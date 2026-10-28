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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η κίνηση που θα γλιτώσει πάνω από 4 δισ. στο Volkswagen Group

ΤΕΤΑΡΤΗ | 28.10.2026
Autotypos Team
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Το Volkswagen Group εξετάζει μια στρατηγική αλλαγή πλεύσης με στόχο να εξοικονομήσει πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ

Σε μια στρατηγική αλλαγή πλεύσης που μπορεί να εξοικονομήσει δισεκατομμύρια ευρώ, το Volkswagen Group εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει λογισμικό και ηλεκτρονική αρχιτεκτονική που αναπτύχθηκε στην Κίνα για τα μελλοντικά ευρωπαϊκά του μοντέλα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Manager Magazin, ο επικεφαλής της μάρκας, Thomas Schäfer, προτείνει την επέκταση της κινεζικής τεχνολογίας στη μαζική γκάμα του ομίλου στην Ευρώπη (VW, Skoda, Cupra), αφήνοντας ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο να αντικατασταθεί σε ορισμένες κατηγορίες η τεχνολογία της αμερικανικής Rivian.

Η κίνηση αυτή εκτιμάται ότι θα γλιτώσει από τον όμιλο μεταξύ 4 και 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πιο σημαντικό του τμήμα οχημάτων, επιτρέποντας στα μελλοντικά ηλεκτρικά του να παραμείνουν ανταγωνιστικά απέναντι στους Κινέζους κατασκευαστές.

Η τεράστια διαφορά στο κόστος ανάπτυξης

Η οικονομική λογική πίσω από την πρόταση είναι αφοπλιστική. Μία ώρα εργασίας ανάπτυξης στην κοινοπραξία με τη Rivian (RVT) στο Palo Alto των ΗΠΑ κοστίζει περίπου τέσσερις φορές περισσότερο από ό,τι στο τεχνολογικό κέντρο του ομίλου (VCTC) στο Hefei της Κίνας. Ενδεικτικά, η ανάπτυξη ενός μοντέλου όπως το μελλοντικό ηλεκτρικό Tiguan θα μπορούσε να κοστίσει έως και 8.000 ευρώ λιγότερο ανά όχημα αν η εργασία πραγματοποιηθεί στην Κίνα.

Η αρχιτεκτονική CEA (China Electrical Architecture) δημιουργήθηκε από τις κινεζικές δραστηριότητες της Volkswagen σε συνεργασία με την Xpeng και τη θυγατρική Cariad, ενώ τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στον γερμανικό όμιλο. Η τεχνολογία αυτή υποστηρίζει απομακρυσμένες αναβαθμίσεις (Over-The-Air) και απλοποιεί τα ηλεκτρονικά του αυτοκινήτου.

Ποια μοντέλα αφορά και τι γίνεται με τη Rivian

Η πρόταση του Schäfer καλύπτει μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα μεγαλύτερα από το ID. Polo, συμπεριλαμβανομένων των ID. Golf, του αντικαταστάτη του Tiguan και του ηλεκτρικού διαδόχου του Passat.

Όσον αφορά τη συνεργασία με τη Rivian, η οποία ανακοινώθηκε στα μέσα του 2024, δεν αναμένεται να ακυρωθεί εντελώς. Το πιθανότερο σενάριο προβλέπει ανακατανομή ρόλων: η κινεζική αρχιτεκτονική θα εξυπηρετεί τα ευρωπαϊκά μοντέλα ευρείας κυκλοφορίας, ενώ η τεχνολογία της Rivian θα αξιοποιηθεί σε άλλες αγορές καθώς και από τις Audi και Porsche.

Τέλος στις νέες πλατφόρμες θερμικών κινητήρων

Στο πλαίσιο των ίδιων περικοπών, το Volkswagen Group σταματά την ανάπτυξη νέων πλατφόρμων για αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Τα υπάρχοντα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα μοντέλα θα συνεχίσουν να ανανεώνονται, αλλά θα βασίζονται στις ήδη υπάρχουσες αρχιτεκτονικές.

Η πρόταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό αξιολόγηση από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αντιμετωπίζει θετικά το πλάνο, αν και μένει να διευθετηθούν ζητήματα που αφορούν τα χρονοδιαγράμματα και τις ευρωπαϊκές εγκρίσεις τύπου.

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Tags
#Rivian#Volkswagen#Volkswagen Group#Volkswagen ID. Tiguan#VW ID. POLO#VW ID.Golf#VW passat#Xpeng
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