έφτασε ήδη τα 100.000 αυτοκίνητα

Μοτοσικλέτα: Τα λάθη του συνεπιβάτης που μπορεί να γίνουν επικίνδυνα

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Πότε λήγει η προθεσμία και ποια είναι τα πρόστιμα;