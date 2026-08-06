Η κινεζική μάρκα που σχεδιάζει στο Μιλάνο, κατασκευάζει στην Αυστρία και ήρθε στην Ελλάδα

Η κινεζική GAC AION έχει ήδη έρθει στην Ελλάδα, με μοντέλα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες διευρύνουν με ταχύτητα την παρουσία τους στην Ευρώπη, όμως η στρατηγική της GAC AION δεν περιορίζεται στην εισαγωγή έτοιμων αυτοκινήτων από την Κίνα.

Η ηλεκτρική μάρκα του ομίλου GAC έχει επιλέξει να αναπτύξει ουσιαστική ευρωπαϊκή παρουσία, προσαρμόζοντας τα μοντέλα της στις ανάγκες των οδηγών της Γηραιάς Ηπείρου. Το AION UT σχεδιάστηκε στο Μιλάνο, ενώ τόσο το compact hatchback όσο και το μεγαλύτερο SUV AION V κατασκευάζονται στο Graz της Αυστρίας.

Από τον Ιανουάριο του 2026, η AION βρίσκεται επίσημα και στην ελληνική αγορά, όπου εκπροσωπείται από την Inchcape Hellas.

Από την Κίνα στην Ευρώπη

Η GAC αποτελεί έναν μεγάλο κινεζικό αυτοκινητιστικό όμιλο με ισχυρή βιομηχανική παρουσία και πολυετή εμπειρία στην κατασκευή αυτοκινήτων.

Μέσω της AION επιχειρεί να συνδυάσει την παραδοσιακή μηχανολογική βάση με τις σύγχρονες δυνατότητες που προσφέρουν το λογισμικό, η συνδεσιμότητα και οι ηλεκτρικές πλατφόρμες.

Η στρατηγική για την Ευρώπη συνοψίζεται στη φιλοσοφία «In Europe, for Europe». Αντί να διαθέτει ακριβώς το ίδιο προϊόν σε όλες τις αγορές, η εταιρεία επιδιώκει να προσαρμόζει τον σχεδιασμό, τις προδιαγραφές και την παραγωγή στις απαιτήσεις του Ευρωπαίου οδηγού.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα αυτοκίνητα της AION σχεδιάζονται ή κατασκευάζονται στην Ευρώπη. Στην περίπτωση, όμως, των AION UT και AION V, η ευρωπαϊκή συμμετοχή είναι ουσιαστική και δεν περιορίζεται σε μια επικοινωνιακή τοποθέτηση.

Το AION UT σχεδιάστηκε στο Μιλάνο

Το νέο AION UT δημιουργήθηκε από την ευρωπαϊκή σχεδιαστική ομάδα της GAC στο Advanced Design Center του Μιλάνου.

Το μοντέλο εξελίχθηκε έχοντας ως σημείο αναφοράς τις μετακινήσεις στις ευρωπαϊκές πόλεις, τις ανάγκες των τοπικών αγορών και τις αισθητικές προτιμήσεις του ευρωπαϊκού κοινού.

Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό hatchback με ισχύ 204 PS, μπαταρία 60 kWh και αυτονομία που φτάνει έως τα 430 km κατά WLTP.

Παρότι τοποθετείται στην κατηγορία των compact αυτοκινήτων, η αρχιτεκτονική του έχει σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιεί όσο γίνεται περισσότερο τον διαθέσιμο χώρο για τους επιβάτες.

Κατασκευή από τη Magna Steyr στην Αυστρία

Η παραγωγή του AION UT πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Magna Steyr στο Graz της Αυστρίας.

Στο ίδιο εργοστάσιο κατασκευάζεται και το AION V, το ηλεκτρικό C-SUV με το οποίο η μάρκα ξεκίνησε την παρουσία της σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές.

Η Magna Steyr διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή αυτοκινήτων για λογαριασμό διαφορετικών κατασκευαστών. Η επιλογή της αυστριακής μονάδας δίνει στην AION τη δυνατότητα να δημιουργεί τα συγκεκριμένα μοντέλα πιο κοντά στις αγορές στις οποίες απευθύνονται.

Παράλληλα, περιορίζει την εικόνα μιας μάρκας που απλώς εξάγει αυτοκίνητα από την Κίνα χωρίς ουσιαστική τοπική παρουσία.

Το ηλεκτρικό SUV με αυτονομία 510 km

Το AION V αποτελεί τη μεγαλύτερη και περισσότερο οικογενειακή πρόταση της μάρκας στην Ελλάδα.

Ο ηλεκτροκινητήρας του αποδίδει 204 PS, ενώ η μπαταρία τεχνολογίας LFP έχει χωρητικότητα 75,26 kWh. Η επίσημη αυτονομία φτάνει έως τα 510 km στον μικτό κύκλο WLTP.

Η φόρτιση από το 30% έως το 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε 18 λεπτά, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, ενώ το μοντέλο έχει λάβει πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP.

Στο εσωτερικό, η διάταξη έχει σχεδιαστεί με βάση την αρχή «man maximum, machine minimum». Στόχος είναι οι μηχανικοί περιορισμοί να καταλαμβάνουν όσο γίνεται λιγότερο χώρο, αφήνοντας μεγαλύτερο μέρος της καμπίνας διαθέσιμο για τους επιβάτες.

Η AION βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα

Η GAC AION εκπροσωπείται στην ελληνική αγορά από την Inchcape Hellas από τον Ιανουάριο του 2026.

Η αρχική γκάμα αποτελείται από δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα με διαφορετικό προσανατολισμό:

το AION V για όσους χρειάζονται τους χώρους και την αυτονομία ενός οικογενειακού SUV

το AION UT για όσους αναζητούν ένα μικρότερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με έμφαση στην αστική χρήση.

Η μάρκα διαθέτει ήδη τρία σημεία πώλησης, στο Μαρούσι, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το δίκτυο προβλέπεται να επεκταθεί περαιτέρω έως το τέλος του 2026 και κατά τις αρχές του 2027, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι επόμενες περιοχές στις οποίες θα αποκτήσει παρουσία.

Δεν είναι ακόμη μία απλή εισαγωγή

Η άφιξη δεκάδων νέων εταιρειών από την Κίνα έχει δημιουργήσει εύλογα ερωτήματα σχετικά με την υποστήριξη, την αξιοπιστία και τη διάρκεια της παρουσίας τους στην Ευρώπη.

Η AION επιχειρεί να διαφοροποιηθεί επενδύοντας σε ευρωπαϊκό σχεδιασμό, τοπική παραγωγή και οργανωμένο δίκτυο διανομής. Παράλληλα, τα αυτοκίνητα συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση οκτώ ετών.

Το πραγματικό αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής θα φανεί σε βάθος χρόνου και θα κριθεί όχι μόνο από τις προδιαγραφές των αυτοκινήτων, αλλά και από την ποιότητα της υποστήριξης μετά την πώληση.

Σε κάθε περίπτωση, η AION δεν ήρθε στην Ελλάδα απλώς ως μια ακόμη μακρινή κινεζική μάρκα. Τα μοντέλα με τα οποία επιχειρεί να εδραιωθεί στην ευρωπαϊκή αγορά έχουν σχεδιασμό, παραγωγή και προσαρμογή που πραγματοποιούνται ήδη εντός Ευρώπης.

Τι κρατάμε;