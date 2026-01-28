Η κορυφαία Mercedes-AMG από τη σειρά με το ελληνικό όνομα δοκιμάζεται στο χιόνι

Κάπου στη βόρεια Σουηδία, εκεί όπου ο χειμώνας λειτουργεί σαν φίλτρο αλήθειας για κάθε αυτοκίνητο, ένα νέο πρωτότυπο της Mercedes-AMG γράφει χιλιόμετρα πάνω στον πάγο.

Βαριά καμουφλαρισμένο, χαμηλό, φαρδύ και με παρουσία που δεν κρύβεται, δείχνει από μακριά ότι δεν πρόκειται για μια τυπική δοκιμή εξέλιξης. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που, ακόμα και χωρίς λεπτομέρειες, καταλαβαίνεις πως η Mercedes-AMG ετοιμάζει κάτι ιδιαίτερο. Το μέχρι σήμερα ανέκδοτο μοντέλο της φίρμας του Affalterbach πραγματοποιεί εντατικές δοκιμές ψύχους κοντά στον Αρκτικό Κύκλο. Εκεί όπου δοκιμάζονται όλα στην πράξη: από τη λειτουργία του κινητήρα σε ακραίες θερμοκρασίες, μέχρι την απόκριση της μετάδοσης, των ηλεκτρονικών συστημάτων και του πλαισίου σε επιφάνειες με ελάχιστη πρόσφυση. Δεν είναι δοκιμές εντυπωσιασμού, αλλά το στάδιο που ξεχωρίζει αν ένα αυτοκίνητο είναι απλώς γρήγορο ή πραγματικά σωστά εξελιγμένο.

Η Σουηδία αποτελεί εδώ και δεκαετίες το βασικό «εργαστήριο» της Mercedes-AMG για δοκιμές χαμηλών θερμοκρασιών. Σε αυτές τις συνθήκες δεν δοκιμάζονται μόνο τα μηχανικά μέρη, αλλά και η συνολική συνοχή του αυτοκινήτου. Η λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης, η πρόσφυση, η διαχείριση της ισχύος και η αντοχή των υλικών μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Για ένα μοντέλο που τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας της Mercedes-AMG, αυτό το στάδιο δεν είναι τυπικό. Είναι απαραίτητο. Και το γεγονός ότι η ίδια η εταιρεία επιλέγει να δημοσιοποιήσει εικόνες από αυτή τη φάση δείχνει τη βαρύτητα που δίνει στο συγκεκριμένο project.

Παρά την πλήρη παραλλαγή, η συγγένεια με την Mercedes-Benz CLE είναι εμφανής. Οι βασικές αναλογίες, η γραμμή της οροφής και το γενικό στήσιμο προδίδουν την καταγωγή του. Όμως από εκεί και πέρα, όλα δείχνουν ότι η AMG έχει πάρει τη CLE ως αφετηρία και όχι ως όριο. Οι φαρδύτεροι θόλοι, τα έντονα αεροδυναμικά στοιχεία και τα μεγάλα ανοίγματα ψύξης μαρτυρούν ένα αμάξωμα σχεδιασμένο για υψηλές απαιτήσεις. Δεν μιλάμε για μια απλή σπορ εκδοχή, αλλά για ένα αυτοκίνητο με ξεκάθαρη halo car λογική, που τοποθετείται πάνω από τις συμβατικές AMG εκδόσεις και λειτουργεί ως βιτρίνα τεχνογνωσίας.

Το νέο μοντέλο θα αποτελέσει το δεύτερο κεφάλαιο της εξαιρετικά περιορισμένης Mercedes-Benz Mythos. Μιας σειράς που δημιουργήθηκε όχι για να γεμίσει εκθέσεις, αλλά για να εκφράσει την πιο ακραία και καθαρή πλευρά της μάρκας. Η αρχή έγινε με το Mercedes-AMG PureSpeed, ένα ανοιχτό διθέσιο χωρίς οροφή και παρμπρίζ, σχεδιασμένο περισσότερο ως δήλωση παρά ως καθημερινό αυτοκίνητο. Το δεύτερο μοντέλο ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση, αλλά κινείται στο ίδιο πνεύμα: περιορισμένη παραγωγή, έντονος χαρακτήρας και ξεκάθαρη στόχευση σε συλλέκτες και φανατικούς της Mercedes-AMG.

Η Mercedes-AMG δεν έχει αποκαλύψει τεχνικά χαρακτηριστικά, όμως με βάση τη θέση του μοντέλου και τη φιλοσοφία της Mythos Series, οι προσδοκίες είναι συγκεκριμένες. Ισχυρός κινητήρας, αντίστοιχες επιδόσεις και ένα στήσιμο που δεν θα προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε ρόλους, αλλά να υπηρετήσει τον έναν και βασικό: την οδηγική εμπειρία. Το σίγουρο είναι ότι η Mercedes-AMG δεν επενδύει σε τέτοια projects για λόγους εντυπωσιασμού. Πρόκειται για αυτοκίνητα που λειτουργούν ως τεχνολογική βιτρίνα, αλλά και ως υπενθύμιση ότι, ακόμα και στην εποχή της ηλεκτροκίνησης και των κανονισμών, υπάρχει χώρος για καθαρόαιμες προτάσεις.

Η ύπαρξη αυτού του μοντέλου δείχνει ξεκάθαρα ότι η Mercedes-AMG δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τον κόσμο των αυθεντικών performance αυτοκινήτων. Αντιθέτως, επιλέγει να επενδύσει σε εμβληματικά μοντέλα περιορισμένης παραγωγής, που κρατούν ζωντανό το DNA της μάρκας και λειτουργούν ως σημείο αναφοράς. Για τους φίλους της AMG, αλλά και για όσους βλέπουν το αυτοκίνητο ως κάτι παραπάνω από μέσο μετακίνησης, το δεύτερο μοντέλο της Mythos Series μοιάζει ήδη με μελλοντικό συλλεκτικό κομμάτι. Και το γεγονός ότι περνά πρώτα από το πιο σκληρό τεστ, τον χειμώνα της Σουηδίας, μόνο τυχαίο δεν είναι.

